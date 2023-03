Advarer mot å legge sommerferien til USA

Svak krone gjør at utenlandsferien kan bli en kostbar affære. Reiseredaktøren fraråder reiser til særlig ett land.

Skal du på ferie i utlandet i sommer må du regne med å måtte bla opp.

Årets utenlandsferie kan nemlig bli 10 prosent dyrere enn i fjor.

Dette fortoner seg særlig i euro-sonen. Euroen er nå svært sterk, og den norske krona er svak.

– Krona vil fortsette å være svak ettersom rentedifferansen overfor euroen har minket. Vi kommer til å ha kanskje lavere renter enn Europa for første gang siden finanskrisen, sier valutastrateg Dane Cekov i Nordea til TV 2.

EKSPERT: Dane Cekov, valutastrateg i Nordea er i TV 2-studio for å snakke om valutakurser og sommerferie. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han forklarer at euroen også har blitt styrket av at europeisk økonomi har gått bedre i vinter enn det som var fryktet.

Fraråder USA-tur

Men også andre populære reisemål kan bli ekstra kostbare i år.

– USA i sommer er så dyrt. Jeg tror ikke folk skjønner det, sier Torild Moland, redaktør i magasinet Reiselyst til TV 2.

REISEEKSPERT: Torild Moland, redaktør i magasinet Reiselyst ber deg droppe USA-turen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dollaren har styrket seg kraftig mot krona det siste året.

Akkurat nå koster en dollar mer enn 10,40 kroner. Det er nesten to kroner mer enn da dollaren var lavest i fjor, ifølge Cekov.

Moland advarer derfor nordmenn mot å legge ferien til «uniten» denne sommeren, og kommer med et eksempel på hvorfor.

– Det koster 450 kroner å gå ut og spise en hamburger og cola, sier Moland.

SKYLINE: Mange nordmenn reiser på sommerferie til USA og New York City. Det kan bli dyrt, mener reiseredaktør. Foto: J. David Ake/AP

Mange vil reise

Dyrere valuta til tross. Mange nordmenn skal ut av Norge i sommer.

En undersøkelse viser at 1,8 millioner av oss planlegger å legge sommerferien til utlandet år.

Samtidig planlegger vi å bruke mer penger enn noensinne.

Moland anbefaler å reise til land som ikke bruker euro eller dollar.

– Tyrkia er en av de aller beste destinasjonene, hvor valutaen har sunket dramatisk de siste årene, sier hun.

Moland trekker også fram Nord-Makedonia, Albania og Polen som ferieland hvor nordmenn kan få mye for pengene.

Cekov forklarer at du kan få mye for den norske krona i land som ikke har hevet renta stort. Dette fører til at den aktuelle valutaen svekker seg.

– Tyrkia er et eksempel på det. Det samme er Japan, sier han.