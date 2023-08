Advarer mot dette når du kjører

RISIKABELT: Gjør du dette kan du utsette deg selv og andre for fare. Foto: NAF

NAF mener at det å gå med løse sko kan være en sikkerhetsrisiko – Det er små marginer i trafikken.

Om sommeren er det fort gjort å sette seg bak rattet med sandaler, men ifølge NAF kan dette skape farlige situasjoner.

– Skjer det noe uventet, må du kunne reagere raskt. Du må være sikker på at skoen henger med når du flytter foten fra gass til brems, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, i en pressemelding.



Skal du på ferie til Spania kan du til og med få bot på 80 til 200 Euro for å bruke sandaler som ikke sitter godt nok på i leiebilen.

RAMMET: Jan Harry Svendsen har selv opplevd konsekvensene av å ikke ha skikkelig fottøy i bil. Foto: NAF

Har selv blitt utsatt for ulykke

Rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen, tror mange bruker sandaler i bilen på denne tiden av året.

– Det er bare å stå utenfor et kjøpesenter eller langs en strand så ser man mange i sandaler, sier han.

Han har selv opplevd å få bilen påkjørt bakfra av en person som ikke klarte å bremse på grunn av sandaler.

– Da vi fylte ut skademeldingen sa vedkommende at fottøyet hadde satt seg fast i pedalen da hun skulle stoppe.

NAF anbefaler at man har sko som er flate, har myk såle og ikke er for klumpete. Det er også anbefalt å ha et par jobbesko liggende i bilen om man går mye med sandaler.

– Det tar bare noen sekunder å bytte sko, og gir deg en tryggere kjøretur. Det kan være små marginer i trafikken, og blir foten hengende fast eller du mister kontakt med pedalene, kan konsekvensene bli store, sier pressesjef Ingunn Handagard.



Sjeldent syn

Kjøreskolelærer og Daglig leder i Trafikkforum Kine Osan anbefaler som regel elevene å ha på seg jobbesko.

TRAFIKKLÆRER: Kino Osnan er bevisst på skovalg i bilen. Foto: Privat

– Jeg har i mine 11 år som trafikklærer sjelden opplevd at noen har dukket opp på kjøretime i sandaler, sier Osan.

Hun forteller at det er litt fokus på det på trafikklærerutdanningen, men det er opp til hver trafikklærer hvor stort fokus det skal være på bruk av gode sko.

– Det er større fokus på det i forbindelse med moped og motorsykkel, fordi foten er mer eksponert og man oftere må ta seg for med føttene.



Manuell øker risikoen

Seniorforsker innen atferdsvitenskap og trafikk ved SINTEF, Dagfinn Moe, vet ikke om forskning i Norge om temaet, men mener at sunn fornuft tilsier at man bør ha sko som sitter godt på beina.

– Det er også litt avhengig av om du kjører manuell bil eller automat, for det øker farligheten når man må flytte føttene mellom pedalene.

Han har undersøkt mange ulykker opp gjennom årene og har sett mye forskjellig fottøy.

EKSPERT: Dagfinn Moe har forsket på adferd i trafikken.

– Det er mange faktorer som spiller inn i en trafikkulykke. Det er nok andre faktorer som teller mer, som for eksempel promille, men det er små marginer, sier Moe.

– Hvorfor tror du mange velger å kjøre med sandaler selv om de vet at det kan være en risiko?

– Det å kjøre bil er en del av hverdagen vår. Skal man kjøre langt tenker man kanskje nøyere gjennom hvilke sko man tar på seg, men hvis man bare skal til butikken tenker man bare at man skal fra A til B.

Han tror det er en del av vanemønsteret ikke alle tenker over.