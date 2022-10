Abid Raja: – Ola Borten Moe er i mot forskning og høyere utdanning

Under sin tale til landsmøtet kom Abid Raja med kraftig kritikk mot ministeren.

– Kjære venner, vi må snakke litt om Ola, sa Raja under landsmøtetalen på Gardermoen.

Raja brukte talen sin på landsmøte på å snakke om lærerne, elevene og studentene. Han gikk hardt ut mot forsknings- og høyere utdanningsministeren.

– Svarer med et skuldertrekk

Raja forteller om studenter som skal inn i sin mest spennende, men også kanskje mest krevende fase i livet så langt. Nestlederen er ikke imponert over ministeren som skal være deres spydspiss.

FORELSKA I LÆRER´N: Abid Raja danset seg gjennom salen og opp til talerstolen med sangen "Forelska i lærer´n". Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Jeg lurer litt på hvordan det er å være student å ha en minister, som Ola Borten Moe, en minister som burde vært den ivrige lengst fremme i heiagjengen, men som heller bruker enhver anledning til å fortelle studentene hvor lite de har å klage på, sa Raja.

Nestlederen fortalte om studenter som har fått studiehverdagen sin snudd på hodet under pandemien. Han uttrykker beundring over studentene som har sittet inne på sine hybler og mistet et sosialt fellesskap, og som sitter med høye regninger.

– Vi lurer på hvordan studentene føler det når Ola Borten Moe svarer på alle deres bekymringer med et skuldertrekk, og som på Dagsnytt 18, 20. september får seg til å si at «Studentene er voksne mennesker som er nødt til å ta ansvar for egne liv som alle oss andre».

– Som om studentene ikke allerede vet det Ola, og som om studentene ikke allerede tar det ansvaret, sa Raja.

NORGES STØRSTE RESSURS: Abid Raja mener studentene er Norges største ressurs. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Raja mener høyere utdanningsministeren fraskriver seg ansvaret for studentene. Studentene er kanskje Norges største ressurs, men dette har ikke regjeringen forstått, ifølge Raja.

– Min konklusjon er: Ola Borten Moe er ikke minister for forskning og høyere utdanning. Han er minister mot forskning og høyere utdanning, sa Raja til landsmøte, møtt av applaus.

– Straffer studenter

Han trekker fram flere eksempler på saker hvor han mener regjeringen har forsømt sitt ansvar overfor studentene.

– Statsråden kunne ha sagt at strømstøtten til studentene skal sees på på nytt. Han kunne tatt tak i den betydelige uroen vi ser i Forsknings-Norge.

REFSES: Under Venstres landsmøte får Ola Borten Moe krass kritikk. Her avbildet sammen i 2014. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Han kunne latt være å straffe studenter fra utlandet som skal studere i Norge og for første gang bryte gratisprinsippet som har vært så avgjørende i norsk utdanning, sier Venstre-nestlederen.

Videre viser Raja til et annet grep regjeringen tok i statsbudsjettet, med kutt i stipendet til norske studenter i utlandet.

– Han kunne latt være å straffe norske studenter i Norge som vil reise utenfor Norden for å ta høyere utdanning. Han kunne sagt at studentene har hans fulle og betingelsesløse backing, sier Raja.

TV 2 har vært i kontakt med kunnskapsdepartementet angående en kommentar til Abid Rajas kritikk. De har varslet at et tilsvar vil komme i løpet av dagen.