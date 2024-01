Advarer Kjerkol: – Skaper stor utrygghet

Tirsdag holder helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) den årlige sykehustalen.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier at de vil følge talen med argusøyne.

– Bakteppet er alvorlig og vi er ved et knekkpunkt. Skal vi ivareta helseberedskapen og tilgang til helsetjenester i hele landet, så kreves det et kraftig løft, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til TV 2.

NSF forventer at Kjerkol prioriterer særlig tre tiltak året som kommer.

SPENT: Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF stiller tydelige krav til helseministeren i forkant av sykehustalen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– For lave ambisjoner

Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, er spesielt urolig for at køen til behandling i norske sykehus vokser.

– Nå peker mange piler feil vei og ventetiden øker. Det er svært viktig at pasienter ikke må vente stadig lengre, for det skaper en stor utrygghet for den enkelte som trenger hjelp, sier Trøen.

BEKYMRET: Tone Wilhelmsen Trøen (H) etterlyser helt tydelige signaler fra helseministeren om hvordan hun skal redusere ventetiden. Foto: Truls Aagedal / TV 2

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan ingen av de regionale helseforetakene klarer målet om at 70 prosent av alle med mistanke om kreft, skal få behandling innen en gitt tid.



– Ventetidene på norske sykehus økte i 2023, og vi forventer at de vil fortsette å øke i 2024, sa generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Hun frykter at hundrevis av kreftsyke nordmenn ikke vil få behandling innen anbefalt tid.

Vil ha bevis

Trøen ansvarliggjør Kjerkol og etterlyser «tydelige bevis» for at hun jobber for å få ned ventetiden i norske sykehus.

– Regjeringen har til nå hatt veldig lave ambisjoner når det kommer til å få ned ventelistene, mener hun.

KAPASITET: Ifølge NSF øker både ventetidene og antall personer som venter på behandling i sykehusene. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Hvor kritisk er det?

– Det er en svært krevende situasjon, når vi ser at ventetidene øker. Det er veldig alvorlig at sykehusene sier at de ikke er oppe i samme tempo som før pandemien, og at de fortsatt sliter med å ta ned etterslepet.



Sverresdatter Larsen mener økende ventetider henger sammen med trange økonomiske rammer i sykehusene og mangel på personell med riktig kompetanse.

– Uten nok folk og penger vil utviklingen fortsatt gå feil vei, så her må Kjerkol vise handlekraft, sier hun.

Spent på årets sykehustale? Den kan du følge direkte på TV 2 Nyhetskanalen klokken 11.

Tre tiltak

På bakgrunn av den urolige situasjonen i helsesektoren, løfter NSF frem følgende tre tiltak de mener må prioriteres:

Det må utdannes flere spesialsykepleiere og jordmødre. Det må også stilles krav om at de som ansettes i stillingene har formell utdanning og riktig kompetanse. Lederne av sykepleiertjenestene må få handlingsrom og tid til reell ledelse. Vi krever bedre rammevilkår og at lederspennet reduseres. Sykehusene må kartlegge årsaker til sykefravær og frafall. Det må utvikles helsefremmende arbeidstidsordninger.



Sverresdatter Larsen mener at altfor få sykepleiere orker å stå i arbeid frem til pensjonsalder.

– Belastningen må ned! sier forbundslederen.



Tomme løfter?

Fjorårets sykehustale manglet ikke på løfter.

Sverresdatter Larsen mener at flere av dem ikke har blitt fulgt godt nok opp av regjeringen.

KREVER HANDLING: Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun viser til at prioritering av tilbud innenfor psykisk helse og rus har vært et hovedmål i oppdragsdokumentet gjennom mange år.

– Her er målene langt fra å innfris. Det rapporteres om kutt i tilbud i mange steder og ventetidene øker innen psykisk helse og rus, her må det reelle prioriteringer til, sier hun.

I tillegg er forbundslederen kritisk til at Kjerkol ikke har lykkes ned å få ned vikarbruken, ventetidene og å beholde og rekruttere fagfolk til sykehusene.

– Befolkningen og vi forventer et trygt helsevesen. Det krever tilstrekkelig sykepleierdekning over hele landet, sier hun.