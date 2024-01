Advarer mot 75-dagerstrend: – Kan gjøre vondt verre

NY TREND: Nytt år, nye muligheter for trening. Ekspertene advarer om flere fallgruver blant nyttårsforsettene. Foto: Alf Simensen / TV 2

– La dette være ditt tegn. Om du starter i dag vil du være ferdig 17. mars.

Slik innleder Ole Aaknes en video på Tiktok der han annonserer at han skal i gang med den såkalte «75 hard challenge».

Han er en av mange som nå hopper på treningstrender, i håp om å starte det nye året med gode, sunne vaner.

KLAR FOR UTFORDRING: 2. januar startet Ole Aaknes sitt «nye liv». Foto: Privat

Ingen alkohol eller takeaway

I to og en halv måned, altså 75 dager, skal Aaknes følge et strengt regime.

Dette er «75 hard challenge»:

DOKUMENTERE: En del av trenden er å ta progresjonsbilder. Foto: Privat

Gjennomfør to treningsøkter daglig, der en av dem skal gjøres utendørs.

Følg en tydelig matplan. Ingen alkohol eller usunne måltider, takeaway eller lignende.

Drikk fire liter vann hver dag.

Les minst ti sider av en bok hver dag.

I tillegg skal hele prosessen dokumenteres fra dag til dag.

– For meg er det «all inn» eller ingenting, sier Aaknes på dag 2 og påpeker at dette slett ikke er for alle.

– Det å dedikere seg til å gjøre dette hver eneste dag er den harde delen, vanligvis kan man jo ta seg en pause.

Folk leter etter quick fix

Aaknes er vant til å trene hyppig fra før, men vil utfordre seg selv ytterligere. Hans 10.000 følgere på Tiktok får følge med frem til 17. mars.

– Jeg tror jeg kommer ut av det sterkere med mer inspirasjon til ulik type trening når man må gjøre det hver dag.

SKEPTISK: Til tross for smilet på dette bildet, er forskeren ved Norges idrettshøyskole noe skeptisk til treningsutfordringer på sosiale medier. Foto: Norges idrettshøyskole

– Folk leter ofte etter quick fix løsningene nå i januar. Mange har kanskje drukket en del alkohol og trenger en såkalt «hvitvasking», sier Kristin Lundanes Jonvik.

Hun er forsker og klinisk ernæringsfysiolog ved Norges idrettshøgskole, og ikke den største tilhengeren av treningstrender.

– Generelt er min tanke at for ekstremt korttidstiltak ikke er for folk flest, sier hun og utdyper:

– Det blir en veldig stor endring i flere livsstilsfaktorer for mange. Å gå fra null trening til to ganger om dagen, er en stor overgang.

– Gjør vondt verre

Jonvik peker på tre årsaker til at denne utfordringen er forbeholdt «de ekstreme»:

1. De som ikke er vant med hard og hyppig trening kan pådra seg skader og overbelastning.

2. De har også større risiko for tilbakefall på flere punkter.

3. Det kan bli en negativ belastning på psyken.

– En slik utfordring kan gjøre vondt verre. Alle disse tingene handler om at man har et rigid og strengt forhold til mat og kropp – det kan bikke over til å bli et anstrengt forhold og derfor heller negativt, sier Jonvik.

ERFAREN: Ole Aaknes har trent mye det siste året og gjort ulike treningsutfordringer før med hell. Det gjør han motivert for 75-hard challenge. Foto: Privat

Ole Aaknes tror derimot at et tydelig og strengt mål er det han trenger. Samtidig har han tilpasset programmet noe.

– Jeg har ikke alltid mulighet til å trene to ganger daglig og reduserer det noen dager til én lengre økt. Med fulltidsjobb hadde man bare slitt seg ut, og da ber man om å feile, sier han.

– Kan utgjøre stor forskjell

Jonvik mener det er lurest for en gjennomsnittlig nordmann å starte i det små.

– Jeg tror de fleste vil lykkes med små endringer som man faktisk er motivert for og ikke overoppslukt i. Det er som regel sunnest å ha et avslappet forhold til mat og kropp.

– Vil man bli litt sunnere kan man for eksempel starte med å sette seg et mål om å spise grønnsaker til lunsj hver dag. Det kan utgjøre en stor forskjell på sikt.



START ROLIG: En halvtime om dagen kan være nok for mange, mener PTen. Foto: Privat

Personlig trener i Sats, Ellen Solhaug, mener også at nyårets treningstrender som regel er lite bærekraftige.

– Min første tanke er at slike ting alltid dukker opp i januar. Denne 75-dagers trenden er ikke det verste jeg har sett, men er heller ikke spesielt bærekraftig, sier Solhaug.

For mange nordmenn vil det nemlig holde å sette seg et mål på to treningsøkter i uken, eller en halvtimes aktivitet hver dag, forteller hun.

– Det spiller heller ingen rolle når vi begynner, så lenge det danner gode rutiner.