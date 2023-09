Advarer mot badekar-tog

Spa-avdeling.

Treningsrom.

Restaurantmat av «særlig høy kvalitet».

Luksuriøse kupeer.

Alt dette skal det være mulig å nyte mens hjulene ruller over Hardangervidda, dersom et nytt selskap får tilgang på norske skinner.

I et brev til Jernbanetilsynet ber selskapet Norient Express om status for søknaden om et helt nytt prosjekt i Norge, viser et brev TV 2 har fått innsyn i.

Samtidig sier Bane Nor til TV 2 at selskapet vil få grønt lys.

– Interessen ser ut til å være svært stor. Vi håper på å rulle i gang allerede på tampen 2024 eller tidlig 2025, sier Øivind Lindøe, grunnleggeren av selskapet.

SPREKT: Toget vil tilby treningsrom mens det ruller over vidda. Foto: Norient Express

Advarer passasjerer



Dersom Norient Express får lov til å kjøre tog på jernbanen, frykter Vy at passasjerene på normale persontog vil lide.

– Vi er naturligvis bekymret for at punktligheten blir påvirket negativt, og at det er større risiko for innstillinger, dersom enda en togoperatør skal kjøre her, sier Erik Røhne, konserndirektør for Vy tog.



Norient Express mener bekymringen fra Vy var ventet.

– Det kan være at Vy og andre operatører er misunnelige. Poenget er at det representerer så få passasjerer, dette er ikke student som skal fra Bergen til Voss, forklarer Lindøe i Norient Express.



SKÅL: Ifølge selskapet skal det bli servert god mat og drikke på togturen. Foto: Norient Express.

Får tilgang til norske skinner

Bane Nor kommer med gledelig nyhet for eventuelle luksus-togpassasjerer.

– Vi imøtekommer ønskene til selskapet så langt som mulig, og slik det ser ut nå vil de kunne starte opp 1. september neste år, skriver Bane Nor i en e-post til TV 2.

Anne Kirkhusmo, pressesjef i Bane Nor, sier til TV 2 at Norient Express tar mye plass, men at det likevel kan gå.

– Hvordan ruteplanen blir, må vi komme tilbake til. Vi ser at Norient Express krever mye kapasitet på grunn av mye tomtogkjøring for parkering. Vi gjør vårt beste for å få det til i arbeidet med ny ruteplan for 2024, sier hun.

Rådyrt

TV 2 har fått innsyn i beskrivelsen av driften og hvordan selskapet ser for seg oppstarten. Det skal være maks 5000 billetter det første året, og de første årene regner de med å kanskje selge halvparten.

Prisen? 60.000 kroner for fem dager med alt inkludert.

– 60.000 kroner er vel rimelig dyrt?

– Det er et middelnivå, sammenlignet med andre luksustog i verden. Det er alt inkludert i fem dager. Nå er også kronen ganske billig, og det gjør det billigere for utenlandske turister.

Får svenske vogner

Det siste året har Lindøe lett etter tog som kan realisere drømmen.

TJSU TSJU: Øivind Lindøe får tilgang til skinnene av Bane Nor. Foto: Haakon Norcvik

I Sverige fant han lykken, og nå kan tidligere persontog fra svenskene bli rullende luksuskupeer.

– Det har tatt lang tid, men nå har vi funnet passende tog i Stockholm. Det er bra for miljøet at vi kan bruke tog som ellers ville blitt utfaset.

Ifølge grunnleggeren har de flere gode anbud på å bygge om togvognene til den standarden de lover.

Pakkereise

Det vil ikke være mulig å ta toget som rutetog, man må være med på en hel pakkereise.

Da vil tog, hotell, restaurant og turopplevelser være inkludert. De vil ikke konkurrere mot persontog, da de håper på å tiltrekke seg turister.

For det er turistene fra Tyskland, England og USA som gründeren har siktet seg inn på. Målet er å stjele kunder fra cruiseskip, fly og biltrafikk.

Toget skal gå fra Bergen og ende opp i Trondheim. På veien blir det flere stopp, blant annet i Voss, Finse og Lillehammer.