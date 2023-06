Advarer mot dette: – Får bakoversveis

De aller fleste nordmenn anbefales å bruke fluor etter å ha pusset tennene.

Fluor kan reparere begynnende hull, og tannemaljen blir mer motstandsdyktig mot syre.

Generelle råd er å bruke tannpasta som inneholder fluor. For enkelte kan det være aktuelt med ekstra fluor hvis man har begynnende hull, blottlagte tannhalser, økt hullrisiko eller mange fyllinger.

Da er det viktig å bruke munnskyllevann med nok fluor.

PUSS: De fleste tannkremer i Norge inneholder fluor. Det kan gjøre tennene dine sterkere, og reparere begynnende hull. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Visse typer munnskyllevann kan derimot gi deg motsatt effekt, og potensielt skade munnen din, mener tannlege Petter Gjessing Johnsen, som går under navnet Tanndoktor på sosiale medier.

Nå kommer han med klar advarsel til forbrukere.

Skadelig

– Man stusser litt som fagperson, sier tannlegen om munnskyllevannet.

Det er munnskyllet fra Listerine som får ham til å reagere.

ADVARER: Tannlegen Petter Gjessing Johnsen synes det er skremmende at mange av hans pasienter bruker Listerine. Foto: Privat

Listerine har flere produkter tilpasset munn- og tannhelse. Noen av dem er de velkjente, fargerike flaskene med fluor. Produktene selges både i apotek og i dagligvarer landet over.

Tannlegen reagerer spesielt på to ting.

Enkelte av Listerine sine munnskyllevann, som «Total Care», inneholder så lite som 0,05 prosent fluor.

REAGERER: Tannlege Petter Gjessing Johnsen mener Listerine ikke er bra for tennene. Foto: Mark Lennihan / AP

Det er for lite, ifølge tannlegen. Den anbefalte dosen til pasienter som skal ha ekstra fluortilskudd i form av skyll er på 0,2 prosent.

I tillegg inneholder enkelte munnskyllevann fra Listerine alkohol, noe som ikke nødvendigvis er det beste for verken munnhule eller svelg.

– Man får litt bakoversveis når man putter det i munnen. Listerine inneholder ofte alkohol, noe som kan skade slimhinnene over tid, sier Johnsen.

Motsatt effekt

Tannlegen har lagt merke til en rar tendens blant tannpusserne.

Ifølge ham har mange en uvane med å skylle munnen med vann etter å ha pusset tennene. Det er uheldig, mener han. Da skylder du nemlig vekk fluoren som har lagt seg på tennene.

Det samme skjer hvis du bruker Listerine, mener Johnsen. Dette skyldes den lave konsentrasjonen av fluor i produktet.

Tannlegen synes det er rart at Listerine ikke bruker mer fluor i sitt munnskyllevann.

– Dette er et produkt som har overlevd i lang tid og ikke vært med på utviklingen når det kommer til fluor, sier han.

Listerine svarer



TV 2 har bedt produsenten av Listerine, Kenvue, om å kommentere kritikken som tannlege Johnsen kommer med.

JNTL Consumer Health AS, som er en del av Kenvue, svarer på vegne av dem.



I en e-post til TV 2, skriver selskapet følgende:

«Listerine er et av de mest grundig testede munnskyll-produktene i verden».

«Fluorid er viktig for å opprettholde sunne tenner. Kliniske studier har vist at bruk av 0,05 prosent fluorholdig munnskyllevann etter tannpuss og bruk av tanntråd, resulterer i høyere spyttfluoridnivåer, sammenlignet med tannpuss, eller tannpuss og bruk av tanntråd alene. Kliniske studier har også vist at det ikke er noen årsakssammenheng mellom bruk av Listerine og tørrhet i munnen.»



Videre skriver selskapet at enkelte av munnskyllevannene til Listerine inneholder alkohol, men at de også tilbyr varianter uten alkohol.

Til tross for krass kritikk fra tannlegen, oppfordrer de alle til å følge rådene fra sin egen tannlege.