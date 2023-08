Advarer: – Har ikke noe i matpakken å gjøre

Sommeren er over, og igjen står hverdagen for døren. Med dette kommer også pakking av matpakker.

Ett populært innslag i matpakken burde du styre unna, mener ernæringseksperter.

I en pressemelding viser Opplysningskontoret for frukt og grønt til en undersøkelse der det kommer fram at 34 prosent av jenter og 24 prosent av gutter på ungdomsskolen har såkalte energibarer i matpakken. I tillegg kjøper flere slike på butikken i løpet av skoletiden.

– Energibarer har ikke noe i matpakken å gjøre, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen i pressemeldingen.



ADVARER: Ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt sier energibarer ikke har noe i matpakken å gjøre. Foto: © OFG

Til TV 2 utdyper hun hvorfor hun mener energibarer ikke hører hjemme i matpakken.

– Slike barer har lite fiber, mye sukker, og gir et ustabilt blodsukker. De slukker også sulten i bare veldig kort tid. Det er rett og slett ikke et godt mellommåltid, og for eksempel en banan er like enkelt, sier hun.

– Som godteri

Sagen påpeker også at slike barer ofte inneholder såkalt ekstrudert korn. Dette er korn som er varmebehandlet og presset gjennom en dyse.

– Da blir fibrene som binder kornet brutt ned, og det har ikke lenger de gode helseeffektene, som fullkorn for eksempel kan ha på tarmhelsen, forklarer hun.

Klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius fra bramat.no synes heller ikke energibarer er et godt valg i matpakken.

– Det burde man verken ha i matpakken eller noe annet sted. Det er bare sukker, det er som godteri i matpakken, sier hun.

GODTERI: Energibarer er bare sukker, mener klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius. Foto: Arkiv.

Sagen tror de fleste handler i god tro når de legger energibarer i matpakken.

– De tror nok at de er sunne. Det står gjerne på pakken at de har under 100 kalorier, og så er det ofte bilder av korn og for eksempel jordbær. Da kan de inneholde så lite som én prosent tørkede bær.



– Trenger ikke være fancy

Så hva burde man heller ha i matpakken? Sagens beste tips er å holde det enkelt.

– Du trenger ikke å bake mye forskjellig, eller pynte maten med fine figurer. Brødskiver, en yoghurt og litt frukt og grønt holder i massevis. Litt tilbake til den gamle matpakken, men ikke bare to skiver med svett ost, sier hun.

Også Borchsenius sier at man ikke trenger å gjøre det for vanskelig.

– Om man har litt middagsrester eller lager noen grove vafler er det helt supert, men man skal ikke ha dårlig samvittighet om det bare er brødskiver. Det trenger ikke være mer fancy enn det.

ENKELT: Det skal ikke mer til enn grove brødskiver og litt frukt og grønt, mener ekspertene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Borchsenius mener det viktigste er at det er nok mat i matpakken, at den inneholder noe frukt og grønt, og at brødet helst skal være over 60 prosent grovt.

– En del barn vil ikke ha det groveste brødet, og det er helt greit, sier hun.