Abid Raja: Brenna gjør for lite for barn og unge som mister undervisning

Nestleder og utdanningspolitisk talsperson i Venstre, Abid Raja, mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er for stille når det gjelder lærerstreiken.

KRITISK: Abid Raja etterlyser en plan fra regjeringen for hvordan elever som blir rammet av lærerstreiken, skal ta igjen tapt undervisning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Streiken har pågått i månedsvis, og vi har ikke hørt noe fra Brenna. Men nå forventet jeg at hun skulle komme med mer enn en kommentar om at situasjonen er alvorlig for elevene, skriver Abid Raja i en epost til NTB.

Søndag ble det kjent at lærerstreiken fortsetter. Etter litt over fire timer hos Riksmekleren ble det klart at avstanden mellom partene fortsatt er stor.

Ber om tiltak

Raja mener regjeringen må komme med tiltak for å hindre at konsekvensene av streiken blir store.

– Noen elever har gått nesten helt uten skolegang i to måneder. Stadig flere rammes av streiken etter tre skoleår med avbrudd i skolehverdagen på grunn av pandemi. I tillegg ser vi at lærerstudenter risikerer å måtte gå et ekstra år fordi de ikke får praksis mens streiken pågår, sier Raja.

– Jeg har stor forståelse for at lærerne streiker, men det jeg ikke forstår, er hvordan regjeringen vil løse utfordringene som vil oppstå i etterkant, sier han.

KRITISERES: Kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Amanda Iversen Orlich / NTB

– Følger ekstra godt med

Raja kritiserer også kunnskapsministeren for å ikke ha mottatt eller bestilt noen rapporter om hvordan det går med elevene under streiken. I en epost til NTB skriver derimot kunnskapsminister Tonje Brenna at departementet hennes følger godt med.

– Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet følger bestandig med på hvordan det står til i vår sektor, og under en streik følger vi selvfølgelig ekstra godt med. Det stemmer rett og slett ikke at vi ikke har oversikt, skriver Brenna.

Pågående konflikt

– Abid Raja er fullt klar over at jeg som statsråd ikke løpende kommenterer forhandlinger mellom partene under en pågående konflikt, sier Brenna videre.

Brenna påpeker også at situasjonen er ulik rundt om i landet, og at kommunene vurderer hvilke tiltak de skal sette inn.

– Det er kommunene som har ansvar for elevene før, under og etter en streik, og det er de som er tettest på elevene og som må vurdere hvilke tiltak det er behov for, understreker kunnskapsministeren.