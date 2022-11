– Å være full er ingen unnskyldning

Atle Antonsen har gått offentlig ut med en unnskyldning til Sumaya Jirde Ali. Eksperter mener det skal mer til for å «redde» omdømmet.

BEKLAGER: Atle Antonsen la ut en unnskyldning på Facebook etter rasisme-episoden på et utested. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Atle Antonsen har tirsdag kveld skrevet et innlegg på Facebook hvor han sier unnskyld til samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali.

«Natt til 23. oktober i år var jeg på bar i Oslo med gode venner. Det som skulle bli en hyggelig kveld med øl og prat, endte i katastrofe. Det kan jeg takke én person for: meg selv», skriver han blant annet i innlegget.

Jirde Ali har anmeldt Antonsen for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd.

Lisa Esohel Knudsen er bekjent av Jirde Ali, og har skrevet debattbok om rasisme. Hun har lest beklagelsen fra Antonsen, men skulle helst sett at den kom tidligere.

– Tenker det er bra at han legger seg flat og sier unnskyld. Jeg kunne ønske at han sendte en lignende unnskyldning til Sumaya rett etter hendelsen. Når det er sagt - rasistiske ytringer er aldri en spøk for dem som rammes, sier Knudsen, som også er rådgiver i tenketanken Minotenk.

– Vi skal reagere

Knudsen sier hun forstår at folk reagerer med sinne og tristhet.

– Vi skal reagere når slike ting kommer frem, og jeg håper dette har fått fram noen tanker og refleksjoner i folk. At folk har våknet opp og skjønt at dette skjer, og at dette ikke er greit, men noe man skal reagere på, sier hun.

GIR ROS: Forfatter Lisa Esohel Knudsen mener det er sterkt av Jirde Ali å fortelle om opplevelsen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hun roser Jirde Ali for å gå ut med historien.

– Vi vet at rasistiske holdninger fremdeles finnes, og vet at dette rammer mange. Det skjer på alle områder og samfunnsarenaer. Det er sjeldent at man snakker om det, og derfor er det såpass sterkt av Sumaya å gå ut med denne historien, fordi det er veldig mange som sitter inne med lignende opplevelser, sier Knudsen.

Tviler på «komedie-kortet»

Dag Inge Fjeld er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og omdømmeekspert.

Han mener det er for tidlig å spå hvor stor skade saken har påført omdømmet til Antonsen, men tror unnskyldningen kan bli for tynn.

«Unnskyld, Sumaya Jirde Ali. Unnskyld, dere andre som var til stede den kvelden. Og unnskyld til alle dere andre som blir lei seg eller forbanna over mitt ekstremt klønete forsøk på å være morsom. Dette var ikke morsomt. Dette er ikke morsomt. Det kommer aldri til å bli det heller», er blant det Antonsen skrev.



– Det virket som han prøvde komedie-kortet i etterkant, og jeg tror ikke det holder lenger. Særlig ikke etter Hulsker-saken, sier Fjeld til TV 2.

TV-personlighet Bernt Hulsker ble i oktober dømt til 18 dager betinget fengsel for hatefulle ytringer på et utested. Også han omtalte hendelsen som et dårlig forsøk på humor etter å ha drukket.

– Atle Antonsen er en komiker i eliteserien i Norge. Mange, meg selv inkludert, er nok nå litt sjokkert over at han utsatte henne (Jirde Ali) for den type rasistisk utsagn og plagsom adferd, sier Fjeld.

Han tror innvirkningene hendelsen får på Antonsens omdømme avhenger av sakens videre gang.

– Hvis det blir tiltale, så er ting plutselig forverret for omdømmet til Antonsen og levebrødet hans. Da vil alle kommersielle interesser vegre seg for å gjøre noe inntil det har vært en rettssak, og eventuell straff, og så videre, sier Fjeld.

– Det går ikke

Professor ved BI og omdømmeekspert Peggy Simcic Brønn mener tiden vil vise om omdømmet til Antonsen kan repareres.

Hun mener det ikke holder å unnskylde seg med at man har drukket alkohol.

– Det går ikke, sier Brønn til TV 2.

– Denne rasistiske oppførselen ser ut til å være en vane i det siste for menn som tror de er morsomme når de er fulle. Det er ikke morsomt, å være full er ingen unnskyldning, og hvis ryktet deres skades så fortjener de det, fortsetter hun.

IKKE NOK: Omdømmeekspert Peggy Simcic Brønn mener unnskyldningen fra Antonsen ikke holder. Foto: Torbjørn Brovold / BI

Hun mener hans omdømme i bransjen er én ting, men at omdømmet blant folk er verre å rette opp.

– Denne oppførselen som vi har sett fra mange kjendiser, er ikke lett glemt eller tilgitt, sier hun.

– Minoriteter i Norge må lure på hvor mye skjult rasisme som finnes i dette landet. Eller kanskje de vet det og vi andre finner ut av det nå.