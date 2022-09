Abida Raja anmeldte eksmannen i 2020

Tirsdag ble boken om livet til Abida Raja, Abid Rajas storesøster, «Frihetens øyeblikk» utgitt . Der forteller hun åpent om tvangsekteskap og voldelige episoder i ekteskapet. Boken er skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal.

TV 2 får bekreftet av bistandsadvokat Hege Salomon, som representerer Abida Raja, at hun anmeldte flere episoder mot sin tidligere ektemann sommeren 2020.

Anmeldelsene går på vold og overgrep i nære relasjoner. Siden den gang har anmeldelsen blitt etterforsket, men det er ennå ikke avklart om det blir reist tiltale mot ham.

– Det har tatt altfor lang tid, og slik jeg ser det, burde den vært påtaleavgjort, sier Salomon.

Stor belastning

Salomon opplyser at det har vært flere forskjellige politiadvokater involvert. Dette skal ifølge Salomon være en av årsakene til at saken har tatt såpass lang tid.

– Det har vært store utskiftninger som har forsinket prosessen. I tillegg har de hatt et forferdelig arbeidspress.

Salomon opplyser til TV2 at ventetiden har vært tøff for Abida Raja.

– Det har både vært tøft og belastende for Abida at dette har tatt så lang tid.

Erkjenner ikke straffskyld

Eksmannens advokat, Javeed Shah, sier til TV 2 at de vil lese igjennom boken før de kommenterer innholdet.

– Vi har besluttet at vi kommer til å kommentere boken, men ikke på nåværende tidspunkt, sier Shah.

– Hvordan stiller han seg til de forholdene han er anmeldt for?

– Vanligvis kommenterer jeg ikke saker som er under etterforskning, men det jeg kan si så langt er at han ikke erkjenner straffskyld for noe som helst, sier Shah.

«Omfattende sak»

Selv om Salomon vedkjenner at det ikke er uvanlig med lang ventetid i denne typen saker, mener hun det er svært uheldig.

– Det er veldig beklagelig både for henne og veldig mange andre kvinner som opplever det samme.

Oslo politidistrikt skriver følgende om kritikken mot saksbehandlingen i en melding til TV 2:

«Saken gjelder alvorlige straffbare forhold begått mot flere fornærmede over en svært lang tidsperiode. Det er en omfattende sak, og etterforskningen har vært tidkrevende. Politiet må bruke den tiden vi trenger for å komme til bunns i saken og vurdere om det er grunnlag for tiltale. Vi ser at saken nærmer seg ferdigstillelse hos oss i løpet av kort tid».

Abida Raja selv ønsker ikke å kommentere saken, men viser til sin bistandasadvokat.

TV 2 er kjent med at Abida Rajas eksmann tidligere er straffedømt for vold mot et familiemedlem.