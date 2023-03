900.000 er rammet: – Det er en evig kamp

Sykdommen koster Norge enorme summer hvert eneste år, og i fjor økte utbetalingene med over 120 millioner. Nå slås det alarm.

Intense smerter i hodet, oppkast og svimmelhet.

Hver eneste dag ligger tusenvis av nordmenn og vrir seg i smerte på grunn av hodepine og migrene.

Sykdommen er den vanligste årsaken til invaliditet blant personer under 50 år, og nærmere 900.000 nordmenn er rammet.

For Hilde Kristin Thoner begynner anfallene alltid på natten.

17 ÅR MED SMERTE: Hilde Kristin Thoner har levd med migrene i 17 år. Foto: Privat

Hvis hun har sovet gjennom natten vet hun at det blir en god dag. Hvis klokken lyser 04.00 når hun våkner, må hun stålsette seg for en dag med enorme smerter.

– Smertene sitter fra ytterst på tærne til toppen av hodet. Hele venstre side av kroppen blir lammet, og det føles som at det ene øyet skal poppe ut av hodet, sier Thoner.

– En evig kamp

Diagnosen migrene fikk Thoner allerede i 2006, men det har tatt tid å få hjelp.

– Det er en evig kamp. Jeg synes det er helt hårreisende at man må gjennom en så lang prosess, sier Thoner.

Hun har prøvd det meste. Sterke smertestillende, epilepsimedisiner, beroligende medikamenter og sprøyter. I dag har Thoner god effekt av botox-behandling, men fortsatt får hun anfall flere ganger i uken.

– Det er skremmende at det finnes så lite forskning og kompetanse på migrene. Dette er en sykdom som rammer utrolig mange, så noe må gjøres, sier Thoner.

SØVN OG HVILE: Hilde Kristin Thoner er avhengig av mye søvn og hvile for å holde smertene i sjakk. Illustrasjonsbilde: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Øker stadig

På St. Olavs hospital i Trondheim står mellom fire og fem tusen pasienter i kø for time på nevrologisk avdeling. En stor andel av disse er hodepinepasienter, ifølge overlege Erling Andreas Tronvik.

– Antall hodepinehenvisninger øker stadig. Evnen til å følge opp disse pasientene med kontroller blir også vanskeligere, sier Tronvik.

Kapasiteten på norske sykehus økes imidlertid ikke i takt med at køene vokser seg enorme.

FORTVILET: Overlege og professor Erling Andreas Tronvik og hans kollegaer opplever at mange hodepinepasienter ikke får den hjelpen de trenger. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Sykehusene klarer ikke ta unna det voldsomme presset av pasienter, noe som får store konsekvenser.

– Det er ille

For overlege Tronvik er det fortvilende å vite at de har hjelpemidlene, men at de ikke har kapasitet til å gi den.

– Det er ille å tenke på at dette er pasienter som gjerne er i en svært viktig fase av livet. Dette er ungdom som skal fullføre skolen, og det er fedre som ikke kan kjøre barna til trening fordi de ligger inne og kaster opp.

Overlegen sier det gjør inntrykk å høre slike historier.

– Vi møter mye fortvilelse fra disse pasientene.

LANG KØ: St. Olavs merker et høyt trykk av hodepinepasienter, og køene har derfor vokst seg enorme. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Konsekvensen av at disse pasientene ikke får den hjelpen de trenger, er at de må sykemeldes.

– Dette kunne vært unngått, sier Tronvik.

Massiv økning

Tall TV 2 har fått fra NAV viser at antall hodepinepasienter og utgifter knyttet til denne gruppen øker kraftig.

På bare ett år brukte NAV nesten 1 milliard på migrenepasienter.

I fjor ble det utbetalt 509 millioner kroner i arbeidsavklaringspenger. Det er en økning på nærmere 100 millioner fra året før.

I tillegg ble det utbetalt 483 millioner i sykepenger, og også dette tallet er økende.

– Hos personer under 50 år er migrene den sykdommen som gir mest invaliditet. Da ser vi i hvert fall at innsatsen foreløpig ikke står i stil til behovet, sier overlege Tronvik.

– Må ta dette på alvor

Generalsekretær i Hodepine Norge, Laila Bratterud Mathisen, synes økningen i AAP-utbetalinger fra NAV i forbindelse med migrene er oppsiktsvekkende.

– Jeg blir nesten stum. Det er veldig mye. Det viser bare at vi må ta dette på alvor, og myndighetene må ta dette på alvor.

Foreningen er en frivillig og uavhengig organisasjon og jobber for rettigheter til de som lider av migrene og andre hodepinesykdommer.

Bratterud Mathisen mener det er to ting som er helt essensielle for å forbedre problemet.

OPPSIKTSVEKKENDE: Laila Bratterud Mathisen mener hodepinepasienter må få behandling tidligere. Hun lar seg opprøre over utbetalingene fra NAV. Foto: Lage Ask / TV 2

– Det er riktig diagnose så tidlig som mulig, og riktig behandling så tidlig som mulig.

Lite attraktivt

Tronvik peker på flere årsaker til at hodepinepasienter ofte blir til kasteballer i det norske helsevesenet.

Men det er særlig én ting som skiller seg ut.

– Vi har ikke god nok spesialisering på hodepine, slår overlegen fast.

Han mener at hodepine blant fagfolk er et lite attraktivt felt å jobbe med.

– Det skyldes delvis at det er en tung pasientgruppe å jobbe med, og det er ressurskrevende.

Dette fører igjen til at Norge ikke er dimensjonert til å ta imot de store pasientgruppene.

– Alvorlige tall

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng (Ap) sier til TV 2 at hodepine er en prioritet for regjeringen.

– Dette er alvorlig tall, og for de enkeltpasientene det gjelder, så er det også en fæl lidelse å ha. Derfor er det viktig å ta grep og styrke tilbudet, sier han.

Bekeng opplyser at de har bedt sykehusene komme med en utredning om hvordan man kan styrke tilbudet til norske hodepinepasienter.

TAR GREP: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng sier at de tar hodepinepasienter på alvor, og at de jobber med flere konkrete grep for å bedre situasjonen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Departementet vil få svar på denne utredningen mot slutten av neste uke.

– Jeg tenker at vi har en stor jobb foran oss, både med å gi god behandling på riktig nivå, men også å styrke kompetansen som vi må møte disse pasientene med, sier statssekretæren.