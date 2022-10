Abid Raja: – Ola Borten Moe er imot forskning og høyere utdanning

Under sin tale til landsmøtet kom Abid Raja med kraftig kritikk mot ministeren.

– Kjære venner, vi må snakke litt om Ola, sa Raja under landsmøtetalen på Gardermoen.

Raja fortalte om studenter som skal inn i sin mest spennende, men også kanskje mest krevende fase i livet så langt.

Nestlederen er ikke imponert over forsknings- og høyere utdanningsministeren som skal være deres spydspiss.

– Jeg lurer litt på hvordan det er å være student å ha en minister, som Ola Borten Moe, som burde vært den ivrige lengst fremme i heiagjengen, men som heller bruker enhver anledning til å fortelle studentene hvor lite de har å klage på, sa Raja.

FORELSKA I LÆRER´N: Abid Raja danset seg gjennom salen og opp til talerstolen med sangen "Forelska i lærer´n". Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Svarer med et skuldertrekk

Raja fortalte om studenter som har fått studiehverdagen sin snudd på hodet under pandemien. Han uttrykker beundring over studentene som har sittet inne på sine hybler og mistet et sosialt fellesskap, og som sitter med høye regninger.

– Vi lurer på hvordan studentene føler det når Ola Borten Moe svarer på alle deres bekymringer med et skuldertrekk, og som på Dagsnytt 18, 20. september, får seg til å si at «studentene er voksne mennesker som er nødt til å ta ansvar for egne liv som alle oss andre».

– Som om studentene ikke allerede vet det Ola, og som om studentene ikke allerede tar det ansvaret, sa Raja.

NORGES STØRSTE RESSURS: Abid Raja mener studentene er Norges største ressurs. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Raja mener den høyere utdanningsministeren fraskriver seg ansvaret for studentene. Studentene er kanskje Norges største ressurs, men dette har ikke regjeringen forstått, ifølge Raja.

– Min konklusjon er: Ola Borten Moe er ikke minister for forskning og høyere utdanning. Han er minister mot forskning og høyere utdanning, sa Raja til landsmøte, møtt av applaus.

Les hvordan Borten Moe svarer på kritikken lenger ned i saken.

– Straffer studenter

Han trekker fram flere eksempler på saker hvor han mener regjeringen har forsømt sitt ansvar overfor studentene.

– Statsråden kunne ha sagt at strømstøtten til studentene skal sees på på nytt. Han kunne tatt tak i den betydelige uroen vi ser i Forsknings-Norge.

REFSES: Under Venstres landsmøte får Ola Borten Moe krass kritikk. Her avbildet sammen i 2014. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Han kunne latt være å straffe studenter fra utlandet som skal studere i Norge og for første gang bryte gratisprinsippet som har vært så avgjørende i norsk utdanning, sier Venstre-nestlederen.

Videre viser Raja til et annet grep regjeringen tok i statsbudsjettet, med kutt i stipendet til norske studenter i utlandet.

– Han kunne latt være å straffe norske studenter i Norge som vil reise utenfor Norden for å ta høyere utdanning. Han kunne sagt at studentene har hans fulle og betingelsesløse backing, sier Raja.

– Markeringsbehov

Utdanningsministeren børster av seg kritikken.

– Som vanlig har Abid Raja et markeringsbehov. Men jeg legger merke til at han, utover lettvint kritikk, ikke kommer med egne forslag, sier Borten Moe til TV 2.

Ifølge han har det aldri før vært foreslått mer penger til fagskolene, høyskolene og universitetene, og det aldri har vært flere som fikk den studieplassen de ønsket enn ved opptaket i høst.

– Studentene og universitetene fortjener videre en regjering og en statsråd som lever i den virkelige verden og gjør ting som faktisk betyr noe. Ikke noen som holder dem med godt snakk og synes synd på dem, sier Borten Moe.

AVVISER KRITIKKEN: Ola Borten Moe avviser kritikken til Raja, og viser til flere punkter i statsbudsjettet. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Rydder opp etter forrige regjeringen

Ifølge ministeren er regjeringen «godt i gang med å rydde opp etter forrige regjerings «rot i Forskningsrådet og byggekostnader som var kommet fullstendig ut av kontroll».

I tillegg planlegger regjeringen å bygge 500 ekstra studentboliger i året.

– Det vil merkes i motsetning til snikksnakk og medynk.

Borten Moe mener strømstøtte er overflødig, så lenge de fleste studenter er omfattet av «andre og bedre ordninger» enn direkte tilskudd.

Han viser til regjeringen også har foreslått å endre studiestøtten, slik at studenter får 3600 kroner mer i året.

– Det viser at regjeringen, også når budsjettet er stramt, prioriterer studentene, forskning og høyere utdanning. Jeg vil avslutte med en lett omskriving av et Churchill sitat; sjelden har så få gjort så mye for så mange på så kort tid.