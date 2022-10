Abida Raja til sønnen: – Beklager

Den har blitt beskrevet som årets viktigste utgivelse. Abida Rajas bok «Frihetens øyeblikk» der hun forteller historien om et liv preget av vold og sosial kontroll har fått enorm oppmerksomhet den siste tiden.

Og for hovedpersonen selv har det vært noen utfordrende uker siden utgivelsen.

Vet om mange i samme situasjon

I boken beskriver Raja et ekteskap preget av vold og sterk sosial kontroll og at hun tidlig ønsket seg ut av ekteskapet. Hun forteller at det har vært en stor påkjenning å dele historien, men at hun hele tiden har følt at den var viktig å fortelle.

– Jeg vet at det er kvinner som lever liv som ligner mitt. og at jenter fortsatt blir giftet bort til menn de ikke elsker, forteller Raja.

Hennes mål er at mange ser at det er mulig å bryte ut, selv om prisen er høy. Hun beskriver et miljø der skilte kvinner får mindre respekt og færre muligheter enn skilte menn.

– Vi risikerer å bli utstøtt fra familie og miljø og det triste er at barna også blir skadet av det.

– Jeg har levd store deler av livet mitt med sinne og irritasjon over at jeg ikke fikk hjelp da jeg var ung. Til slutt ble det så viktig at jeg må stå opp for meg selv og kvinner i min livssituasjon.

Vi har innhentet tilsvar fra Rajas tidligere ektemann. Se svaret neders i saken.

Varierende tilbakemeldinger

Raja bekrefter at tilbakemeldingene på boken har vært mange og varierende.

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger. Folk sier at det jeg gjør er viktig, forteller Abida Raja, og fortsetter:

– Det har selvfølgelig vært noen negative også.

Hun forklarer at hun tror de fleste negative tilbakemeldingene kommer fra menn som er redde. Redde for at de kanskje mister kontrollen og makten over kvinner.

– Noen har sagt at det jeg forteller om - det skjedde for førti år siden. Det stemmer ikke. Dette er fakta. Vi har kommet hit og tjent penger, har store hus og dyre biler, vi har oppgradert livvsstilen.

– Men mentaliteten er den samme. Det er der vi trenger oppgradering.

Full støtte fra sønnen

I syv år har Raja jobbet med boken, og en som har fulgt prosessen tett er sønnen Jawad Raja (27). Boken er skrevet av journalist Håkon Høydal.

– Da hun først fortalte om boken, så fikk hun min fulle støtte.

Jawad forteller at det har vært en veldig krevende prosess. Med mange opp- og nedturer og tema det er vanskelig å snakke om. Når resultatet nå er i havn står han støtt ved sin mors side.

– Jeg er veldig glad på hennes vegne. Jeg støtter henne hundre prosent, sier Jawad.

Han understreker at boken tar opp veldig viktige tema som fysisk og psykisk vold, undertrykkelse og sosial kontroll.

– Dette er tema som fort kan bli glemt fordi det er veldig lett å tenke at vi bor i Norge, det er 2022 og dette skjer ikke lenger. Men vi ser at mønsteret fortsetter og kommer til å fortsette.

– Vår jobb som samfunn er å bli mer bevisst og å hjelpe de som har det vondt, forteller Jawad.

Ville bryte mønsteret

Jawad bekrefter at også hans oppvekst har vært krevende. Med et ben i to forskjellige kulturer og en familie der forholdet til hverandre ikke er så godt har ikke alt vært like enkelt.

– Vi levde et liv som var veldig strengt, i et strengt og konservativt hjem der ting var veldig vanskelig.

Han forteller at det som var viktig for ham, var å få sin egen frihet. At den dagen han dro hjemmefra var både det verste dagen og den beste dagen i hans liv.

– Det verste var å føle på skammen. Jeg har ødelagt familien min og jeg kommer aldri til å møte dem igjen, men også den beste dagen - Jeg var endelig fri, forteller Jawad.

Takknemlig

Selv med en vanskelig oppvekst bærer ikke sønnen nag til moren sin. I boken beskriver ikke Raja bare ektemannens vold, men at hun selv ble fanget i en voldelig spiral som gikk utover barna.

– Jeg vet at hun er ikke den personen hun var da hun var yngre. Det er derfor vi er her. Hun gir oss masse kjærlighet og jeg er takknemlig for å ha henne som mor.

Rabida Raja beklager til sønnen Foto: God morgen Norge / TV 2

Raja er ikke mindre direkte i sin melding til sønnen.

– Jeg vil bare si at jeg er veldig glad i barna mine og er veldig stolte av dem og beklager for alt det jeg har gjort og at jeg ikke har beskyttet dem.

Første skritt i veien til forandring

Selv om prisen har vært høy, er ikke Raja i tvil om at hun har gjort det riktige.

– Det viktigste budskapet mitt er at første skritt i veien til forandring er at vi må begynne å snakke sant om ulykkelige ekteskap og synet på kvinner. Denne boken er mitt bidrag til at det skal skje endringer.

På spørsmål om hun i dag føler seg fri er svaret klart:

– Ja, jeg har klart å få skilsmisse. Endelig kan jeg respektere meg selv og kan bestemme over mitt eget liv. Så jeg føler meg fri, sier Raja.

God Morgen Norge har vært i kontakt med Abida Rajas fraskilte ektemann som er klar over at vi omtaler bokens tematikk.



Han viser, via sin advokat, til pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med bokutgivelsen. Der beskriver han blant annet at han ikke kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen i boken og at han nekter straffeskyld for partnervold og voldtektsanklager.