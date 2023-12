Advarer: – Mistenkes å gi fosterskader

Forbrukerrådet har nylig gjennomført en test av en rekke kjente ansiktskremer.

Mens flere kremer scorer godt på fuktighetsgivende effekt, er det særlig ett funn som får tjenesteansvarlig for tester i Forbrukerrådet, Elin Vestrum til å reagere kraftig.

– Det som er mest alvorlig og bekymringsfullt, er at fire av kremene i testen inneholder stoff som er forbudt å bruke i kosmetikk, sier Vestrum til TV 2.

ADVARER: Elin Vestrum i Forbrukerrådet advarer mot å bruke en rekke kjente ansiktskremer. Foto: Helen Mehammer / Forbrukerrådet

Stoffet hun snakker om er salisylsyre.

– Dette stoffet mistenkes å gi fosterskader og være reproduksjonsskadelig, forklarer Vestrum.

– Overrasket

At nesten en tredjedel av kremene i testen inneholdt salisylsyre, overrasket Forbrukerrådet.

– Med tanke på reguleringen ble vi overrasket over at vi fant det i såpass mange kjente merker sier Vestrum.

Ifølge Oslo Hudlegesenter brukes salisylsyre ofte til å behandle uren hud, kviser og urenheter.

– Nytteløs

Administrerende direktør i Kosmetikkleverandørenes forening, Finn Rasmussen sier det er misvisende at Forbrukerrådet påstår at salisylsyre er forbudt i kosmetikk.

– EUs vitenskapskomité har godkjent bruk med grenseverdier, sier Rasmussen til TV 2.

UENIG: Finn Rasmussen i Kosmetikkleverandørenesforening kritiserer Forbrukerrådets test. Foto: Ellen Fossli

Han mener derfor testen er nytteløs for forbrukerne.

– Deres «test» og rangering av ansiktskremer i undersøkelsen er uten vitenskapelig grunnlag og nytteløs som veiledning for forbrukerne, sier Rasmussen.

Han understreker at kosmetikkregelverket setter strenge regler for hvilke ingredienser som kan brukes i produktene, og i hvilke konsentrasjoner.

– Ettersom undersøkelsen ikke kan se eller vurdere konsentrasjonen av stoffene som står oppført på produktet, kan de heller ikke uttale seg om noe er trygt eller ikke, sier Rasmussen.

Han tilføyer at «alt vi får i oss av mat og drikke inneholder stoffer kan være farlige i store mengder».

– Kosmetiske produkter skal sikkerhetsvurderes før de selges, og denne vurderingen tar hensyn til konsentrasjon av ingrediensene som blir brukt, og hvor mye forbrukeres utsettes for, sier Rasmussen.

Vestrum i Forbrukerrådet kontrer, og sier hun er «helt uenig» med bransjen.

– Selvfølgelig er det relevant å vite hvilke ingredienser som er brukt i produktene, selv om det ikke er målt eksakt mengde.

Hun er tydelig på at det er en grunn til at produsentene plikter å informere om innhold.

– Stoffene kan innebære helseskade, selv om de brukes i små mengder. Allergener er et helt konkret eksempel på det.

Fraråder bruk

Til tross for at det er et generelt forbud mot å bruke salisilsyre i kosmetikk, er det mulig å søke om unntak for å bruke det likevel.

Det er Forbrukerrådet kritisk til, og advarer nå enkelte grupper om å bruke produkter med dette stoffet.

– Vi vil fraråde sårbare grupper som gravide og unge om å bruke det.

Vestrum i Forbrukerrådet sier at de jobber opp mot myndighetene både nasjonalt og internasjonalt for strengere regulering av skadelige kjemikalier i produkter vi bruker i hverdagen.

– Vi oppfordrer produsentene til å slutte bruke det.

Hun kommer også med en tydelig oppfordring til forbrukerne.

– Forbrukerne kan også påvirke produsentene ved å slutte kjøpe disse produktene. Hvis de ikke får solgt det, slutter de å produsere det, sier Vestrum.