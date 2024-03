Advarer hundeeiere: – Hørt mye stygt

UTSATT: Hunder kan være ekstra utsatt for skader på våren. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Én spesiell fare truer hundene i årstiden vi er inne i, men det kan forhindres med et enkelt tiltak.

Sola og varmegradene er godt i gang med å smelte snøen, og bar asfalt har begynt å komme til syne.

Da er det én ting som er spesielt viktig å tenke på som hundeeier, ifølge hundeinstruktør og butikksjef i Musti, Gard Bahlk.

– Når snøen blir borte, begynner steiner og dreneringsrenner å komme frem, sier Bahlk til TV 2.

Da kan det få blodige konsekvenser dersom hunden har for lange klør.

– Det er sånne steder hvor vi ser mye kloskader, enten det er at de knekker av en bit av neglen, eller setter fast poten og river av neglen, sier Bahlk.

– Jeg har hørt mye stygt om dreneringsrenner, legger han til.

BAR ASFALT: Vårens turforhold kan være smertefulle for hunder med lange klør. Foto: Aage Aune / TV 2

– Oftere enn man tror

Bahlk sier mange hundeeiere blir overrasket over hvor ofte de bør klippe klørne til hunden.

– Det er oftere enn man tror. De krever litt vedlikehold, sier han.

Det kan være veldig individuelt fra hund til hund hvor ofte man bør klippe, men Bahlk kommer med noen huskeregler.

På en valp bør klørne klippes omtrent en gang i uka det første året.

Deretter mellom annenhver og hver tredje uke, før det kan holde med en gang i måneden eller enda litt sjeldnere for en gammel hund.

KLO-EKSPERT: Gard Bahlk (t.v.) har klippet mang en klo i sitt liv. Her med sin egen hund, Frigg. Foto: Privat

En undersøkelse gjort av YouGov for Musti i januar 2024 viser at 27 prosent av hundeeiere klipper klørne til hunden få ganger i året, og at tre prosent aldri gjør det.

Rett over halvparten sier de gjør det hver måned, og 13 prosent hver uke.

Kan være vanskelig

Bahlk anslår at han har klippet omkring en halv million klør i sitt liv.

Enkelte hundeeiere kan slite med å få til kloklippen, og Bahlk mener det aller viktigste er trygghet for hunden.

I en travel hverdag mener han det kan være lurt å ta seg litt ekstra god tid, spesielt når hunden er ung.

– Selve kloklippen tar ikke så lang tid, men man må huske det og prioritere det.

Sliter man med å få det til selv, kan man også ta med hunden til profesjonelle.

– Det er ingen skam i å be andre om å gjøre det. Spesielt om hunden har svarte klør, for da kan det være vanskelig å se nervene og blodårene, sier veterinær Trude Mostue til TV 2.

Veterinæren oppfordrer hundeeiere til å holde klørne passe lange, ut ifra hvilken type hund og aktivitetsnivå. Dersom klørne blir for lange, kan det påvirke hundens beinstilling, forklarer hun.

HJELP: Veterinær Trude Mostue sier det er ingen skam i å be om hjelp til vedlikehold av hunders klør Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Tips til skituren

I tillegg til vedlikehold av klør, oppfordrer veterinæren alle hundeeiere til å sørge for riktig stell av poter, ører og pels på hunden.



– Jeg ville også trimmet pelsen mellom tærne og tredeputene, særlig for hunder med krøllete pels, sier Mostue.

– Det kan forme seg små feller mellom tredeputene der stein og grus setter seg fast, skarpe gjenstander kan trenge innover og det kan samle seg fukt, som kan føre til bakterier, legger hun til.

I varmere vær vil flere hunder oftere komme i kontakt med vann, noe som også ofte fører til kuttskader.

– Da er det lurt å bruke badesokker, eller potesokker dersom man skal gå på ski og snø, sier veterinæren.