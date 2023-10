Abbas ber FN huske på ansvaret sitt

Samtidig kommer det inn meldinger om at flere journalister er skadet i et rakettangrep i Gaza.

De harde kampene i Israel fortsetter.

Natt til tirsdag blir det klart nestkommanderende i den 300. brigade i Israels forsvarsstyrker ble drept i kamper på mandag.

Brigaden har ifølge The Times of Israel som oppgave å forsvare grensen mot Libanon.

GAZA: Et av flere rakettangrep mot Gaza mandag 9. oktober. Foto: Fatima Shbair / Ap

Det skal ifølge avisa være oberstløytnanten Elim Abdullah, som mistet livet i kampene. Familien til Abdullah er ifølge avisa informert om dødsfallet.

Det var ytterlige fem andre som ble såret i angrepet.

Ber FN gå inn

Palestina sin president, Mahmoud Abbas, har bedt FN om å gå inn i konflikten for å få en slutt på det han omtaler som Israels aggresjon mot palestinere, spesielt i Gaza.

Han skal ha bedt om dette i en telefonsamtale med FN-sjefen António Guterres.

Det skriver CNN som siterer nyhetsbyrået WAFA.

PALESTINA: Abbas har nylig hatt en telefonsamtale med Guterres. Foto: Majdi Mohammed / AP

Abbas skal ha bedt FN om å ta umiddelbare tiltak og trakk fram den humanitære krisen som nå finner sted i landet. Han ba blant annet om både medisinsk hjelp og nødhjelp.

Ifølge CNN har Abbas bedt FN huske på sitt ansvar for å sikre beskyttelse for det palestinske folket.

Guterres skal ha svart Abbas med at FN fortsetter å forsøke å få levert akutt humanitær hjelp til innbyggerne i Gaza.

Han skal og ha vært i kontakt med relevante kontakter for å dempe den nåværende konflikten i landet.

Skal møte Putin

Det er ventet at Abbas skal møte med Russlands president Vladimir Putin.

Det melder statlige russiske medier ifølge Al Arabiya.

Møtet skjer midt i Gaza-krisen etter at Hamas angrep Israel. Hamas styrer Gaza, mens Abbas og hans Fatah-bevegelse styrer den okkuperte Vestbredden. De to partene er i konflikt med hverandre.

MØTES: Abbas og Putin har møttes før. Her er de under et møte i 2022. Foto: Reuters

Al Arabiya skriver at russiske statlige medier melder at den palestinske utsendingen til Moskva har avtalt et møte, og at de venter på den offisielle bekreftelsen fra Kreml om når møtet skal skje.

Også det statlige russiske nyhetsbyrået RBC melder om at Abbas skal til Russland.

– Vi venter på en offisiell uttalelse fra Kreml, fra russisk side, om når besøket vil finne sted. Det er oppnådd en avtale om at Abbas skal komme hit til Moskva, sa Abdel Hafiz Nofal.

Han er Palestina sin ambassadør i Russland.



Nofal legger til at det på dette tidspunktet ikke er noen mulighet for forhandlinger om en palestinsk-israelsk bosetning i Moskva.

Medie-bygg skal være truffet

Natt til tirsdag kommer det i tillegg inn mange meldinger på sosiale medier om at et stort medie-bygg i Gaza er truffet av et rakettangrep.

HARDE KAMPER: Gaza har vært under harde angrep i flere dager. Foto: Fatima Shbair / AP

Som følge av dette angrepet skal flere journalister være skadd. Det skriver TV-kanalen Al Jazeera Mubasher på Twitter.

Den arabiske TV-kanalen, Al-Mayadeen, skriver på sin Twitter-konto at en av deres journalister ble drept i angrepet.

Anklages for krigsforbrytelser

Menneskerettsgruppa Human Rights Watch kaller Israels beleiring av Gazastripen for en krigsforbrytelse.

De kritiserer også Hamas for angrepet på Israel.



Anklagene kommer etter at Israel varslet en fullstendig blokade av den beleirede Gazastripen.

HRW-direktør Omar Shakir sier at det er en kollektiv bestraffelse og en krigsforbrytelse, skriver CNN.

Shakir ber Den internasjonale straffedomstolen (ICC) gripe inn overfor Israels svar på angrepet. Han anklager Israel for å forsøke å sulte ut befolkningen på Gazastripen.

Samtidig fordømmer Shakir Hamas' angrep på sivile i Israel og kaller det krigsforbrytelser.

– De ulovlige angrepene og systematisk undertrykken som har plaget denne regionen i tiår, kommer til å fortsette så lenge menneskerettigheter blir ignorert, sier Shakir.