Advarer mot «Black Friday»-felle

Butikkene bruker over 40 forskjellige ord for én og samme ting, viser ny studie. – Tror folk kommer til å gå i noen tilbudsfeller, sier ekspert.

«Black Week» er allerede i gang, men det er Black Friday som er den store salgsdagen. Det florerer av ulike tilbud, og mange bruker dagen til å sikre seg gode kupp.

Butikkene gjør det de kan for å få deg til å kjøpe nye ting. I år er det spesielt viktig å følge med.

I oktober kom det en ny lov om markedsføring på pris.

Den slår fast at butikker må vise laveste pris siste 30 dager.

Forbrukerrådet har tidligere advart om at loven kan føre til at flere blir lurt, fordi bedriftene skrur opp prisen rett før.

Nå viser en ny studie at bedrifter opererer med et annet triks.



Nemlig hva de oppgir som rabatt eller salg.

Ingen likheter

Nettsiden Prisjakt har sjekket hvordan bedrifter bruker forskjellige ord for å vise at det er et tilbud.



De sjekket ordbruk for å vise rabatter hos 50 nettbutikker.

I studien fant de 47 forskjellige beskrivelser av rabatt.

Det kan for eksempel være:

Rød pris



XX i rabatt



Great Deal

Tilbudsperiode

Singles Week

– Usedvanlig

Norgessjef i Prisjakt, Christoffer Reina, sier tallene er oppsiktsvekkende.

– For den vanlige forbrukeren er dette forvirrende og i beste fall lovlig misvisende kommunikasjon, sier Reina.



PRISGLAD: Christoffer Reina jobbet fulltid med å gi folk laveste pris. Foto: Bo Mathisen

Han sier ordlyden setter oss på prøve.

– Jeg ble sjokkert over at det var så mange måter å omtale rabatt. Du må være usedvanlig godt skolert for å forstå hva som egentlig er utgangsprisen, og hvor godt eller dårlig tilbudet egentlig er, forteller Reina.



– Burde kalle en spade for en spade

Reina mener antall forskjellige ord viser at politikerne burde se på lovverket igjen.

Han anbefaler et regelverk som stiller krav om hvor mange, og hva slags ord man kan bruke når man skal vise til den ordinære prisen på en vare. For eksempel «laveste pris siste 30 dager».

– Det er ingen mellomting, og vi burde kalle en spade for en spade. Noe annet kan være misvisende, og oppfattes helt sikkert forvirrende for folk flest.

Statsrådens råd

Det er barne- og familiedepartementet som har laget den nye loven. Statsråd Kjersti Toppe syns loven fungerer bra, men vil lytte til innspill.

– Etter hvert vil erfaringer vise hvordan det slår ut i praksis. Reglene er klare, tydelige og lettere å overholde for de næringsdrivende, og enklere å håndheve for Forbrukertilsynet, sier Toppe til TV 2.



Noe av argumentet for loven er at mange handler fra utlandet. Derfor har Norge valgt lik lov som EU, poengterer hun.

Toppe har forståelse for kunder som blir forvirret av tilbud.

– Det forekommer helt klart markedsføring som kan fremstå som misvisende, og det skjønner jeg godt at kundene blir frustrerte av. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass et tydeligere regelverk, foreller hun.



Feller

Forbrukerrådet sier kunder står i fare for å bli ekstra lurt under Black Friday i år, takket være den nye loven.

– Jeg tror vi kommer til å se en god del svært høye, men lovlige førpriser, men ganske store avslag som ikke vil føre til noen egentlige besparelser for folk flest.

BOMMER: Thomas Iversen sier den nye loven gjør at folk må være ekstra varsomme. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

Han legger til:

– Jeg tror også folk kommer til å gå i noen tilbudsfeller, ved å handle noe som er dyrere på Black Friday, på tross av avslaget, sa Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet til TV 2 tidligere.



Han anbefaler å se lenger tilbake i tid for å se om tilbudet faktisk er et tilbud.



Iversen håper myndighetene tar lærdom av årets Black Friday-salg og tar til vurdering om bedriftene må informere om førpriser lengre enn tretti dager før salget.

Avhengig av tillit

Administrerende direktør Anders Nilsen i Power Norge synes det er «utrolig uheldig» hvis kundene føler seg usikre på tilbudene.

– Vi er kun tjent med, som handel generelt sett, å holde på tilliten til forbrukeren. Vi er helt avhengige av det.

Samtidig mener han norske forbrukere har blitt flinkere til å finne frem i tilbudsjungelen.

– De har god oversikt og er sunt kritiske. Så de har blitt bedre til å avgjøre hva som er gode tilbud, og når de skal slå til.

Nilsen forsikrer om at du kan være trygg på å ikke bli lurt om du slår til på et av Powers tilbud under Black Week.

– Det må du være. Det skal du være. Det er det vi jobber med hele tiden.