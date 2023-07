Advarer: – Kan være giftig

SOMMERDELIKATESSE: Blåskjell kan plukkes flere steder langs norskekysten. Ved selvplukk er det et par råd som kan være lure å følge. Foto: Ole Berg-Rusten

Når er blåskjellen mest smakfulle? Hvordan vet man om de er giftige? Hvordan skal de lagres? Her er alt du trenger å vite om blåskjell.

Blåskjell er en delikatesse og nytes av mange i løpet av sommermånedene. Men, det er viktig å være klar over et par ting når man skal plukke, lagre og tilberede blåskjell.

– Man kan ikke se om et blåskjell har gift i seg, og man kan ikke bli kvitt giften, forklarer Merete Hestdal, spesialinspektør i Mattilsynet.



Hun kommer også med tips til lagring og tilberedning av delikatessen.

Blåskjellvarsel

Alger er primærnæringen til blåskjellene, men noen kan være giftige for mennesker. For dem som ønsker å plukke selv, så er det viktig å følge med på blåskjellvarslet til Mattilsynet, forteller Hestdal.

BLÅSKJELLVARSEL: Spesialinspektør i Mattilsynet Merete Hestdal forteller at det tas ukentlige vannprøver rundt omkring i Norge. Foto: Privat

– Følg med på blåskjellvarslet som Mattilsynet kommer med. Man kan ikke se om et blåskjell har gift i seg og man kan ikke bli kvitt giften.



Blåskjellvarslet er en tjeneste for folk som ønsker å plukke selv. Det tas ukentlige vannprøver fra 32 uttakstider langs norskekysten, for å sjekke hvilke alger som er til stede i vannet.

– Når de giftige algene er til stede i vannmassene hvor skjell oppholder seg, så kan skjellene bli giftige, sier Hestdal.

To typer gift i Norge

Det er hovedsakelig to typer gift i norske farvann. «Paralytic Shellfish Poisoning» (PSP-gift) og «Diarrhetic Shellfish Poisoning» (DSP-gift).

– Skjellene selv synes ikke å ta skade av giften, men de er skadelige for mennesker. Giften kan verken fjernes ved koking, steking eller frysing, forteller Hestdal.



ALGEGIFTER: Det finnes rundt 2000 til 3000 algetyper i Norge, men kun 10-15 av dem er giftige. Foto: Geir Olsen

PSP forgiftning inntrer som regel innen 30 minutter etter å ha spist skjellet. De første symptomene er prikking og nummenhet i lepper og munn. Ved alvorlig forgiftning opptrer lammelser i muskler – når dette skjer med respirasjonsorganene, så kan dødsfall forekomme.

Symptomer på DSP forgiftning er oppkast, kvalme og diaré og merkes som regel fra 30 minutter til 3–4 timer etter å ha spist blåskjell. Dette kan være i et par dager.

Spesialinspektøren er tydelig på at det er få som blir dårlig av blåskjell ved selvplukk.

– Vi har hatt noen utbrudd, men da har ikke folk fulgt rådene, sier Hestdal og legger til:

– Alle blåskjell som blir solgt i butikk og på restauranter er kontrollert og helt trygge å spise.



Lagring og tilberedning



Når blåskjellene er plukket, så må de kanskje lagres før de skal tilberedes og nytes. Også her har Hestdal et par råd.



– Blåskjellene bør lagres mellom 0–10 grader. Lagring på is gir lengst holdbarhet, men de bør ikke fryses, da blir de mindre gode.

DAMPES OG LAGRES: Hestdal forteller at det er mulig å dampe skjellene og fryse ned innmaten. Foto: Ole Berg-Rusten

Før skjellene skal dampes så er det viktig å kontrollsjekke hvert eneste skjell nøye og kaste dem med ødelagt skjell.

– Er skjellene åpne, så hold dem under kaldt springvann eller bank på selve skjellet. Lukker de seg er de friske. Kast dem hvis ikke, forklarer hun.



Videre forklarer Hestdal at det viktig å ikke ha for mange skjell i i kjelen samtidig og at det er viktig å sikre tilstrekkelig varmebehandling.

– Et godt tips er å ta kjelen av kokesonen og legge et lokk over i noen minutter etter damping. Dette vil fjerne eventuelle siste rest av virus og bakterier.



Ut ifra tilbakemeldinger virker det som at det er flest folk som plukker og spiser skjell på sommeren, men Hestdal er klar på når skjellene smaker best.



– For de som er glad i skjell, så burde man plukke og spise skjell i månedene med R i seg. Da er skjellene fyldige og smakfulle med mye sødme.