Advarer: – Ikke klikk på lenken

Ville du ha klart å avsløre at denne meldingen var svindel? Altinn advarer nå mot et svindelforsøk som i disse dager rammer nordmenn.

Det er for tiden sendt ut svært mange svindelmeldinger fra Altinn sitt telefonnummer, til personer rundt omkring i landet.

Altinn skriver selv på sin hjemmeside at det for tiden er mye forsøk på svindel.

– Ikke klikk på lenker i sms eller e-post. For å være trygg, logg deg alltid inn via altinn, skriver de.

VIKTIG Å VÆRE SKEPTISK: Lenken i sms-en tar deg rett til det som ligner en klassisk bank-id innlogging. Foto: Privat.

Et av landets største IT-sikkerhetsselskaper, Check Point Norge uttalte til TV 2 tidligere i år at faren for svindel og dataangrep er større enn noen gang.

– Det kommer til å treffe oss i mye, mye større grad framover, sa selskapets sikkerhetsrådgiver Pål Aaserudseter til TV 2.