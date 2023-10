Advarer mot Booking.com-melding: – Skremmende

Jan Svein Hammer reiser mye privat og i forbindelse med jobb.

Når han er på tur, bruker han ofte overnattingssteder som Airbnb og Booking.com.

Den neste turen går til Polen senere denne måneden.

Melding i innboksen

Gjennom «min side» på Booking.com og appen kan man kommunisere med overnattingsstedet.

– Alt var betalt og jeg hadde en god kommunikasjon med hotellet, sier Hammer til TV 2.

GLEDET SEG: Jan Svein Hammer gledet seg til Polen-turen. Foto: Privat

Plutselig får han en uventet melding – tilsynelatende fra hotellet.

– Jeg fikk beskjed om at betalingen ikke har gått gjennom, og at jeg nok en gang må verifisere betalingskortet.

I meldingen fikk han også beskjed om at dersom han ikke betaler med en gang, vil oppholdet bli kansellert.

BOOKING.COM: Jan Svein Hammer tok bilde av skjermen, som viser at svindelforsøket kom via Booking.com sine egne sider. Foto: Jan Svein Hammer

– Meldingen er inne på Booking sine nettsider og i appen. Begge steder krever innlogging, og jeg hadde ingen grunn til å tvile på meldingene, sier han.



Ifølge Hammer er ikke dette en e-post som en ofte mottar ved svindelforsøk.

– Dette var en melding på innlogget sted i booking.com sine systemer - et sted som skal være trygt.

Han fulgte det som sto på meldingen og la inn kortopplysninger på nytt.

– Denne siden var veldig lik Booking sine nettsider.

Flere forsøk på svindel

Da han tok kontakt med hotellet gjennom «Min side», fikk han flere ganger beskjed om at dette var for å verifisere kortet og at han ikke vil bli belastet. Hammer ble likevel belastet for oppholdet på nytt.

– Jeg spurte flere ganger om jeg vil få refundert dette beløpet, men fikk ingen svar.

Til slutt ringte han overnattingsstedet i Polen. Da fikk han en overraskende beskjed.

– De har ikke sendt meg slike meldinger, sa de.

TV 2 har fått tips om flere slike hendelser gjennom Booking sine nettsider og app.

MELDING: TV 2 har sett flere eksempler på meldinger som tilsynelatende er sendt av overnattingsstedet. Men i realiteten er dette svindlere som forsøker å lure Booking-kunder. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Klar beskjed

Booking.com sier til TV 2 at sikkerhet er deres høyeste prioritet, og at de overvåker og blokkerer mistenkelige aktiviteter hele døgnet.

– Disse tilfellene høres ut som «phishing», skriver Federico Serrano i Booking.com i en e-post til TV 2.

Svindelformen «phishing» er når noen prøver å stjele penger fra deg ved å få deg til å gi ut personlig informasjon, som kredittkortnumre eller passord.

– Selv om dette ikke er et innbrudd på Booking.com sine systemer, høres det ut som en koordinert innsats av angripere for å begå svindel mot både gjester og overnattingspartnere, skriver Serrano.

SVINDEL: Slik kan svindel-beskjedene se ut.

TV 2 har stilt flere spørsmål til Booking.com som de ikke svarer på:

Hvor stort omgang er denne svindelen?

Hvordan kan man bli svindlet gjennom deres egne systemer?

Booking sier de som regel aldri ber kunder om å dele sensitiv informasjon, som kredittkortopplysninger, gjennom e-post eller på telefon.



STORT SELSKAP: Booking.com er et internasjonalt selskap. Hovedkontoret dere ligger i Amsterdam i Nederland. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Vi ber heller ikke om betaling som er annerledes fra de opprinnelige reservasjonsbetingelsene, som du finner i bestillingsbekreftelsen, skriver Serrano.



Han legger til at Booking.com vurderer og forbedrer stadig sine egne sikkerhetskontroller, og i tillegg tilbyr veiledning og opplæring til deres overnattingspartnere.

Jan Svein Hammer ser frem til Polen-turen senere denne måneden, men han er skuffet over svarene til reiselivsgiganten.



– Jeg synes det er fryktelig skremmende å ikke kunne stole på Booking.com.