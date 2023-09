– Absurd at markedet er så uregulert

FOR DYRT: Både Arbeiderpartiet og SV har gått inn for at tannhelse skal dekkes på samme måte som det øvrige helsevesenet. Men ingenting har skjedd foreløpig. (Foto: Colourbox (Illustrasjonsfoto).)

Mange tannleger bryter loven ved å ikke oppgi prisen for tannlegetjenester. Nå krever SV at statsråd Kjersti Toppe tar grep.

– Vi må få slutt på at useriøse aktører tjener på at folk bruker tjenester som de må ha, sier Marian Hussein, nestleder og helsepolitisk talsperson i SV.

Nylig fortalte TV 2 at mange tannleger hemmligholder priser på sine nettsider og dermed bryter prisopplysningsloven. Forbrukertilsynet misliker dette:

– Vi er kjent med problemstillingen, og at ikke alle følger reglene på dette området. Hvis disse tallene stemmer, så anser vi dette som alvorlig, sier underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet til TV 2.

KREVER HANDLING: Stortingsrepresentant fra SV Marian Hussein vil at statsråd Kjersti Toppe griper inn og sikrer at ikke tannleger skal fortsette å bryte prisopplysningsloven. Foto: Marte Christensen / TV 2

For brudd på prisopplysningsforskriften har Forbrukertilsynet mulighet for å ilegge påbudsvedtak, forbudsvedtak, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Forbrukertilsynet har i liten grad valgt å prioritere tilsyn i disse sakene.

Krever svar

Nå krever Hussein svar fra statsråd Kjersti Toppe (Sp.) og har sendt skriftlig spørsmål til den øverste ansvarlige for forbrukerpolitikken i Norge.

«I en artikkel datert 18. september hos TV 2 kan vi lese at flere av landets tannleger bryter prisopplysningsloven, og at pasienter som følge av det risikerer å bli sittende med svært store regninger uten på forhånd være kjente med prisen. »

«I påvente av tannhelseutvalgets gjennomgang og eventuelle forslag til priskontroll med tannleger, hvordan vil statsråden sikre at lovverket blir overholdt, og vil hun ta initiativ til at forbrukerrådet gjennomfører en tilsynsaksjon med hele bransjen?»

MÅ SVARE STORTINGET: Forbruksminister Kjersti Toppe må svare på om hun vil ta initiativ til skjerpet tilsyn. I dag får lovbruddene ingen konsekvenser for tannlegene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Absurd

– Det er absurd at dette markedet er så uregulert. Tannhelseutvalget som SV fikk gjennom skal vise hvordan vi skal gjøre tannhelse likt med andre helsetjenester, sier Hussein til TV 2.

Tannhelseutvalget skal ifølge Hussein også komme med forslag til prisregulering og priskontroll for tannleger.

– Bare slik vil vi få en tannhelsetjeneste alle har råd til.

SV har lenge hatt et klart politisk budskap.

– Dagens tannhelsesystem har ofre. Det rammer tilfeldig og brutalt. Vi vil ha på plass en ordning der vi i fellesskap fordeler regningen over skatteseddelen, i stedet for at du plutselig og over natta risikerer regninger i titusenkronersklassen, sier Hussein til TV 2.



15 prosent gir blaffen

– Vi har undersøkt 1056 private tannklinikker i Norge. 900 har informasjon om priser på sin hjemmeside. 156 har ikke informasjon om priser på sin hjemmeside, forklarer Lars Haakon Søraas i Legelisten til TV 2.

Det betyr at om lag 15 prosent av tannlegene ikke oppgir pris på sin hjemmeside, noe som er et klart lovbrudd.