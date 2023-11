Advarer foreldre mot tannkremfelle

STYR UNNA: Etter å ha gjort et oppsiktsvekkende funn i disse barnetannkremene, ber nå Forbrukerrådet foreldre om å styre unna. Foto: Forbrukerrådet

Stoffet ble forbudt i matvarer for flere år siden. Nå er det funnet i tannkremer for barn. Forbrukerrådet reagerer kraftig.

«Puss puss så får du en suss», sang Trond Viggo Torgersen sammen med flodhesten Flode.

Men nå ber Forbrukerrådet foreldre være forsiktig med hva de pusser barnas tenner med.

– Alvorlig

De har nylig gjennomført en tannkremtest hvor de har sjekket 33 tannkremer for det mistenkte kreftfremkallende stoffet titandioksid.

I testen ble det gjort funn av stoffet i de tre barnetannkremene Bamse, Peppa Gris og Flux 6 +.

– Vi ser alvorlig på at stoffet fortsatt brukes i så stor utstrekning i tannkrem. Dette er hverdagsprodukter som barn, unge og alle andre bruker hver dag, sier Elin Vestrum, seniorrådgiver og tjenesteansvarlig for tester i Forbrukerrådet til TV 2.

ALVORLIG: Forbrukerrådet ser alvorlig på de funnene som er gjort i testen. Foto: Forbrukerrådet

Titandioksid brukes blant annet for å gi hvit farge til produkter som maling, papir og tannkrem.

– Overraskende

Det var tidligere brukt i en rekke matvarer, men i 2021 konkluderte EUs mattrygghetsorgan, EFSA, med at titandioksid ikke lenger kan anses som trygt å bruke i mat, og stoffet ble derfor forbudt.

– Det er overraskende at ikke flere produsenter har sluttet å bruke stoffet i produktene sine.

Forbrukerrådet kommer nå med en klar oppfordring.

– Vi vil oppfordre produsentene til å fase ut stoffet fra tannkremen sin så fort som mulig, sier Vestrum.

Samtidig jobber de politisk for at skadelige stoffer i hverdagsprodukter skal reguleres strengere.

– Vi kommer til å følge opp dette arbeidet, og også sjekke det norske markedet igjen for å se om produsentene faktisk faser stoffet ut, sier Vestrum.



– Ikke innført forbud

Alle 33 tannkremene som ble sjekket i testen, er kjøpt inn på norske dagligvarebutikker, apotek og lavpriskjeder i løpet av høsten.

Produktmanager i Karo Pharma, Martine Leines, sier til TV 2 samtlige Flux tannkremer ble tatt ut av markedet i september i år.

– Informasjonen gikk ut til alle apotekkjedene i april 2023. Det kan være at det er noe restlager igjen i enkelte apotek, sier Leines.

TV 2 er kjent med at flere norske apotek fortsatt selger tannkremene fra Flux.

Blant de som selger flere av tannkremene det nå advares mot, er Boots apotek.

– Det er per i dag ikke er innført noe forbud mot titandioksid i tannkrem fordi tannkremer i all hovedsak er registrert som kosmetikk, eller i noen tilfeller som medisinsk utstyr, sier kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune.

Går i dialog

Kommunikasjonssjefen understreker at tannkrem i utgangspunktet ikke skal konsumeres, ei heller brukes ufortynnet eller brukes i store mengder.

– Men sjansen for at et barn svelger en liten mengde er selvsagt tilstede, sier Aldin Thune.

De har derfor gått i dialog med Mattilsynet.

– Det gjør vi for å diskutere hvordan ingrediensen titandioksid bør vurderes fremover, sier hun.

TV 2 har også forsøkt å få en kommentar fra Sensodyne, som produserer tannkremen Bamse. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.