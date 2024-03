Advarer: – Kan bli avhengig etter én uke

RISIKO: Helsedirektoratet tror ikke folk er klar over risikoen ved å bruke smertestillende med opioider. Illustrasjonsfoto: Sveinung Kyte / TV 2

Heroin var lenge den vanligste årsaken til overdoser i Norge. Så skjedde det et skifte.

Nå er det reseptbelagte smertestillende som dominerer overdosestatistikken, og en ny gruppe er i faresonen.

42 år gamle Linda er en av dem. Søndag fortalte TV 2 om hvordan hun raskt ble avhengig av oksykodon etter å ha fått en resept av fastlegen for kroniske smerter.

– Det gikk fra bruk til misbruk. Det gikk så fort at jeg ikke skjønte det selv, sa hun.

TOK OVERDOSE: Linda tok overdose etter å ha blitt avhengig av Oksykodon. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nå er det flere kvinner, ofte med kroniske smerter eller som har vært gjennom kreftbehandling, som tar overdose.

Den nye gruppen har i mindre grad vært i kontakt med rettsvesenet og har høyere gjennomsnittsinntekt, viser forskning fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Helsedirektoratet er bekymret for utviklingen og vurderer nå å endre retningslinjene.

Frykter de har vært naive

– Vi er bekymret for den totale bruken av smertestillende preparater, og at vi har sett en uheldig utvikling når det gjelder overdoser og dødsfall, sier Jakob Linhave.

Han er avdelingsdirektør for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet, som har ansvar for retningslinjene for bruken av reseptbelagte smertestillende i Norge.

Nå stiller Linhave spørsmål ved om vi har vært strenge nok i forskrivingen.

BEKYMRET: Jakob Linhave i Helsedirektoratet vurderer flere tiltak for å snu utviklingen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Kanskje vi er for opptatte av å gi pasientene noe for smerten de har i dag. Det er menneskelig å tenke at det er en god løsning, men kanskje har vi vært for blåøyde og naive.

Årlig får en av ti nordmenn foreskrevet sterke smertestillende med opioider.

Særlig har bruken av oksykodon økt betydelig.

OVERDOSE: Hvert år dør rundt 300 nordmenn av overdose. Flest døde av smertestillende opioider, viser FHIs statistikk fra 2022. Foto: Aage Aune / TV 2

I dag får ti ganger så mange nordmenn forskrevet legemiddelet, sammenlignet med i 2004, viser tall fra Legemiddelregisteret.

– Ikke klar over risikoen



Helsedirektoratet mener at smertestillende med opioider er svært viktig medisin for pasienter med akutte smerter, skader eller som er under kreftbehandling.

– Samtidig ser vi at det ikke er god nok kontroll over hvordan vi bruker disse legemiddelene i dag, sier Linhave.

Han viser til at det er mange som får forskrevet opioider uten at de vet nok om risikoen ved å gå på dette over tid.



– Jeg tror ikke noen er klar over hvor raskt du kan bli avhengig og hvilke konsekvenser det fører med seg. Forskning viser at folk blir avhengig av disse medikamentene allerede etter en uke, sier han.

STOR ØKNING: Bruken av oksykodon har økt betydelig i Norge de siste 20 årene. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Selv om opioider i hovedsak bør brukes til akutt og kortvarig behandling smerte, er cirka 60.000 nordmenn langtidsbrukere.

6000 av disse har et særlig risikofylt forbruk, ifølge FHI.

– Risikoen for avhengighet er en kjempestor utfordring som jeg tenker vi offentlig må gå mye tydeligere ut med og drive opplæring på, sier Linhave.

Da medisinene sluttet å virke, ble Linda desperat. Så begynte hun å stjele fra jobb. Se hele reportasjen her.

Vurderer å stramme inn



Britiske helsemyndigheter advarer tydelig mot mot bruk av opioider ved langvarige smerter. Dette begrunner de med lav dokumentert effekt og stor avhengighetsfare.

Dagens retningslinjer i Norge er langt mykere og tillater langvarig bruk unntaksvis.



– Vurderer dere nå å stramme inn retningslinjene?



– Ja. Nå når vi får mer kunnskap fra FHI, så ser vi på om det er tiltak vi må sette inn og om retningslinjene må bli tydeligere.

I tillegg skal de vurdere hva slags type opplæringspakker som må gis til helsepersonell som forskriver medisinene.

Tips oss! Har du selv erfaring med bruk av smertestillende med opioider, eller har du andre innspill til denne saken? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss på: fanny.bu@tv2.no eller marthe.nymoen@tv2.no.

Vil unngå ett scenario

I USA og Canada har nær 600.000 dødd av overdose på reseptbelagte smertestillende.

Opioidkrisen har ført til at de to landene har innført svært strenge retningslinjer for bruken.

Linhave vil unngå å havne i samme situasjon i Norge.

– Det har fått veldig store negative konsekvenser for de som allerede er avhengig av disse medikamentene. Vi ønsker ikke å gjøre det på samme måte.

20240308 Helsedirektoratet, Jakob Linhave, avdelingsdirektør for psykisk helse og rus. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

De avventer mer kunnskap fra FHI før de kan konkludere om hva slags tiltak som bør innføres.

– Vi må få mest mulig kunnskap om den nye gruppen som står i fare for overdose. Vi kan ikke stoppe brått fordi konsekvensene av å bli fratatt dette over natten vil være veldig uheldig, sier Linhave.

Utsatt

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å iverksette tiltak for å redusere antall overdoser.

Selv jobber regjeringen i disse dager med å ferdigstille en rusmelding, som har fått navnet «forebyggings- og behandlingsformen».

– Arbeidet for å redusere problematisk bruk av avhengighetsskapende legemidler er et tema, men detaljene må vi komme tilbake.

Det sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til TV 2.

– Helsedirektoratet vurderer å stramme inn på bruken av reseptbelagte opioider. Hvordan stiller dere dere til det?

– Dette er et av forslagene vi ser nærmere på og må vurdere som en del av arbeidet på feltet. Pasienter med kroniske, sterke smerter skal i hovedsak ikke behandles med opioider over tid, sier Krat Bjørkholt.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Rusreformen skulle opprinnelig legges frem rundt årsskiftet, men har blitt utsatt til i vår.



Når det gjelder nye retningslinjer for bruken av smertestillende opioider, er Linhave i Helsedirektoratet usikker på når de vil komme.

– Det har vært en stabil situasjon i Norge over lang tid, men vi vil ikke komme dit hvor man er i USA og Canada. Vi står ikke i en opioidkrise i Norge i dag, men selvfølgelig er denne utviklingen noe vi må gjøre noe med.