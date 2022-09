Abida Raja i rystende bok: Flyktet fra tvangsekteskap

I boken «Abida Raja. Frihetens øyeblikk», som ble sluppet tirsdag morgen, åpner hun opp om en mørk og vond oppvekst i samme familie som sin høyt profilerte bror, Abid Raja (46).

Den tre år eldre søsteren forteller om hvordan hun ble tvangsgiftet bort som 19-åring da familien tok henne med til Pakistan.

Raja forteller at hun søkte hjelp på krisesenter og tilslutt klarte å flykte med de fire barna sine, og at hun startet på fullstendig på bar bakke med å skape sitt eget liv.

I boken skriver forfatteren, VG-journalist Håkon F. Høydal om frykt, vold og skam.

«De siste tjue årene hadde vært en kamp mot seg selv: Hun ønsket å gå fra mannen. Men hun måtte bli. På grunn av barna, og på grunn av familien, på grunn av frykten for fattigdom og skam. Nå hadde hun verken barna, penger eller hus. Kunne hun ha gjort noe for å forhindre dette? Når ble det for sent? Var det for tjuefem år siden, da hun sa ja til å bli giftet bort? Var det for fem år siden, da hun takket nei til hjelp fra krisesenteret? Var det for fire år siden, da hun løy for barnevernet og sa at Karan ikke slo?»

I boken går det frem i en samtale med en saksbehandler at prisen for å løsrive seg var høy:

«Dette betyr ikke at du ikke skal få se barna dine. Vi ser hvor viktig du er for dem.» Abida nikket igjen. Som barn ble hun fratatt foreldrene. I Pakistan ble hun fratatt tryggheten. Som ungdom ble hun fratatt kjærligheten. Nå ble hun fratatt barna.»

Støtter søsteren

Foreldrene hadde ifølge boken funnet ut at hun hadde møtt og forelsket seg i en shiamuslimsk mann, og tok deretter med seg datteren til Pakistan for å gifte henne bort.

– Hun ble verken elsket som barn, og hun fikk heller ikke velge kjærligheten når hun forelsket seg i en gutt, fordi han var Shia-muslim, som vår familie ikke ville akseptere. Abida ble tvangsgiftet det året jeg var i barnevernet, og hun har levd hele sitt voksne liv frem til for noen år siden i et tvunget ekteskap, hvor hun holdt tvangselementet skjult for alle, sier Abid Raja til TV 2.



TV 2 har vært i kontakt med eksmannen.

– Jeg er i utlandet og har ikke lest boken. Jeg kan ikke kommentere uten å ha lest den, sier mannen i en tekstmelding.

Far og storebror til Raja har foreløpig ikke svart på henvendelser fra TV 2.

Abid Raja bekrefter søsterens vonde oppvekst.

– Det er så utrolig modig av Abida å gi ut denne boken. Hun har hatt en utrolig vond barndom, bestående av fysisk og psykisk vold, sier broren Abid Raja til TV 2.

Han understreker sterkt at de to har støttet hverandre gjennom livet, og at hun ikke vil stå alene når hun nå utgir boken.

– Hun har min fulle støtte i å fortelle sin historie, sier Raja til TV 2.

Har vært taus

Abida Raja (49) vokste opp i Oslo sentrum på 80-tallet. Hun gikk på norsk skole, var norsk statsborger – men levde i en pakistansk familie og kjente ingen.

«Som storesøster i en av Norges mest kjente norsk-pakistanske familier, har hun vært taus om livet som barn, ungdom og voksen. Nå våger hun endelig å fortelle» heter det i beskrivelsen på baksiden av boken, som er utgitt på .J.M. Stenersens Forlag.

Begge søsknene beskriver i hver sin bok om fysisk og psykisk vold fra faren i det norskpakistanske hjemmet.

Forfatteren av boken, Håkon F. Høydal møtte Abida Raja for første gang høsten 2015.

Har levd med sikkerhetstiltak

VG varslet mandag om den oppsiktsvekkende bokutgivelsen. Forlegger Cathrine Sandnes i J.M. Stenersen valgte i samråd med politiet å holde alt rundt boken hemmelig frem til utgivelsen, og har ikke latt personer som omtales få lese gjennom boka på forhånd, følge VG.

– Abida Raja har også levd med ulike sikkerhetstiltak i mange år, og av hensyn til henne, så prøver vi å gjøre dette så skånsomt som mulig, sier Sandnes til VG.

Abida Raja skriver et takkeord til slutt, der hun oppgir hvorfor hun har skrevet boken.

«Jeg ønsker å dele, fordi jeg vet at mange har levd liv som ligner mitt. Og fordi jeg vet at jenter fortsatt blir giftet bort til menn de ikke elsker. Den andre grunnen er et sterkt ønske om at andre skal se at det er mulig å bryte ut.»

Hun skriver at hun vet at prisen er høy.

«(...) i miljøet jeg kommer fra får skilte kvinner mye mindre respekt og færre muligheter enn menn som er skilt. Vi risikerer å bli utstøtt fra familien, venner og miljøet generelt. Det triste er at det også vil skade barna, de blir også utstøtte. I årene etter skilsmissen har det vært vanskelig økonomisk, og jeg har hatt dårlig helse som følge av det jeg har opplevd. Likevel er det ingen tvil om at jeg har det bedre i dag enn før jeg ble skilt».

Sterkt innblikk

Boken gir ifølge forlaget et sterkt innblikk i oppveksten og livet til en representant for dagens voksne norsk-pakistanske kvinner, de som ble født i Norge, men ikke ble en del av det norske samfunnet – og kampen for å bestemme over seg selv, hvem hun skal ha lov til å elske og et liv i frihet.

Abid Raja (46) har gjort stor suksess med boken «Min Skyld ». Han har fortalt at han har hatt tre hovedmål med sin bok, å skape håp om at det som virker umulig kan være mulig, at det er mulig å bli kvitt skyld og skam og leve frie liv, og at det er alltid verdt å kjempe for kjærligheten.