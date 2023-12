Abortutvalget anbefaler å utvide grensen for selvbestemt abort

LEGGER FREM: Et utvalg har sett på hele den norske abortloven på nytt. Nå går det mot flere endringer. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Et flertall i abortutvalget, ti av tretten medlemmer, anbefaler at grensen for selvbestemt abort utvides til uke 18.

To medlemmer anbefaler at dagens lov på 12 uker består. Ett medlem foreslår at grensen flyttes til uke 22.

Klokken ti i dag mottar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) den offentlige utredningen fra abortutvalget, Abort i Norge - ny lov og bedre tjenester.

Utvalget har hatt som oppgave å se på abortloven, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere et alternativ til abortnemndene.

Deres funn kan føre til en historisk endring av norsk abortlov, som har stått uendret i 45 år.

– Vi trenger en ny abortlov, for vår tid. Vi trenger en lov som anerkjenner at kvinner er i stand til og har rett til å ta selvstendige valg, sier utvalgsleder Kari Sønderland.

UTVALGSLEDER: Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, har ledet abortutvalget. Foto: Yngve Bugge Drangsholt.

Vil utvide grensen for selvbestemmelse

TV 2 har tidligere erfart at det går mot et råd om å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Den nåværende grensen er uke 12.

I dag gjennomføres de fleste aborter før uke 10 med medikamenter hjemme hos kvinnen. Senaborter utgjør kun fem prosent av alle aborter.



– Det står i dagens lov at aborter skal gjennomføres ved sykehus og krever henvisning fra legen. Dette er i praksis opphevet, sier Sønderland.

Vil avvikle nemndene

Sønderland trekker også frem flere svakheter ved dagens abortnemnd. Utvalget har sett at redselen for å få avslag gjør belastningen unødvendig høy for kvinnene.

– Ord som avhør og eksamen går igjen i kvinners beskrivelse av nemnd. Noen opplever det også som en støtte.

Forslaget vil at nemndene avvikles, men skal gjenoppstå i ny form:

Saksbehandlingen skal være skriftlig, men kvinnene kan møte hvis de vil.

Nemndene skal bestå av tre medlemmer: en lege, en jurist og en med helsefaglig kompetanse.

Et flertall i utvalget vil også at alle søknader om fosterantallsreduksjoner må i nemnd, slik det er i dag.

ENDRINGER: Ifølge dagens lov må alle kvinner som ønsker en abort etter uke 12, gjennom en nemnd. Foto: Jonas Been Henriksen

Rett til oppfølging

Utvalget har også sett på oppfølgingen til kvinner som gjennomfører abort, og konkludert med at man i praksis står uten noe tilbud i dag.



De foreslår at det utredes nasjonale retningslinjer for oppfølging.

Utvalget vil også at det utredes nærmere hvordan et aborttilbud kan organiseres utenfor sykehus.

Hele utvalget anbefaler satsing og forskning på abort, i større grad enn i dag.

Helseminister Ingvild Kjerkol sier torsdag at en gjennomgang av hele abortloven er på høy tid.

– Det er imponerende at det er såpass bred enighet i de aller fleste rådene.

Dette skjer videre

Rapporten skal nå på høring med frist 22. mars.

– Utvalget har gjort mange vanskelige avveininger, og nå må vi som samfunn ta diskusjonen om hvordan abortlovgivningen skal være i vår tid, sier Kjerkol.



Fem stortingspartier har gått til valg på å utvide dagens abortlov. Rødt og SV vil fjerne nemndene fram til den ytre abortgrense, som i dag er ved uke 22 i svangerskapet. Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Arbeiderpartiet vil at det skal være selvbestemt abort fram til uke 18.

Dersom alle stortingsrepresentantene stemmer i tråd med sine partiprogrammer, er det ikke flertall for å utvide selvbestemmelsen til uke 18, men både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har tradisjon for å fristille sine representanter i samvittighetsspørsmål.

− Vi har gått til valg på å videreføre dagens abortgrense fram til uke 12. Så er det viktig for oss at man bedrer oppfølgingen før, under og etter en abort, sier Lisa Marie Ness Klungland, Senterpartiets helsepolitiske talsperson til TV 2 etter fremleggelsen.