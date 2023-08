Advarer Borch mot løftebrudd – frykter luftslott

Årets fadderuker er nå i gang – og igjen fylles byene opp med tusenvis av nye og returnerende studenter.



Men for mange kan det bli et krevende semester.

Fortsatt står over 10.000 studenter i kø for å sikre seg bolig, og den høye prisveksten gjør at studiestøtten ikke strekker særlig langt.

I vinter ble regjeringspartiene og SV enige om å styrke studiestøtten med 7 prosent. Økningen trer i kraft nå.

Men det som skulle være et løft for studentlommeboka, har allerede i stor grad blitt spist opp av prisveksten.

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, er derfor krystallklar på at studentene trenger mer å leve av.

– Skal lovnadene om å styrke studentenes kjøpekraft bli noe mer enn et luftslott, må studiestøtten knyttes til grunnbeløpet og økes betraktelig, sier hun til TV 2.

– Bare da blir regjeringens skryt om å prioritere like muligheter til utdanning noe mer enn å ta heder for SVs seier i budsjettforhandlingene, slår hun fast.

KREVER MER: NSO-leder Oline Sæther mener økt studiestøtte er en investering i studentenes fremtid. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ber om 40.000 kroner mer

NSO ønsker å knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Det er fordi beløpet årlig justeres etter lønnsutviklingen i samfunnet, slik at mottakere ikke taper kjøpekraft sammenlignet med andre grupper.

I kroner og øre ville det betydd omtrent 40.000 kroner mer til studentene i år.

Sæther advarer nå regjeringen mot å la fjorårets økning i studiestøtte bli en hvilepute.

– Det er i budsjettforslaget 6. oktober de faktisk må gjøre ord om til handling og vise at de vil investere i oss studenter, sier hun.

Studentorganisasjonen mener kravet ville ha kostet regjeringen ytterligere 2,5 milliarder kroner i 2024.

OVERRASKELSE: Sandra Borch overrasket en splitter ny klasse med lærerstudenter da hun besøkte OsloMet onsdag. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

– Må droppe undervisning

Onsdag besøkte den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren, Sandra Borch (Sp), OsloMet for å bli kjent med universitetet – og samtidig hilse på helt ferske lærerstudenter.

Den nye statsråden fikk også møte lederen ved studentparlamentet, Henriette Bøe, som fortalte om hvordan det er å studere i Norges dyreste by.

– Det er utfordrende, og det går utover studiene. Jeg kjenner flere som må droppe superrelevant undervisning fordi de er nødt til å jobbe.

DYRT: Leder ved studentpartlamentet ved OsloMet, Henriette Bøe, forteller at det er krevende for Oslo-studenter å få økonomien til å gå rundt. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

– Hva gjør det med studiehverdagen?

– Du blir utslitt. Det gjør at man ikke får prioritert det man skal gjøre, nemlig å studere, sier Bøe.

Vil ikke love mer penger

Borch forteller til TV 2 at hun blir rørt av å møte nye studenter, fordi det er de som skal bygge Norge fremover.

Men hun kan ikke garantere dem noe bedre råd.

– Jeg kan love at jeg skal bidra til å være en stemme for studentene inn i regjering. Jeg skjønner at det er en krevende situasjon for studentene økonomisk, sier hun.

Borch viser til at regjeringen allerede har økt studiestøtten med 7 prosent og hjulpet studentene med strømstøtte gjennom vinteren.

PÅ REISE: Borch har brukt mye av tiden sin som studieminister til å reise rundt i landet og snakke med studenter. Onsdag kveld går turen videre til Kristiansund. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

– NSO frykter at løftet om økt kjøpekraft kan bli et luftslott på grunn av den høye prisveksten. Er det aktuelt med en ekstra økning?

– Nå er det jo veldig mange grupper som opplever enorm prisvekst. Det er ikke bare studentene, sier Borch, som legger til at dagens studentordninger allerede er gode.

Nå håper 35-åringen på roligere tider fremover, og at verden skal bli mer stabil.

– Det ser litt mørkt ut nå, men vi håper på mer normale tider, også med tanke på prisvekst.

Får støtte fra rektor

Rektor Christen Krogh ved OsloMet gir derimot studentene sin fulle støtte.

– Når studentene bor et sted hvor det er dyrt å bo, så må de jobbe en del. Og hvis de jobber mer enn 10 timer i uka, så vet vi at frafallet øker og da minsker læringsutbyttet. Det er en bekymring.

– Så det beste vi kan gjøre for studentene, tror vi, er å gi dem god nok finansiering til at de slipper å jobbe så mye som de gjør, tilføyer han.