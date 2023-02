Aavitsland om virus-comeback: – Mer reising og flere sexfester

I fjor sommer ble verden introdusert for et nytt virus. Mens bekymringen for korona så vidt hadde rukket å lagt seg, dukket en potensiell ny trussel opp.

Viruset hadde knapt blitt påvist utenfor Afrika tidligere, men ut av tilsynelatende ingenting fikk tusenvis av personer i Vesten hver eneste dag mystiske blemmer og sår på hender og i ansiktet.

BLEMMER: En pasient ved et sykehus i Lima i Peru viser frem blemmene sine på hånda. Foto: Martin Mejia / AP

Blemmene var forårsaket av det seksuelt overførbare viruset apekopper.

Internasjonale smittevernmyndigheter advarte tidlig om at særlig menn som hadde sex med menn var spesielt utsatt.

Dukket opp i Norge

I Norge ble det første tilfellet påvist i mai. Så fortsatte tallene å stige inn mot sommeren.

Det toppet seg imidlertid allerede i juli med 42 påviste tilfeller. I august sank tilfellene ned til 22.

Men til tross for den kraftige nedgangen, uttrykte norske myndigheter bekymring, og satte apekopper på listen over allmenfarlige smittsomme sykdommer.

Her finner man for eksempel korona, difteri, sars og flekktyfus.

Ved å gjøre dette, sto de fritt til å innføre eventuelle tiltak ved stor smittespredning.

Mot null

Det ble derimot aldri nødvendig. For utover høsten fortsatte tilfellene å synke.

Totalt i fjor ble det påvist 94 tilfeller i Norge, ifølge fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland.

– Vi tror ikke det er noen tilfeller i landet nå, sier han til TV 2.

Aavitsland sier at viruset spredte seg i sommer gjennom sex eller annen intim kontakt i et miljø av menn som har sex med menn.

– Dette var i stor grad menn med flere partnere i Norge og i utlandet, og smitte kan ha skjedd på sexfester, sexklubber og i andre sammenhenger der man har flere partnere på kort tid.

ETT MILJØ: Apekopper spredte seg i all hovedsak i et spesifikt miljø, ifølge FHI. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Ikke så vanlig

Men fordi smitten ikke sprer seg så lett, fikk aldri viruset fotfeste utenfor dette miljøet.

– Epidemien kan bare opprettholdes om de smittede har intim kontakt eller sex med flere andre i løpet av den smittsomme perioden. Det er ikke så vanlig utenfor det aktuelle miljøet.

Også i USA og andre deler av Europa synker tilfellene kraftig.

Men det var ikke gitt at man skulle ende akkurat her. For da apekopper spredte seg globalt, hadde man kun få doser av en uprøvd vaksine og behandlinger som ikke tidligere var testet.

– Det var bekymring for at viruset skulle bli endemisk, i likhet med andre kjønnssykdommer som gonoré, klamydia og syfilis. Men det har ikke skjedd, sier dr. Jonathan Mermin, direktør i det amerikanske smittevernbyrået CDC til CNN.

BLEMMER: Slike blemmer var tydelige symptomer på apekopper. Foto: NTB

Effektivt grep

Da norske myndigheter ble klar over utbruddet av apekopper, utformet de en smittevernstrategi bestående av fire punkter.

Et av punktene var blant annet kommunikasjon med risikogruppa om hvordan de kunne redusere smitterisiko ved å ha færre sexpartnere.

– Vi tror særlig det første punktet var effektiv. Risikogruppa tok ansvar i denne situasjonen og bidro til å stoppe epidemien.

– Trykk på gasspedalen

Eksperter CNN har snakket med sier at utbruddet av apekopper har lært verden mye, men fortsatt er det en rekke mysterier.

SYNKER: Antall tilfeller av apekopper synker både i Norge og andre deler av Europa og Vesten. Foto: Handout / NTB

Spørsmål som hvor viruset kom fra og hvorfor det plutselig begynte å spre seg utenfor Afrika står fortsatt ubesvart.

Og selv om situasjonen i Vesten og Europa er bedre nå, enn den var i fjor sommer, advarer amerikanske eksperter om å senke skuldrene.

– Det er ingen grunn til å tenke at oppdraget er utført. Sett heller foten på gasspedalen og la oss ta de resterende tilfellene også, sier Gregg Gonsalves, epidemiolog ved Yale University i USA.

– Reising og sexfester

Aavitsland i FHI sier at de regner med at epidemien kan blusse opp igjen uten i Europa i vår og sommer.

– Da blir det mer reising og flere sexfester i risikogruppa. Derfor fortsetter vi å vaksinere flere personer i risikogruppa og informere dem om hvordan man kan unngå sykdommen.

Men FHI tror ikke tilfellene blir like mange i år, som i fjor.

– Folk i risikogruppa er nå klar over sykdommen, og mange av dem er immune.