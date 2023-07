Advarer mot dette etter ferien

SOPP: Familien skulle ikke få bukt med problemet på over et halvt år. Sønnen mistet håret der soppen var. Foto: Privat

I fjor sommer var Ann Kirstine Kirk på en tre uker lang ferie på den greske øya Kefalonia, sammen med barna og mannen.

FERIE: Ann Kristine Kirk mistenkte at merkene var ringorm. Foto: Privat

Da kløende merker på henne og datteren etter hvert dukket opp, skjønte moren at noe var galt.

Kort tid etter dette fikk også sønnen på fire år et liknende utslett i hodebunnen. I tillegg hadde han mistet håret på området.

De første merkene kom i august i fjor, og familien ble ikke kvitt problemet før påsketider i år.



Felles for moren og det to barna var at de hadde klappet noen av kattene som var i området under ferien.

Smittet av dyr



Hudlege, Hermund Feldborg sier til TV 2 at Microsporum canis smitter til mennesker fra spesielt hunder og katter, og at det er nødvendig med behandling for å bli frisk.

KATTER: Det hadde vært flere katter i området familien bodde under ferien. Foto: Privat

– Det siste året har jeg hatt to pasienter med dette, og begge fikk det mest sannsynlig i Hellas, sier hudlegen.



En av pasientene hans var den fire år gamle sønnen til Ann Kirstine Kirk.

Hermund Feldborg forteller at soppen ser ut som et saktevoksende ringformet skurvutslett, og også ofte kan forveksles med skurv, spesielt blant barn.

I tillegg til dette opplyser han at det ikke er uvanlig å miste områder med hår.

– Mistenker du en sånn sopp, og at du ikke blir tatt på alvor av legen, bør du spørre om en soppdyrking, oppfordrer Feldborg.



Han forklarer at dette går ut på å ta ut hårstrå, og skrape av litt av huden for å se hva slags sopp det er.

Feldborg tror forekomsten av Microsporum canis er mer vanlig i varmere land med flere hjemløse hunder og katter.

– Diagnosen går ofte under radaren. Jeg tror det er mange som er udiagnostiserte, sier Feldborg.



Vanskelig å bli kvitt

Feldborg forteller at denne soppen er vanskelig å behandle, fordi det er mye resistens mot vanlige soppkurer.

Medisinen som er mest effektiv mot Microsporum canis tas i pilleform, og må søkes om, fordi den ikke har markedsføringstillatelse.

Feldborg forteller også at soppbehandling i sjampoform mot Microsporum canis ikke funker, fordi soppen sitter innerst i hårsekken, og ikke i huden.

– Ikke kos med katter

RINGORM: Kirk fikk blant annet merkene på armen. Foto: Privat

Også for familien Kirk, var det utfordrende å få bukt med soppen. Hun forteller at hun og datteren brukte krem i et halvt år før det forsvant.

– Egentlig er det uvanlig å måtte bruke kremen mer enn en måned, sier hun.

Da det var klart at sønnen hadde den sjeldne soppinfeksjonen, var det ikke bare lett for familien å få tak i medisin.

– Griseofulvin er godkjent i EU, men ikke i Norge. Å bare få tak i medisinen var ett studie, sier tobarnsmoren til TV 2.

For videre turer med familien er det en ting hun ikke skal gjøre igjen.

– Ikke kose med katter, uansett hvor søte de er.