Advarer mot de neste timene: – Vil få orkan-styrke i kveld

Er du lei av ekstremvær er dette dårlige nyheter. – Vi ser at det blir varmere, våtere og villere, sier klimaforsker.

Ekstremværet «Ingunn» fortsetter å herje ved den norske kysten, og stadig flere steder blir markert ved rødt farevarsel.

Farevarsler i lange baner

Vakthavende meteorolog i StormGeo, Ingrid Lundhaug, forteller at denne vinteren allerede har bydd på flere runder med røde, oransje og gule farevarsler.

I skrivende stund er det rødt farevarsel for vindkast i deler av Trøndelag og Helgeland, nordlige deler av Nordland. Også i Bodø, Salten og Vesterålen er nylig inkludert i ekstremværvarselet på rødt nivå.

I dette området blir vinden sterkest torsdag morgen og formiddag med ekstremt kraftige vindkast og nordvest sterk storm, kan hende orkan utsatte steder, opplyser YR på X.

TROMSØ: Sandesundbrua og flyplassen er stengt for trafikk på grunn av uvær og storm i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Det blir ganske heftig, og det blir nok aller verst på Helgeland, forteller Lundhaug.

Vil få orkan-styrke

Ingrid Lundhaug forteller at det foreløpig er observert mest vind ved Stad.

– Det er målt opptil sterk storm ved Kråkenes, mens det flere steder litt nord for Stad og ved Lofoten er observert liten storm.

Lundhaug opplyser at lavtrykket nå beveger seg nordøstover, og at vinden dermed vil øke i Trøndelag og senere Nordland.

– I kveld får vi den sterkeste vinden. Den vil være i orkan-styrke på Helgeland og kanskje helt nord i Trøndelag.

Noen steder må belage seg på å få ekstremværet på døra også i morgen. Ettersom lavtrykket flytter på seg, opplyser Lundhaug at det ser ut til å avta i sør, men beveger seg nordover i løpet av natten og morgendagen.

– I morgen tidlig og på formiddagen får deler av Lofoten og Vesterålen, samt Troms, kjenne på stormen.

Men utover morgendagen ser det ifølge meteorologen ut til å roe seg over hele Norge.

Lundhaug råder om å tenke på at strømmen kan gå, gjøre nødvendige forberedelser og holde seg inne.

Klimaendringer som årsak?

Tidligere i dag sa statsminister Jonas Gahr Støre at klimaendringer kan være årsaken til stadig mer ekstremvær.

Reidun Gangstø er klimaforsker ved Meteorologisk institutt og kan fortelle at vi må stålsette oss på mer ekstremvær i Norge fremover.

– Vi ser at det blir varmere, våtere og villere. Både i form av mer kraftig nedbør, mer styrtregn, mer av de høye temperaturene og vi ser at vi kan få enda sterkere vinder.

MER EKSTREMVÆR: – Vi ser at det blir varmere, våtere og villere. Både i form av mer kraftig nedbør, mer styrtregn, mer av de høye temperaturene og vi ser at vi kan få enda sterkere vinder, sier klimaforsker Reidun Gangstø ved Meterologisk institutt. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Nedbør gir størst utfordring

Gangstø forteller at disse lavtrykkene som gir kraftige stormer, gjerne skjer om vinteren fordi det er da vi har de største kontrastene mellom kalde temperaturer i Norge og varmere temperaturer i sør.

Og det er det som skal til for å gi en kraftig oppbygging av vind.

– Når det gjelder vind, har vi stadig satt nye rekorder. For bare få dager siden så ble rekorden for høyeste middelvind stått på 50,7, og der er den kraftigste middelvinden som er registret i Norge, legger klimaforskeren til.

NEDBØR: Enorme mengder nedbør har truffet norskekysten de siste timene. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Hva slags vær kan vi vente oss mer av fremover?

– Forskningen viser at vi må være mer forberedt på mer ekstremvær i Norge. Både at det blir mer kraftig nedbør ikke minst, og vi ser også nå tegn på at stormene kan bli sterkere i fremtiden.

Videre sier Gangstø at det er kanskje den kraftige nedbøren som vil gi de største utfordringene i Norge i fremtiden og særlig også fordi det kan gi økt risiko for flommer og skred.