Advarer mot å sluntre unna dette: – Vil få vond lukt

STØV: Pollen kommer inn i huset som støv. Derfor er det flere tiltak i hjemmet som kan gjøre pollensesongen enklere for allergikerne. Foto: Erik Edland / TV 2

Allerede begynt å nyse? Det er du ikke alene om. Omtrent én million nordmenn har en form for pollenallergi, ifølge Astma- og allergiforbundet.

I store deler av Sør-Norge er det nå kraftig spredning av bjørkepollen, som er en av de vanligste type pollen man kan bli allergisk mot.

Flere allergikere går på medisiner mot de plagsomme symptomene, men det finnes også gode tiltak man kan gjøre i hjemmet for å gjøre sesongen enklere å komme seg gjennom.

Unngå mugg i støvsugeren

– Brødsmuler, hår, hudceller og døde blader havner jo i støvsugerposen. Så her får man en blanding som ikke er bra, sier Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima i Astma- og allergiforbundet, til TV 2.

MUGGSOPP: Lukter det vondt når du støvsuger? Da bør du bytte støvsugerposen. Foto: Erik Edland / TV 2

Han mener jevnlig utskiftning av støvsugerposer er et av de viktigste tiltakene man kan gjøre i hjemmet for å få bedre luftkvalitet i pollensesongen.

– I posen kan det i verste fall oppstå muggsopp. Det kan man se ved at det oppstår en annen farge i bunnen av posen. Hvis man da starter å støvsuge, vil man få en vond lukt. All luften vil gå gjennom alt du har støvsugd tidligere, forklarer han.

Han legger til at man også bør rense filteret på støvsugeren. Hvis filteret tetter seg, vil støvsugeren få en dårligere sugeevne.

Utradisjonelle pollentiltak

I tillegg anbefaler fagsjefen et litt utradisjonelt rengjøringstiltak.

– For allergikere ville jeg guidet til å støvsuge taket. Da kan det være lurt å bruke et egnet verktøy som ikke lager merker, sier Gustavsen.

Inneklima-eksperten mener også at man bør tenke på hvilke klær man bruker inne, og hva man bruker ute.

BJØRKEPOLLEN: Akkurat nå er det bjørkepollen som spres mest i Sør-Norge. Det er spesielt Rogaland, Østlandet og Sørlandet som merker mest til dette. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Skifter man klær når man kommer inn, så unngår man at pollenpartiklene sprer seg inne. Da kan man for eksempel henge klærne på terrassen eller et annet lurt sted.

Ifølge Gustavsen kan det være lurt for både allergikere og ikke-allergikere å gjennomføre noen av disse pollentiltakene.

– Pollen kommer jo inn i huset som støv, så de fleste vil jo være foruten. Men pollen er jo likevel en naturlig ting, og derfor gjelder det i aller høyest grad for de med allergi, sier han.

Disse bør dra til legen

For de som ønsker mer avanserte tiltak, anbefaler fagsjefen å vaske gardinene, bytte ventilasjonsfilteret på ventilasjonsanlegget og spyle inngangspartiet.

Hvis man fortsatt kjenner symptomer på pollenallergi etter medisinering og nevnte tiltak, mener helsefaglig rådgiver i Astma- og allergiforbundet, Anna Bistrup, at man bør gå til legen.

REVURDER TRENINGEN: Hvis pollenspredningen er som verst, anbefaler Anna Bistrup i Astma- og allergiforbundet å trene innendørs. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg tror ikke allergien i seg selv nødvendigvis endrer seg fra år til år, men noen ganger har man en bedre sesong. Opplever du ikke en god effekt av medisinene dine og har du det fælt, så må du snakke med legen for å prøve andre typer behandling.

Bistrup mener man også bør være oppmerksom på hvilke tider på døgnet man beveger seg ut på, om man har pollenallergi.

– Det er formiddag og tidlig ettermiddag hvor det er mest spredning, så hvis det er kjempebra vær og sol, så bør man nok revurdere den utendørs-treningsøkten, og kanskje ta den innendørs, sier hun.