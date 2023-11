880 jordskjelv i natt

Mellom midnatt og klokken seks i morges ble det registrert 880 jordskjelv på Reykjaneshalvøya på Island, melder kringkasteren Ruv.

Et stort vulkanutbrudd er ventet å kunne inntreffe når som helst.

Alle skjelvene er på en styrke under tre, noe som ifølge geologene betyr at natten har vært langt roligere enn de to foregående.



– Når magmaen er så nær overflaten, ser vi ikke så store jordskjelv, sier spesialist Elísabet Pálmadóttir, ved Islands meteorologiske institutt til Ruv søndag morgen.

HØY AKTIVITET: Grafikken viser registrerte jordskjelv på Island i løpet av natten og morgentimene. Foto: Vafri.is

Det er planlagt et statusmøte klokken 10.30 søndag norsk tid, der det er ventet at geologene vil komme med siste nytt om det ventede vulkanutbruddet.

Unntakstilstand

I 19-tiden lørdag publiserte Islands meteorologiske institutt en rapport der de skriver at magmaen nærmer seg overflaten, og at faren for et utbrudd har økt.

– Det kan starte når som helst, skriver de.

I skrivende stund beveger en rundt 15 kilometer lang tunnel av magma seg under overflaten og leter etter en måte å komme seg opp på overflaten.

Myndighetene på Island har erklærte unntakstilstand, og frykter et digert vulkanutbrudd. Geologer mener at utbruddet de nå venter på, kan bli det største på nærmere 250 år.

Turistmagnet i fare

Lørdag morgen kom det store sprekker i bakken i og rundt Grindavík. Ut av dem kan lava flyte ut i løpet av kort tid.

– Dette er heftig. Så jeg er veldig spent på hva som skjer de neste timene, sa norske Håkon Broder Lund Lund til TV 2 lørdag.

Han sier flere innbyggere fra Grindavik ble innlagt på sykehus med panikkanfall i forbindelse med evakueringen.

STORE SKADER: Den vulkansk aktiviteten har blant annet ført til store skader på denne golfbanen i Grindavik. Bildet er tatt lørdag 11. november. Foto: RUV/Ragnar Visage/Handout via REUTERS

Dersom det blir utbrudd, står flere områder i fare for å bli rammet. Blant annet turistmagneten Den blå lagune, flyplassen Keflavik, og ikke minst byen Grindavík.



Drøyt 3000 innbyggere måtte evakuere Grindavik ganske så raskt fredag kveld. Mange kjæledyr ble etterlatt, og det er ikke kjent om eller når det vil være mulig å kunne komme seg inn til de etterlatte dyrene.

Ruv skriver at Sivilforsvaret jobber med en plan for å la innbyggerne hente nødvendige ting og kjæledyr i et kort tidsvindu i løpet av søndagen.