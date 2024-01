Advarer mot å «spare» på dette

Sprengkulde og høye strømpriser gjør at mange fyrer i peisen. Fyrer du riktig, kan du nyte godt av god varme. Fyrer du feil, kan du i verste fall risikere både skader og brann.

Det er spesielt fire ting man skal være opptatt av, ifølge ekspertene. Dette både for å unngå brannfeller, men også for å sikre best og mest effektiv varme:

Å bygge bålet riktig

Passe på riktig menge trekk.

Bruke korrekt og tørr brensel.

Kunnskap om eget ildsted.

Særlig ett av disse punktene er det lett å feile på, dersom man ønsker å få varmen til å vare lengst mulig gjennom de kalde dagene.

FRISTENDE: Å fyre i ovnen gir god varme på kalde dager Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Brannfare

Hvert år rykker brannvesenet ut på flertallige pipebranner rundt om i landet.

– Fyrer du feil, kan det bli pipe- eller sotbrann. Vi var seinest ute på en nå for en time siden, sier Elisabeth Mikalsen.

Hun er overfeiemester i Bergen brannvesen, og sier seg enig med TV 2s reporter om at denne helgen kan være et godt tidspunkt å minne folk om korrekt bruk av ild i eget hjem.

Slik bygger du riktig

– La oss begynne med når vi skal tenne på, sier Mikalsen.

Særlig ved nye ovner er dette riktig måte å fyre på:

Legg to til tre tørre vedkubber nederst i brennkammeret, før du følger på med to lag med opptenningsved og tennbriketter eller tennposer.

Foto: Illustrasjon/Bergen kommune

Så skal du tenne fra toppen. Dette er kanskje nytt for mange.

– Dette fordi du da fortere varmer opp skorsteinen. Å tenne fra toppen er bedre for miljøet, og gjør at det vil brenne bedre. Det tar gjerne bare litt tid, sier Mikalsen.



Riktig trekk



Etter å ha tent på bålet, er det viktig å følge med og sørge for nok og riktig trekk.

– Da skrur du på sekundærtrekken. Denne skal være åpen når du tenner bålet, og når det er godt med flammer, kan du skru ned på trekken. Da vil du få en roligere flamme. Får du en blålig flamme, er det bra, fortsetter eksperten.

Skrur du ikke ned på trekken, risikerer du for høye flammer. Da går varmen opp og ut av pipen, og varmer ikke i rommet. Da kan du også få for mye sot, og flammene slår i veggene.

Da brenner også veden fortere opp.

Advarer mot fristende feil

Samtidig er det viktig å passe på at du ikke skrur trekken for mye ned. Dette kan være fristende å gjøre på lange, kalde dager, fordi det da tar lengre tid å brenne opp hver enkel, dyrebare vedkubbe.

– Lar du det ligge og ulme for å spre på veden, vil du kunne få beksot oppover skorsteinen. Og da kan det bli brann.

Derfor handler det om å finne en gylden middelvei. Er flammene veldig høye, er trekken gjerne for høy. Begynner det å sote på glasset i ovnen, er trekken for lav.

IKKE GJØR DETTE: Vent til flammene har gitt seg og det bare er glør igjen, før du legger på mer ved. Foto: Pål S. Schaathun

Korrekt brensel

Først når flammene har roet seg helt ned, og det bare er glør igjen i brennkammeret, kan du legge på nye vedkubber. Da er det igjen viktig å øke trekken på nytt.

Her kan det være nyttig å minne om noe helt grunnleggende:

– Det er bare ved og tennbriketter som skal inn i ildstedet. Du skal ikke bruke paller, terrassebord, boss eller aviser, sier Mikalsen, og legger til:

– Det er lettere å si hva som kan fyres med, enn hva som ikke kan fyres med.

Dette er viktig både av miljøhensyn, da feil brensel kan gi luftforurensing, av hensyn til egen helse, men også dette er for å unngå skader på ildsted – og i verste fall brann.

– Det kan skade både ovnen og skape beksot. Det er bare tørr ved som gjelder.

Farer ved fuktig ved

Det siste er kanskje det viktigste, sier eksperten.

– Veden må være tørr.

Dette er både for å få mer effekt av veden. Fuktig ved brenner dårligere. Da brukes det mer energi på å tørke veden, enn å gi varme.

Fuktig ved kan også gi skader.

– Du kan få beskot i skorstein, som igjen kan føre til skorstein- eller sotbrann.

Så tørr skal veden være

Hovedregelen er at veden skal ha en fuktighet som ikke er høyere enn 20 prosent. Mikalsen i brannvesenet mener på sin side at selv det er for mye fuktighet.

– Jeg har selv forsøkt å fyre med ved som har 19 prosent fuktighet, og merket at denne fortsatt var for fuktig. Jeg anbefaler derfor en fuktighet på mellom 14 og 17 prosent.

Det finnes en rekke tips om hvordan man kan sjekke om veden er tørr nok. For eksempel å se om det kommer bobler fra Zalo, om du smører det på en ende, og blåser i den andre, eller om det er å lytte til klangen når du slår to vedkubber mot hverandre.

Dette er imidlertid tvilsom vitenskap. Brannvesenet anbefaler derfor å bruke en fuktmåler for å sjekke veden.

PIPEBRANN; Brannvesenet må stadig rykke ut på pipebranner. Her fra Oslo i november i fjor. Kommer det flammer fra pipen, må du kontakte brannvesenet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hva om veden er fuktig?

Det er dessverre ingen «quick fix» dersom du ikke har tør nok ved liggende.

Det kan likevel hjelpe å ta inn veden, og la den ligge inne i noen dager fram til du skal fyre med den.

– Ellers må du passe på at veden ligger luftig, både ute og inne, sier eksperten.

Feller du og kløyver egen ved, bør dette skje på våren, slik at veden kan tørke helt fram til høsten. Også her er det viktig at veden stables riktig, slik at det kommer nok med luft mellom kubbene.

Les bruksanvisningen!

Det finnes utallige ulike vedovner, og alle har sin helt egne bruksanvisning. Denne bør du lese – selv om du nå har lest deg helt ned hit i artikkelen, og føler deg som en habil fyrer.

– Dette er veldig viktig, sier Mikalsen.

Her kan det nemlig være egne spesifikasjoner på hvordan vedkubbene skal stables når bålene skal bygges. Her finnes også informasjon om korrekt bruk av ventilen.

Er bruksanvisningen kastet? Fortvil ikke. De fleste finnes på nett, om du bare søker opp produsent og modell.

Vedlikehold

Skorsteiner er bygget for å tåle mye. Her kreves sjeldent ordentlig vedlikehold, med mindre du ikke fyrer riktig – som nevnt.

Dette gjelder ikke ovnen.

Særlig jevnlig rengjøring er viktig. En kan også med fordel kikke inn i røykrøret, og sjekke at det ikke er for mye sot her.

– Det kan ligge et lite lag med aske i brennkammeret, men det skal ikke være en haug av det.

Når ovnen er ordentlig kald, og du ikke finner glør i asken, kan du fjerne denne før du fyrer igjen.

Er det for mye aske, kan denne igjen bli varm. Når du åpner ovnen under fyring, kan denne virvles ut i rommet.

– Da er det også greit å minne om at folk må passe på at det ikke er brennbare ting for nært ovnen.

Vil du fortsatt lære mer? Les mer om riktig fyring på Bergen kommune sine nettsider.