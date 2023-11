Advarer mot denne tabben: – Fy fy!

STRESSKVISER: Har du merket at det dukker opp en kvise eller to i perioder med mye å tenke på?

Er det fleip eller fakta at stress kan føre til kviser? Nå gir hudlegen et svar.

Eksamensperioden betyr nilesing, skippertak og en hverdag preget av mer stress enn vanlig for mange studenter.



Da er det mange som merker at det dukker opp en eller flere uvelkomne røde kviser ekstra i ansiktet.

Men har dette egentlig en sammenheng med stress?



Merker stresset på huden

Kristin Hjertine Talleraas (20) er på førsteåret i internasjonale studier på Universitetet i Oslo (UiO).

Når TV 2 møter Talleraas på Blindern, er hun på vei for å ha sin første eksamen.

– Jeg gruer meg veldig, det er jo første gang.

20-åringen har merket på kroppen at hun blir både skjelven og nervøs i eksamensperioden.

– I tillegg føler jeg at jeg har fått mer kviser i det siste, kanskje det er på grunn av eksamensstress, sier hun.

Tidligere har hun ikke tenkt noe over at uren hud kan ha en sammenheng med stress.

Men nå som hun er i sin første eksamensperiode har hun merket en forskjell på huden i ansiktet.

– Jeg stresser veldig. Jeg merker at jeg tar meg mer i ansiktet og blir dårligere til å gjøre hudpleie, det havner i andre rekke, forteller hun.

FØRSTEÅRET: Kristin Hertine Talleraas har merket eksamensperioden på huden. Foto: Filippa Torjusen

Vanlig

Hudlege ved Aleris Majorstuen og Strømmen, Silje Davik, forteller til TV 2 at det gjøres lite forskning på sammenhengen mellom stress og kviser, men at det er en tydelig forbindelse.

Det er hun ikke alene om å mene. Og det lille som er gjort av forskning viser at stress kan føre til akne.

– Dessverre så er det sånn at stress ikke er bra for noe. For huden vår kan det være en av grunnene til at vi får kviser.

Davik pleier å si at stress forverrer kviser, og at det kan dukke opp en stresskvise eller to, også for de som aldri har vært plaget av kviser.

Men hvordan virker stress på huden?

Ifølge Davik skiller kroppen ut stresshormoner, som er med på å øke produksjon av fett i huden vår. Huden kan også få økt betennelse og immunforsvaret kan fungere dårligere. Alt dette til sammen kan forverre kvisene.

HOLDE RUTINER: Et av tipsene til hudlege Silje Davik for å dempe stress, er å prøve å holde på de faste rutinene i hverdagen. Foto: Ella Bakken Mohn

– Er det vanlig å få mer kviser og uren hud i eksamensperioden?

– Ja, det er vanlig.

Hun forklarer at det skjer endringer i hormonproduksjonen, men også det at vi snur på rutinene våre, er våkne senere, trimmer mindre, spiser annerledes og kanskje glemmer å vaske ansiktet før man legger seg kan være årsaker.

Når man blir sittende og lese i time etter time, er det ikke uvanlig at man tar mer på ansiktet. Enten det er for å gni seg i øynene, lene seg i hånden eller i «verste fall» pelle på en ny rød prikk.

– Det er «fy-fy» å ta seg i ansiktet for å pelle på kviser. Det er veldig fristende, men det vil gjøre det verre.

Ikke tenkt så mye på det

I en av kaffepausene mellom eksamensøving møter TV 2 Sigve Chrisander Iversen (23) og Gina Gerhardsen (22).

Iversen studerer helse, økonomi og ledelse, og Gerhardsen studerer samfunnsøkonomi.

– Ja, svarer de i kor når TV 2 spør om de gruer seg.

Førstnevnte gruer seg mest til eksamen fordi han ikke føler seg klar nok, mens Gerhardsen gruer seg mest til dagene før eksamensdatoen.



– Jeg sover dårligere på grunn av stress, forteller hun.

– Jeg merker at jeg gjør mye annet enn å lese, for eksempel å ta mange kaffepauser - som nå, sier Iversen.

USIKRE: De to studentene er usikre på om kviser kommer av stress. Foto: Filippa Torjusen

Isak Sebastian Hovland (20) studerer japansk språk, kultur og historie, også på UiO.

Han skal ha tre eksamener, noe han gruer seg mye til.

– Jeg kjenner på kroppen at eksamen nærmer seg, sier han og legger til:

– Jeg får egentlig ikke noe særlig kviser, men jeg har merket at jeg har fått noen i det siste. Det kan jo ha en sammenheng med stress.

Likt som Iversen og Gerhardsen, har heller ikke Hovland tenkt mye over om stress fører til mer kviser. Men de kan alle tenke seg til at det stemmer.

TRE EKSAMENER: Om kort tid skal 20-åringen Isak Sebastian Hovland ha tre eksamener. Det er første gangen han har eksamen på universitetsnivå. Foto: Filippa Torjusen

Fikler mye

Pia Sivertsen Johansen (20) og Tuva Sandlie Sølien (25) studerer farmasi sammen på UiO.

Jentene skal både ha muntlig og skriftlig eksamen i desember. Begge er enige om at de gruer seg til eksamen, og at tiden fremover er preget av mye stress.

– Jeg har ikke tenkt så mye på akkurat hvordan stress påvirker huden, men jeg blir mer fysen på mat, forteller Sølien.

– Men vi er begge veldig fiklete personer, så det blir en del fikling også i ansiktet, legger Johansen til.

Likevel har farmasistudentene fått med seg at stressnivået kan få konsekvenser for huden.

– Jeg har ikke merket det så mye på huden ennå, men vi har ikke kommet inn i de verste ukene heller. Så kanskje jeg legger merke til det neste uke, sier Johansen.

FYSEN: Jentene merker at kostholdet endrer seg i eksamensperioden, noe som også kan ha innvirkning på huden. Foto: Filippa Torjusen

Tips

Det finnes altså ikke noe vidundermiddel som fjerner kvisen eller kvisene i løpet av natten.

Men hudlege Davik har likevel noen generelle tips til hvordan man kan takle både stress og kvisene: