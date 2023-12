Advarer Ap mot slapt abortforlik

Torsdag klokken 10 kommer abortutvalget med sine forslag til de største endringene i abortloven på 45 år.

Utvalget har fått mandat fra regjeringen til å gjennomgå hele abortloven i en egen utredning.



Vil utvide dagens abortlov

TV 2 kunne tirsdag erfare at et flertall i utvalget går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort, samt at det foreslås lovfestet rett til oppfølging for kvinner som har gjennomført abort og at det åpnes for å få tilgang på medisinsk abort utenfor sykehus.

Fakta om abortutvalget Abortutvalget er bedt om å gjennomgå dagens abortlov og vurdere alternativer til dagens abortnemnder. Utvalget skal foreslå et alternativ der dagens grense på 12 uker består, og ett der grensen for selvbestemmelse utvides. Det er i tillegg bedt om å gå gjennom reglene for fosterantallsreduksjon. Det er bedt om å vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Utvalget er også bedt om å vurdere organiseringen av dagens tilbud. Kilde: Abortutvalget.no

Men en ny lov kan bare vedtas av Stortinget.

Fem stortingspartier har gått til valg på å utvide dagens abortlov. Rødt og SV vil fjerne nemndene fram til den ytre abortgrense, som i dag er ved uke 22 i svangerskapet. Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Arbeiderpartiet vil at det skal være selvbestemt abort fram til uke 18.

Dersom alle stortingsrepresentantene stemmer i tråd med sine partiprogrammer, er det ikke flertall for å utvide selvbestemmelsen til uke 18, men både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har tradisjon for å fristille sine representanter i samvittighetsspørsmål.

Dersom Høyre gjør det samme kan det bli flertall for en endring.

Ønsker forlik

Aps stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam har i Vårt Land invitert de andre partiene på Stortinget til et bredt forlik om en ny lov.

– Min inngang og invitasjon til alle stortingspartiene er at en ny lov bør vise mer omsorg for kvinnen. Vi kjemper for mer myndiggjøring, mer selvbestemmelse og mer respekt for kvinnens livssituasjon. Det er vårt primærstandpunkt, sier Gunaratnam som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

ADVARER: Rødts Seher Aydar advarer mot et «slapt» forlik. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV2

Rødts Seher Aydar i samme komité er ikke avvisende til et forlik, men:

– Det må ikke bli for slapt, sier Aydar og utdyper:

– Hvis Ap får til et forlik som styrker kvinners rettigheter ved å øke selvbestemmelsen, så er det bra, men jeg vil oppfordre Ap til å sette kvinnens behov foran de konservative kreftene i denne saken. Det viktigste er å få gjennomslag for en modernisering, ikke at alle i KrF, Frp eller Høyre er enige.

Fakta om abort I Norge må alle som ønsker abort etter svangerskapsuke 12 få denne godkjent av en nemnd, som består av to leger. Det ble utført 590 nemndsbehandlede aborter i 2022. Det er 18 prosent flere enn i 2021. Av disse ble 99,3 prosent innvilget i primærnemnd og 0,7 prosent ble innvilget etter behandling i den sentrale klagenemnda. De fleste av de nemndbehandlede abortene ble utført før 18. svangerskapsuke. Kilde: FHI

Avventende

Frps nestleder Hans Andreas Limi er avventende til et eventuelt forlik.

– Vi sier ikke nei til å diskutere et forlik, men vi må se hva som kommer. Jo lenger fra dagens lov forslagene ligger, jo vanskeligere blir det for oss å være med på et forlik. Samtidig er alle våre representanter fristilt i abortspørsmålet, sier Limi.

SPENT: Frp-nestleder Hans Andreas Limi er spent på hva abortutvalget legger fram torsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Høyres Sandra Bruflot sier partiet først skal sette seg nøye inn i anbefalingene fra utvalget.

– Så må vi diskutere innholdet i det regjeringen kommer med når de eventuelt kommer til Stortinget. Utgangspunktet til Høyre er partiprogrammet vårt, som slår fast at dagens abortlov og grense på 12 uker ligger fast, sier Bruflot som sitter helse- og omsorgskomiteen.



Positiv til forlik

Aps regjeringspartner Senterpartiet landet i sitt program på at dagens abortlov bør bestå, men at de kan vurdere navnet på nemndene, samt hvordan de jobber og hvem som sitter der.

Senterpartiets Lisa Marie Ness Klungland er positiv til et forlik.



– Jeg håper vi kommer frem til et bredt forlik for å styrke oppfølgingen av kvinner som har tatt abort. Det tror jeg det er bred enighet om, sier Klungland.

Også KrF-leder Olaug Bollestad er åpen for å sette seg ned med de andre partiene.

ÅPEN FOR FORLIK: KrF-leder Olaug Bollestad vil gjerne se hva hun kan bli enig med de andre partiene om. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Noe tror jeg vi kan enes om, som at den gravide skal få nok oppfølging både før og etter en eventuell abort. Det vi ikke vil gå med på er en utvidelse av abortgrensen som svekker fosterets rettsvern, sier Bollestad til TV 2.



– Bort fra umyndiggjøring



Venstre vil på sin side ikke kompromisse på sitt primærstandpunkt, nemlig å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 og finne alternativer til dagens nemndordning.

– Jeg er positiv til et forlik, hvis det blir en liberalisering. Men vi kommer til å holde på vårt primærstandpunkt, sier stortingsrepresentant fra Venstre Ingvild Wetrhus Thorsvik.

SV svarer på Aps invitasjon med sin egen invitasjon.

– Vi ser fram til å sette oss grundig inn i alle forslagene, men jeg vil nå invitere alle partiene i stortinget til å gå sammen med SV. Vi må bort fra umyndiggjøring av kvinner, og over til en abortlov som sikrer kvinner bedre rettigheter og helsetilbud i tråd med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon, sier SV-nestleder Marian Hussain.