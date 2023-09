Advarer boligkjøpere: – Provoserer meg

Jusstudent og influenser Malin Garnes har fått nok av boligannonser som gjør viktig informasjon vanskelig å finne. Nå advarer hun boligkjøpere i sosiale medier.

I en TikTok-video på kontoen «Jussnakk» trekker hun frem en boligannonse i Asker som et eksempel.

«Enebolig med 4 soverom og 2 bad», heter det i tittelen.

Også i resten av annonsen, samt i bildetekster og på plantegningen, markedsføres boligen med fire soverom og to bad.

Men om man tar seg tid til å lese salgsoppgaven, finner man ut at to av soverommene og et av badene, som ligger i kjelleretasjen, ikke er godkjent for varig opphold.

FIRE SOVEROM: Slik ble boligen markedsført på Finn.no. Foto: Skjermbilde / Finn.no

Vil advare

Det betyr at bygningsmyndighetene ikke har godkjent rommene som soverom og bad. En slik godkjenning stiller krav til blant annet fuktsikring, rømningsvei, radonnivå og dagslys.

Garnes forteller at hun har fått tilsendt en rekke boligannonser hvor det markedsføres med rom som ikke er godkjent.

Hun har også omtalt det på TikTok tidligere. Da ble en leilighet på Frogner i Oslo markedsført med fire soverom, men kun ett av dem var godkjent.

Saken fikk mye oppmerksomhet, og megleren endret annonsen fra fire til ett soverom.

– Jeg så at den forrige videoen jeg la ut skapte stort engasjement, og har lyst til å få slutt på denne markedsføringen. Jeg prøver å bidra med å spre ordet i sosiale medier, så flest mulig kan unngå det, sier Garnes til TV 2.

LANGT NED: Først langt ned i salgsoppgaven kan man lese at kjelleretasjen ikke er godkjent for varig opphold. Foto: Skjermbilde / Finn.no

– Provoserer meg

Garnes frykter boligkjøpere kan sitte igjen og føle seg lurt.

– Man skal ikke måtte lete med lupe i annonsen, sier hun.

– Så er det viktig å understreke at det er greit å gjøre feil, så det er ikke de jeg vil rette søkelyset mot. Men det provoserer meg hvis meglere med 30 år bak seg gjør det bevisst.

Hun mener det kan være en taktikk for å få flere til å se annonsen, og til å komme på visning.

OPPFORDRNING: Jusstudent Malin Garnes oppfordrer boligkjøpere til å lese salgsoppgaven før de drar på visning. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– En glipp

Boligannonsen som trekkes frem som eksempel er presentert av Krogsveen.

Daglig leder og eiendomsmegler Terje Tveit sier han beklager markedsføringen i Finn-annonsen.

– Jeg ser selv at her kunne jeg vært mye tydeligere og fått det fram riktig, sier Tveit til TV 2.

Han sier han ser at markedsføringen kan være villedende, men avviser både at det er gjort med hensikt, og at det er vanlig kutyme i bransjen å markedsføre på denne måten.

– Dette er en glipp. Vi jobber for å gjøre alt tydelig og riktig, men her har vi glippet på det, og burde vært tydeligere.

PLANTEGNING: Også i plantegningen vises kjelleretasjen med to soverom og bad. Foto: Skjermbilde / Finn.no

Tveit forteller at boligen nå er solgt, og at annonsen dermed er fjernet fra Finn.

– Vi skal være tydelige, og det forsøker vi på. Men på 800 tegn ønsker du å fremheve mest mulig av det positive med boligen, uten at det er noen unnskyldning, sier han.

Økonomiske følger

I tillegg til at boligkjøpere kan føle seg lurt, frykter Garnes at de i verste fall også kan rammes økonomisk.

– Verdien på boligen faller når du har færre soverom enn det er oppgitt. Da har den kanskje en lavere verdi enn du tror. I tillegg kan det være umulig å få rommene godkjent uten omfattende og kostbart arbeid, sier hun.

Hun viser til Forbrukertilsynets veiledning for markedsføring av bolig, som hun mener bør være lett å forholde seg til for eiendomsmeglere.

– Jeg vil oppfordre meglere til å være litt mer tydelige i markedsføringen for å slippe å bli felt for god meglerskikk i klagenemnden, sier Garnes.



Kan stride mot loven

«Når antall soverom skal angis i markedsføringen, skal kun rom som er godkjent til bruk som soverom inkluderes, hvis ikke kan dette lett anses å være i strid med markedsføringsloven», heter det blant annet i veiledningen.

– Vi har strammet inn vårt standpunkt her, og er ganske tydelige på at man kun skal markedsføre godkjente soverom. Det skal komme frem tidlig i annonsen, og i søkefeltet på Finn, sier underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet.

Hun sier brudd på retningslinjene i ytterste konsekvens kan føre til økonomiske sanksjoner.

KAN VÆRE ULOVLIG: Marit Evensen sier markedsføring av ikke-godkjente rom som soverom kan være ulovlig. Foto: Forbrukertilsynet

– Vi mener det fort kan være villedende å markedsføre rom som ikke er godkjent for det, som soverom, sier Evensen.

Hun håper klargjøringen fra Forbrukertilsynet gjør at meglerbransjen «skjerper seg» på dette området.

– Samtidig er vi litt redd for at et roligere marked gjør at meglerne blir litt mer kreative, sier hun.