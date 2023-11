Advarer foreldre: – Mange er ikke forberedt

HELSEOPPLYSNINGER: Det kan være frustrerende for foreldre å ikke ha tilgang til barnas helseopplysninger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Helsenorge er den digitale inngangen til offentlige helse- og omsorgstjenester i Norge.



På siden kan man enkelt finne timeavtaler, prøvesvar, journalopplysninger og henvisningsstatus fra fastlege og sykehus.

Foreldre kan også ha oversikt over barnas helseopplysninger, men bare frem til en viss alder.

Når barnet fyller 12 år, mister foreldrene plutselig tilgangen på mange viktige opplysninger, og da har verken barn eller foreldre tilgang på flere år.

– Det fører til mange utfordringer, sier Ellen Berit Nordal, professor og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge.

UTFORDRENDE: Denne meldingen dukker opp på foreldres Helsenorge etter at barnet fyller 12 år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Frustrerte foreldre



Som overlege følger Nordal ofte barn og ungdom med kronisk sykdom gjennom flere år.

Hun har flere ganger opplevd at foreldre får seg en ubehagelig overraskelse når barna fyller 12 år.

– Mange er ikke forberedt, og synes det er frustrerende at de plutselig mister oversikten ved manglende tilgang til barnets journal, sier Nordal.

Timeavtaler fra fastlege og kommunale helse- og omsorgstjenester er tilgjengelig for foreldre, også når barnet er mellom 12 og 16 år.

Men resepter, timeavtaler, prøvesvar, henvisninger og journaldokumenter fra spesialisthelsetjenesten er derimot ikke tilgjengelig.

– Dette kan i verste fall utgjøre en helserisiko, sier Nordal.



Det gjør det spesielt vanskelig for foreldre som har ungdommer med kroniske sykdommer som krever oppfølging på sykehus, forteller Nordal.

– De kan ikke lenger sjekke digitalt når neste time er avtalt eller hvilken medisin barna bruker, sier overlegen.



HELSENORGE: Fra man fyller 16 år kan ungdommene selv bruke Helsenorge. Foto: Skjermbilde / Helsenorge.no

Må sende brev

Mangelen på digitale løsninger for denne aldersgruppen medfører også problemer for de ansatte på sykehusene.

– Hvis en pasient er mellom 12 og 16 år, må vi sende journalpapirer og brev hjem i posten, mens alle andre har digital tilgang, sier Nordal.

TV 2 har også vært i kontakt med en sykepleier som jobbet flere år på barneavdelingen på et annet sykehus i Norge.

De hadde samme problem og opplevde at det ofte kunne ta opptil to uker før noen fikk vite om timene.

– Det var en stor utfordring for oss. Vi fikk mange frustrerte telefoner fra foreldre som fikk brevet i posten etter at timen hadde vært, forteller sykepleieren til TV 2.

SYKEHUS: På norske sykehus er det ofte en utfordring å komme i kontakt med barn mellom 12 og 15 år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nå håper både Nordal og sykepleieren at det kan utvikles bedre løsninger for ungdommer og deres foreldre

– Dette har vært snakket om lenge, så det er på høy tid at man finner en løsning som er både praktisk og juridisk forsvarlig, sier Nordal.



Rett til å holde ting skjult

Det er Norsk Helsenett som har redaktøransvaret for Helsenorge, og er ansvarlige for å følge lover og regler for det som legges ut på nettsidene.

Norsk Helsenett skriver til TV 2 at de jevnlig blir kontaktet av foreldre som lurer på hvorfor de ikke har tilgang på informasjon om barnet.

– Vi skjønner at det er tungvint for de som mister tilgang til innsyn i sykehusjournal og andre tjenester når barnet blir 12 år, sier Nina Skou Ulstein i Norsk Helsenett.



Hun er produktansvarlig for Helsenorge.

Det er hensynet til ungdommens privatliv som gjør at foreldrenes innsyn er begrenset. I pasient- og brukerrettighetsloven står at at ungdom mellom 12 og 16 år har rett til å holde informasjon skjult for sine foreldre.

– Det er som oftest nyttig og ønskelig at foresatte har god tilgang til helseinformasjon, men i noen tilfeller er det viktig at barn kan få helsehjelp uten at foresatte er involvert, sier Skou Ulstein.

Det kan for eksempel gjelde spørsmål om prevensjon, abort eller vanskelige forhold i hjemmet.

Spesialisthelsetjenesten har ikke hatt tilstrekkelige muligheter for å holde tilbake informasjon fra foreldre, og det har derfor vært nødvendig å begrense tilgangen helt.

Jobber med en bedre løsning

Helsenett jobber nå sammen med spesialisthelsetjenesten for å åpne mer opp for både foresatte og ungdommen selv.

– Det er ventet at foresattes tilgang vil bli bedre framover. Men det må skje på en trygg måte, sier Skou Ulstein i Norsk Helsenett.

Det arbeides derfor med å lage en journalløsning der man kan holde tilbake informasjon når det er nødvendig.

– Når dette blir løst, vil foresatte få økt digital tilgang i Helsenorge.



Inntil videre er det mulig for foreldre å be om utskrift av pasientjournalen til barnet gjennom Helsenorge eller ved å ta direkte kontakt med helseforetaket.