Abida Rajas eksmann: Kjenner seg ikke igjen i beskyldningne

I en pressemelding sendt ut av eksmannens advokat Javeed Shah tilbakeviser han en rekke av påstandene som er fremmet mot han i Abida Rajas nye bok.

«Min klient ønsker å påpeke at han nekter straffeskyld for partnervold og voldtektsanklager. Han vedkjenner at ekteskapet har hatt sine utfordringer, og at de derfor skilte seg i 2015», heter det i pressemeldingen.

Eksmannen hevder han har levd i god tro om at de to giftet seg av fri vilje og skriver at opplysningene om tvangsekteskap er noe han ble kjent med først i 2020.

«Klienten min uttrykker lettelse for at Abida på et modig vis vedkjenner voldsutøvelse mot deres felles barn, noe han selv har blitt dømt for», skriver advokaten i pressemeldingen.

Frihetens øyebikk

Tirsdag ble boken om livet til Abida Raja, Abid Rajas storesøster, «Frihetens øyeblikk» utgitt . Der åpner hun opp om en vond oppvekst og et voldelig tvangsekteskap. Boken er skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal.

Raja forteller at hun søkte hjelp på krisesenter og til slutt klarte å flykte med de fire barna sine, og at hun startet på fullstendig bar bakke med å skape sitt eget liv.

Tirsdag bekreftet også Abida Rajas bistandsadvokat, Hege Salomon, at hun anmeldte flere episoder mot sin tidligere ektemann sommeren 2020.

Stiller spørsmål

Shah skriver at hans klient har forståelse for medieoppmerksomheten rundt Rajas bok.

Han setter samtidig spørsmålstegn ved om saken bør reise et prinsipielt spørsmål om forlags- og mediebransjens innflytelse i pågående etterforsknings- og straffesaker.

– Mener å ha godt grunnlag

TV 2 har vært i kontakt med Rajas forlag angående eksmannens uttalelser.

De skriver i en epost at eksmannens voldshistorikk, sammen med den nåværende siktelsen mot ham, gjorde at de valgte å følge politiets råd om ikke å orientere ham tidligere i prosessen.

«Vi mener å ha godt grunnlag for å feste lit til Abidas fortelling, i form av vitner, journaler og rettsdokumenter, slik den fremkommer i boka. Dette er uansett Abida Rajas fortelling, de fleste mennesker – inkludert eksmannen – har blitt anonymisert, og hun har ventet lenge nok på å våge å fortelle sin historie», skriver forlegger Cathrine Sandnes.