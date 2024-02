Advarer mot dette: – Bare tull

Synes du det er vanskelig å navigere i dagens dating-verden? På sosiale medier florerer det nå av normer og regler for hvordan et forhold skal utvikle seg på riktig måte.

Begreper som «icks», «honeymoon phase», «situationships» og «tremåneders-regelen» er noen av de som går mest igjen.

Se forklaringer lenger ned i saken.

På TikTok er emneknaggene til sammen blitt brukt flere hundre tusen ganger, men parterapeuter advarer mot å stole på useriøse trender og regler på sosiale medier.

«Honeymoon phase»



Har du funnet en ny person du liker å være sammen med, følelsene blomstrer og alt virker veldig bra? Da kan det hende du befinner deg i en «honeymoon phase».

Denne perioden er i starten av forholdet, og kjennetegnes av at man føler en sterk tilknytning til hverandre. Man ser kun gode sider ved partneren og alt virker nærmest perfekt. Perioden kan sammenlignes med en god, gammeldags nyforelskelse.

Dette vil derimot ikke vare, skal man tro reglene på TikTok. For etter den første fasen er over, vil følelsene roe seg og forholdet endres.

«Tremåneders-regelen»

Når man har en ny flørt og er i startfasen av det som kan utvikle seg til et forhold, er det enda en regel man burde være klar over.

En av videoene på TikTok med flest visninger om temaet er laget av influenceren som går under navnet «annexmp». Hun har også gitt ut en bok med råd om forhold.

Videoen har nå 19,3 millioner visninger, og flere tusen kommentarer fra folk som mener denne regelen er riktig å gå ut ifra.

Regelen går ut på at hvis man har datet i tre måneder, uten at fremtiden og eksklusivitet har blitt diskutert – så er det et dårlig tegn. Dersom forholdet ikke har blitt seriøst innen disse månedene har gått, så vil det heller ikke bli det. Hvis dere derimot har blitt seriøse når det har gått tre måneder, så vil det vare lenge – skal man gå ut ifra «regelen».

«Situationship»

Et «situationship» skal være det originale parforholdets lillebror. Man henger, spiser, snakker og er nære hverandre – uten forpliktelser. Det er ikke like seriøst som å være kjærester, men mer avslappende. Man er i en slags limbo mellom vennskap og forhold.

Parterapeut og lege Siri Dalsmo Berge oppfatter denne situasjonen som en gråsone.

PARTERAPEUT: Siri Dalsmo Berge tror folk kan gå glipp av gode relasjon hvis de skal følge for mange regler. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Jeg tenker at det alltid vil være en glidende overgang, men hvis du blir i den fasen for lenge så kan det bli litt utrygt.

– Og jeg tror det kan gjøre det vanskelig å lage en god og sunn basis for et eventuelt forhold, sier hun.

«Icks»

Dette begrepet har tatt av på sosiale medier og blitt en del av unges vokabular. Å få en «ick» betyr at man synes noe noen gjør eller sier, er ekkelt eller kleint, og som resulterer i at man mister interessen for personen.

Det kan være helt vanlige ting som å hoppe, bruke ryggsekk eller å ha et pepperkorn mellom tennene. Får man «icks» vil attraksjonen for personen gå over, og ødelegge romantikken.

Dalsmo Berge mener det generelt er greit å ha regler og rammer for hva man skal godta, men at å henge seg opp i «icks» vil gi et dårlig utgangspunkt.

– Det du leter etter vil du finne. Så hvis du bare har fokus på det negative, så blir mye tolket negativ og feil også. Og den som taper mest på det er en selv.

«Red-flags»

Et rødt flagg er en betegnelse for urovekkende oppførsel hos en potensiell partner. Snakker fyren du dater mye om eksen? Eller er han uhøflig mot moren sin? Kanskje han følger veldig mange på Instagam? Da har han noen vanlige «red-flags».

Det kan være helt ubetydelig, men har likevel blitt en snakkis i sosiale medier. På TikTok har emneknaggen blitt brukt over 900.000 ganger. Et grønt flagg er da det motsatte, og heller lovende for det eventuelle forholdet i utvikling.

Dalsmo Berge tror det å ha mange slike regler for hvordan ting skal være, kan føre til at folk får et urealistisk og usunt syn på hva et bra forhold er.

– Jeg tror det gjør at man går glipp av en del bra folk og potensielt en bra kjæreste.

«Ghosting»

Har du noen gang datet en annen, for så å bestemme deg for at det ikke funker lenger, men i stedet for å avslutte det direkte så slutter du bare å snakke med personen? Da har du «ghostet» noen.

Høye forventninger

Tone Haldorsen er sexolog og parterapeut, hun mener det viktigste for å få et forhold til å fungere er å kommunisere.

– Man må være ærlig om hvem man er og hvilke behov man har. Så må man finne en match innenfor det, noen som møter de behovene.

SKEPTISK: Parterapeut Tone Haldorsen fraråder folk å stole på useriøse aktører på TikTok. Foto: Privat.

Hun tror mange har for høye krav til hva man kan forvente av en partner, og at det er et stort problem i dagens datingkultur.

– Hvis man setter altfor mange krav til en person, vil det til slutt ødelegge dynamikken i forholdet. Man kan forvente respekt, støtte og å bli lyttet til, men man kan for eksempel ikke forvente at partneren skal endre seg for deg.

– Hva tenker du om begrepene og reglene som florerer på sosiale medier?

– Det er bare tull! Ikke lær om parforhold på TikTok. Ikke følg rådene og utfør testene som sprer seg der. Fokuser heller på om partneren din er der for deg når det gjelder de viktige tingene, oppfordrer hun.