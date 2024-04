Abid Raja: – Svært mange er redde

RYSTET: Nestleder Abid Raja i Venstre er svært bekymret for at truslene skaper frykt i muslimske trossamfunn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Lørdag morgen fikk politiet i Oslo og PST informasjon om at det var fremsatt trusler mot det muslimske trossamfunn.



Truslene har også nådd mange gjennom sosiale medier.

– Jeg hadde fått tilsendt bilder av truslene da jeg våknet, og etter hvert tikket det inn flere og flere meldinger fra andre som hadde sett dem.



Det forteller Arshad Jamil, som er nestleder i Muslimsk Dialognettverk (MDN), til TV 2.

– Det er helt forferdelig. Noen av dem som har sett truslene er nede i tenårsalderen. Det er ikke noe kult. Og så er jo dette rett før id.

TRUSSEL: PST bekrefter at dette er et av bildene PST har reagert på. Foto: Skjermdump

«Oss mot dem»

Da Oslo-politiet ble kjent med truslene, valgte de å midlertidig bevæpne seg. Kort tid etter ble også den nasjonale bevæpningen, som var planlagt i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr, fremskyndet.

Politiet har uttalt at de jobber med å etterforske om truslene er reelle og hvem som står bak.

– Her stoler vi på at politiet gjør jobben sin på en god måte, og at det ikke blir verre enn noen bilder, sier Jamil.

RYSTET: Arshad Jamil i Muslimsk Dialognettverk er rystet etter å ha sett truslene. Foto: Heiko Junge / NTB

Uavhengig av om truslene er reelle, så reagerer Jamil kraftig.

– Dette at flere og flere tør å leke seg på denne måten er en direkte konsekvens av økt muslimhets og islamofobi. Vi tenker at det henger litt sammen med den pågående situasjonen i Palestina, som har hatt en «oss mot dem» følelse hengende over seg, sier han.

Før jul skrev NTB om at antall anmeldelser om antisemittisme i Norge hadde doblet seg siden i fjor. Halvparten kom etter Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober.

GRØNLAND: Politiet har økt tilstedeværelsen i Oslo. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Mange er redde

Nestleder Abid Raja i Venstre viser til at mange fortsatt har angrepet mot moskeen i Bærum i 2019 friskt i minne.

– Det er svært mange muslimer som blir berettiget redde og bekymret nå grunnet disse spesifikke truslene, sier han til TV 2.

Han viser til at moskeene vil inntas av tusenvis av voksne og barn kommende onsdag.

– Det er mange som blir redde for å bli angrepet, og mange tenker først og fremst på sine barn. Jeg forstår denne frykten godt.



Raja understreker at terrortrusler og terror er direkte angrep på det norske demokratiet og samfunnet.

– Det frarøver oss våre friheter, og det er godt at politiet nå er synlig til stede ved utsatte moskeer. Det både betrygger, og bygger tillit mellom muslimske minoritetsbefolkningen og norsk politi og myndigheter, sier han.

BEKYRMET: Abid Raja (V) fotografert i vandrehallen på Stortinget. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Venstre-politikeren er spent på hvordan situasjonen vil utvikle seg de neste dagene.

– Mange muslimer har fastet en måned og sett frem til feiringen, så jeg håper terrortruslene avtar og politiets sikkerhet bidrar til at norske muslimer kan få feire id uten frykt og redsel.

– Uakseptabelt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er orientert om at den midlertidige bevæpningen av politiet under årets id-feiring er fremskyndet.

– Alle trusler, uansett form, er uakseptable, sier han til TV 2.

Statsministeren understreker at det skal være trygt å utøve sin religion i Norge.

– For mange muslimer er id en tid for fellesskap, solidaritet og takknemlighet. Truslene som har kommet, står i sterk kontrast til det. Det er uakseptabelt og hører ikke hjemme i Norge, sier Støre.

TAR AVTAND: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar sterk avstand fra truslene. Foto: Mathias Moen / TV 2

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) støtter opp om politiets tiltak.

– I Norge står vi fritt til å tro på hva vi vil. Som et forebyggende og tryggende tiltak, er det besluttet å fremskynde den nasjonale bevæpningen under id-feiringen, sier hun.

Ifølge justisministeren, som viser til PST, er ikke det generelle trusselnivået i Norge endret.

– Politiet og PST gjør alt de kan for å skape trygghet. Jeg ønsker alle en god id-feiring til uka, sier Mehl.

JUSTISMINISTER: Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Truls Aagedal / TV 2

Også Marian Hussein, nestleder i SV, understreker at det er viktig at vi tar slike trusler på alvor.

– Det er veldig ekkelt å oppleve slike trusler i en hellig måned. Jeg håper at det gjøres noe for å trygge folk i høytiden.

TV 2 møter henne utenfor moskeen Islamic Cultural Centre på Grønland i Oslo sentrum.



– Det viktigste er å finne menneskene bak truslene, og at politiet tar dette på alvor, sier Hussein.