Advarer før påsketrafikken: – Ikke ta dumme sjanser

Påsken betyr påskefjellet og påskefjellet betyr biltur ut av byen for mange nordmenn.

Det betyr også at den store kollisjonsdagen er rett rundt hjørnet.

– I fjor var det 73 bilskader hver eneste time denne dagen, sier kommunikasjonsrådgiver i Frende Forsikring, Marius Solberg Anfinsen.

Lite oppmerksomme

For mange ski- og snøglade nordmenn kribler det etter å spenne fast skiene og dra frem Kvikk Lunsjen. Mange klarer ikke engang å vente mer enn et par timer etter jobb, før de hiver seg i bilen.

Det er nemlig fredagen i palmehelgen som er den store kollisjonsdagen i løpet av påsken.

Dette gjelder både store og små kollisjoner, men det er ingen tvil om at uhellene skjer på vei ut av de store byene og på vei til de kjente fjellområdene.

PÅSKESTRESS: Marius Solberg Anfinsen sier han har full forståelse for at folk vil komme seg raskest mulig på hytta, men at den ekstra tiden man bruker på å være forsiktig er bedre enn å havne i en ulykke. Foto: Frende Forsikring/Kristoffer Saghaug

– Det er mange som kjapper seg fra jobb og kaster seg i bilen på vei til påskefjellet. Når man har det travelt, er det større sannsynlighet for at noe skjer, sier Solberg Anfinsen.

Han mener nordmenn kan bli flinkere til å være oppmerksomme i trafikken og senke farten, spesielt denne dagen.

Dystre tall

De tre siste årene har det vært en økning i antall ulykker hvert år.

I 2023 var det 1772 bilulykker fredagen i palmehelgen. I 2022 var tallet på 1491, og året før var det 1167 ulykker.

– Er det grunn til å tro det blir verre tall i år?

– Jeg håper at folk får med seg saken og tenker at de skal ta det mer med ro. Tallene har jo økt de siste tre årene, men jeg håper jo at trenden skal snus.

Anfinsen er positiv til at årets tall ser bedre ut.

– Men da er vi avhengig av at alle kjører etter forholdene, og ikke tar dumme sjanser!

Tydelig forskjell

Det tallene også viser er at det er langt flere trafikkulykker på vei til påskeferie, enn hjem fra påskeferie.

– Trenden er helt klar. Foruten fredagen i palmehelgen er det høye skadetall mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken alle disse årene. På de røde dagene, inkludert hjemfartsdagen 2. påskedag, er tallene langt lavere, sier fagsjef på motor hos Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

I fjor var det 880 bilskader 2. påskedag, altså knapt halvparten av fredagen i palmehelgen.

Ekspertenes tips til hvordan du kan unngå kollisjon i påsketrafikken Ikke stress, du sparer ikke mye tid på å kjøre litt over fartsgrensen.

Pust ut og aksepter tiden det tar å komme frem.

Tilpass farten etter veiforholdene.

Hold riktig avstand til bilen foran deg.

Hold oppmerksomheten på veien.

Hvis du skal lese eller skrive SMS, kjør inntil siden og stopp helt opp.

Ikke fikle med anlegg eller GPS mens du kjører.

Bruk håndfriutstyr.

Statens vegvesen opplyser at det er mest forsinkelser særlig onsdagen i påsken og første påskedag, og at fredagen ikke skiller seg veldig ut.

– Det er klart at fredagen er en stor utfartsdag, men hos oss er det mest forsinkelser når folk skal hjem fra påsken, sier avdelingsleder for trafikkstyring og beredskap, Nils Karbø.

FORSINKELSER: Nils Karbø i Statens Vegvesen forteller at man må regne med forsinkelser på vei hjem fra påskefjellet. Foto: Privat

– Da er det mye forsinkelser mot de største byene og i kjente flaskehalser som rundt Hønefoss og Lillehammer.

Grunnen til dette blir ren spekulasjon, men både Marius Solberg Anfinsen i Frende Forsikring og Nils Karbø ser ikke bort ifra at det kan henge sammen med at man stresser mindre på vei hjem fra en avslappende ferie.

Karbø legger til at de mest utsatte stedene er utfarten fra Oslo mot Gudbrandsdalen og Østerdalen, og retning Sotra fra Bergen.

– Vi følger med og legger ut trafikkmeldinger fortløpende. Der er det viktig å følge med.