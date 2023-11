Advarer mot denne «julefellen»

Hva skal du gi til personen som har alt i julegave?

Det er bestandig en stor utfordring hvert år.

Mange velger å gi gavekort, men dette fraråder ekspertene.

Forbrukerne taper

Nora Wennberg Gløersen er forbrukerjurist hos Forbrukerrådet.

Hun skjønner at flere tenker at gavekort er en mer personlig gave enn å gi penger, men mener det likevel er lurt å tenke seg om før man gir et gavekort.

– Gavekort byr ofte på mer bryderi for mottakeren å bruke enn et pengebeløp.

Gløersen kan meddele at det er firmaet som selger gavekortet som setter betingelsene.

– Før du kjøper gavekort, bør du sjekke hva vilkårene sier om gyldighetstid og gebyrer.

TENK DEG OM: Nora Wenneberg Gløersen mener at forbrukerne taper på gavekort. Foto: Forbrukerrådet

Det er leit hvis pengebeløpet du ønsker å gi blir spist opp av høye gebyrer, eller mottakeren ikke rekker å bruke det før fristen går ut, mener Gløersen.

Hun forteller at Forbrukerrådet jevnlig hører fra økonomieksperter som anslår at det ligger ubrukte gavekort for milliardverdier i norske skuffer og lommebøker.

– De eneste som tjener på at gavekort ligger ubrukt, er de næringsdrivende. Forbrukerne taper her.

Rådet fra Forbrukerrådet er klart:

– Vi anbefaler at du heller gir penger dersom du ønsker å gi noen en fleksibel gave.

Dårlig miljøtiltak

Anja Bakken Riise er leder i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender. Hun tror at alle kan kjenne seg igjen i at gavekortene kan bli liggende.

– Man kan se for seg at det på en måte er bra for miljøet om gavekortet blir liggende i en skuff og ikke brukt.

KRITISK: Anja Bakken Riise slår heller et slag for hjemmelaget gavekort. Foto: Marte Christensen / TV 2

Likevel påpeker hun at det er et dårlig miljøtiltak å la gavekort ligge, fordi du uansett er med på å finansiere kjeder som gjerne ikke har spesielt bærekraftige praksiser.

– Det er synd at de blir finansiert på den måten. Bruk heller pengene på noe vi vil ha mer av fremover som kultur, god mat og tjenester.

Lederen av miljøorganisasjonen vil slå et slag for de mer personlige gavekortene.

– Du kan for eksempel gi en lunsj, konsert eller kinotur i gavekort til en venn.



Redde for å gi brukt

Riise ser på det hun beskriver som en forbrukskultur som dreier seg rundt bruk og kast i Norge ikke bare som et juleproblem, men også et generelt problem.

– Det er utrolig uheldig at det går enorme mengder med naturressurser, klimautslipp og materialer som bare blir brukt i en kort periode før det kastes.

JULEGAVEHANDEL: Nå fylles butikkene opp med forbrukere, men vil de handle gavekort i år? Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun mener at en god måte å unngå «bruk og kast» på, er ved å be om ønskelister, men også å gi ønskelister.

Et annet tips hun kommer med er å si ifra om at du gjerne vil ta imot brukte gaver.

– Mange sier at de gjerne kunne tenke seg å få brukte julegaver, men mange er redde for å gi brukte julegaver fordi de frykter at mottakeren ikke vil bli fornøyd.

– Brukte julegaver kan ha mer sjel og litt mer kjærlighet, også kan det koste mindre.

Forbrukerøkonom er skeptisk

Magne Gundersen er forbrukerøkonom i Sparebank 1. Han stiller seg bak å være skeptisk til gavekort-gaver, nettopp fordi de gjerne ligger der og blir liggende ubrukt.

– På mange måter er det bedre å gi penger. De går aldri ut på dato og kan brukes i alle butikker.

Han kan forstå at gavegiveren gjerne vil at gaven skal gå til et spesielt formål.

– Men så begrenser du det til noe som kun kan brukes i et begrenset omfang.

SKEPTISK: Magne Gundersen er skeptisk til gavekort. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Skal følge opp forslag

Stortingsrepresentant og forbrukerpolitisk talsperson i SV Kathy Lie var en av dem som fremmet forslaget om et strengere regelverk for gavekort tidligere i år.

Forslaget krevde minst tre års gyldighet på gavekortene og et forbud mot å trekke gebyrer.

– Vi fikk gjennomslag for at regjeringen skulle se på det, sier hun.

Hva som skjer videre med forslaget ligger nå i hendene til justisminister Emilie Mehl (Sp).

– Vi har ikke fått noe konkret tilbake fra justisministeren, så det skal følges opp, sier Lie.