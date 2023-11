Advarer Helse Nord: – Katastrofalt

– Jeg frykter for pasientsikkerheten. Det vil bli katastrofalt om alternativet om å kutte fødetilbudet og akuttkirurgisk på Finnmarkssykehuset blir en realitet, sier Oddvar Kvalsvik.



Han er overlege i Anestesiologi ved Finnmarksykehuset i Kirkenes.

KATASTROFALT: Overlege Oddvar Kvalsvik kaller det katastrofalt om lekkede forslag blir en realitet. Foto: Privat

I morgen leveres anbefalinger til ledelsen i Helse Nord RHF for hvordan en omorganisering av sykehusene i Nord-Norge kan se ut i fremtiden.

– Skulle fødestuen og akuttkirurgisk forsvinne, er det første steg mot nedleggelse av sykehuset, sier Kvalsvik.

20. september skrev NRK at de hadde fått tilgang til et internt dokument om omorganiseringen i Helse Nord. Dokumentet skal blant annet vise at man skal vurdere å fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

AKUTT: Finnmarkssykehuset risikerer å miste akuttkirurgi og fødestue i ny omorganisering. Her fra Finnmarkssykehuset, Kirkenes sykehus. Foto: Lise Åserud / NTB

Hovedårsaken er at man har for lite personell til å dekke stillingene.



– Helse Nord tar som utgangspunkt at de vil styrke noen av sykehusene på bekostning av andre. Slik er ikke virkeligheten, sier Oddvar Kvalsvik.



Kritiserer prosessen

Kvalsvik viser til en kartlegging de har gjort ved eget sykehus.

– 65 prosent av personalet vil ikke flyttes til et annet sykehus. De forteller at de vil forsvinne ut av regionen eller til det private, sier Kvalsvik.

Han mener prosessen frem mot anbefalingene som kommer tirsdag, har vært for dårlig.

– Man har ikke utredet de økonomiske følgeeffektene, som for eksempel økt pasienttransport. Man har heller ikke utredet hva personalet vil foreta seg ved endringer, og sist, men ikke minst kvaliteten innbyggerne vil sitte igjen med, sier Kvalsvik.

Han poengterer at Finnmarkssykehuset i fjor hadde 2000 akutte innleggelser og 1000 på kirurgi.

UTRYGGE FORHOLD: Overlege Oddvar Kvalsvik frykter utrygge forhold ved Finnmarkssykehuset. Foto: Lise Åserud / NTB

– De pasientene må flys bort, om tiltakene inntreffer. Så lenge det er godt vær, kan man fly av sted. Det vil ta lengre tid før pasientene får hjelp, men det går. I de tilfellene det er dårlig vær, kan man fort være i en situasjon der man ikke får mulighet til hjelp. Det er 30 000 mennesker som bor i Øst-Finnmark, sier Kvalsvik.



Forventer at det ryddes opp

Overlegen får støtte fra stortingsrepresentant Irene Ojala, fra Pasientfokus i Finnmark.

– Å røre noe som helst i Finnmark er en katastrofe. Kirkenes er i en svært vanskelig situasjon. Det er nesten umulig for folk å bli boende om de blir utsatt for en slik rasering av tjenestetilbudet, sier Ojala.



Hun forventer at helseministeren vil gripe inn og si at Finnmark ikke skal berøres.

– Jeg forventer at det er voksne folk som styrer helsepolitikken i Norge. Da er man nødt til å ta vare på hele befolkningen, sier Ojala.



RASERING: Irene Ojala er Pasientfokus sin eneste representant på stortinget. Hun forventer at Finnmark ikke berøres av omorganiseringen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun mener skylden for at man har havnet i en situasjon hvor det nå kreves omorganisering, ligger hos helseforetaksmodellen.

– Nå ser man konsekvensene. Før reiste folk på sykehus for å bli frisk. Nå måles alt i kroner og øre, sier Ojala.



Udekket behov

Helse Nord RHF ønsker ikke å kommentere enkeltsaker før anbefalingene offentliggjøres.

– Det er ikke beslutninger som er tatt, og det som kommer tirsdag er ikke endelige konklusjoner, sier kommunikasjonsdirektør Skjalg Fjellheim.

IKKE BESTEMT: Kommunikasjonsdirektør Skjalg Fjellheim i Helse Nord RHF er klar på at ingenting er besluttet enda, men at det udekkede behovet i spesialisthelsetjenesten krever tiltak. Foto: Alf Simensen / TV 2

Han har imidlertid forståelse for at saken skaper stort engasjement.

– Men vi har et udekket behov i den nordnorske spesialisthelsetjenesten på tusen stillinger. Det dekkes i dag av vikarer og innleie, og er dyrt og vanskelig å bemanne, sier Fjellheim.

Når det gjelder kritikken om prosessen, svarer han slik:

– Vi har ikke i vårt mandat å lage store samfunnsøkonomiske analyser. Vi har fått i oppdrag å undersøke et bærekraftig og likeverdig tilbud for alle i fremtiden. Situasjonen er slik at vi har fått et oppdrag fra vår eier, og i dette arbeidet snur vi alle steiner for å kunne levere et godt beslutningsgrunnlag til styret i Helse Nord.

Hva som tas videre, besluttes av styret 20. desember. Deretter skal forslagene ut på en bred høringsrunde, før endelige tiltak besluttes i april 2024.

– Utrygt



Kvalsvik frykter for mer enn pasientsikkerheten om akuttkirurgien og fødestuen forsvinner.

– Det er sårbare lokalsamfunn. Legger man ned disse postene, får det følger for de andre postene på sykehuset også. Det vil oppleves utrygt og uinteressant å arbeide der, i tillegg til at man risikerer at innbyggerne også flykter fra området, sier Kvalsvik.



DRAMATISK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at Helse Nord står i en dramatisk situasjon. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kjerkol: – Dramatisk

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en e-post til TV 2 at Helse Nord står i en dramatisk situasjon, og at mangelen på fagfolk er kritisk. Over 1000 stillinger må fylles med innleie og overtid.

– Verken pasienter eller fagfolk skal måtte dra sørover for å få helsehjelpen de trenger. Ikke et eneste sykehus skal tømmes i nord, men den svært vanskelige situasjonen i Helse Nord gjør at vi er nødt til å se på ulike alternativer så vi er sikre på at fremtiden helsetilbud i Nord skal være likeverdig også i fremtiden, sier Kjerkol.

Det er innspill fra fem arbeidsgrupper som skal danne en helhetlig plan som Helse Nord skal behandle. Kjerkol sier det er langt til april, når en samlet plan skal behandles i styret.



Hun oppfordrer alle meninger og innspill til å bruke høringsrunden og delta i debatten «slik at beslutningene er best mulig informert og opplyst».