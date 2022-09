80-åringen løfter 150 kilo – det er det en helt spesiell grunn til

Det er ikke alle som elsker styrketrening, men at det er viktig, det kan 80 år gamle Magne Olsen bekrefte. På bursdagen sin forrige uke løftet han 150 kilo i markløft.

STERK: Magne Olsen forteller om hvordan han har trent seg sterkere i løpet av de to siste årene. Foto: Knut Erik Skistad/ God morgen Norge

– Jeg var litt nervøs, for jeg tenkte «tenk om det ikke går». Men jeg var rimelig sikker på at det skulle gå. Jeg hadde aldri løftet 150 fra gulvet før, men jeg hadde løftet 150 når skivene lå oppå en forhøyning, for å komme så nær som mulig. Et poeng for meg var at det ikke skulle være 150 kilo før den dagen, forteller Magne Olsen, før han legger til:

– Men jeg var så full av adrenalin den dagen at jeg tror jeg kunne tatt 160 kilo, ler han.

Løfter for kona

Det er kjærligheten til kona, og et ønske om å bo sammen med henne så lenge som mulig, som ligger bak dette styrkemålet.

– Hun ble alvorlig syk og havnet etter hvert i rullestol. Fra dag én var jeg helt bestemt på at hun skulle bo hjemme, og jeg skulle sette meg i stand til å kunne ta meg av henne og pleie henne hjemme, forteller han.

Han presiserer at de bor i en kommune som har tilbudt hjelp og at han også får støtte og hjelp fra kommunen.

– Men man blir litt avhengig av det, så derfor tenkte jeg at jeg må sørge for å beholde styrken og gjerne øke den - slik at vi kan være hjemme begge to, så lenge det går.

– Han var skeptisk i begynnelsen

Magne hadde aldri satt sin fot i et treningsstudio før, da han hadde trent for seg selv i kjelleren. Han innrømmer at han ikke var veldig positiv til akkurat det, den dagen han som 78-åring troppet opp på senteret.

– Nei, tvert i mot, jeg hadde alltid hatt litt sånn negativ innstilling til treningssentre, jeg tror jeg kalte det..., han lar det henge i luften og ser bort på treneren sin som fullfører setningen hans:

– «Sjølvdiggersjappe», det var det jeg fikk beskjed om første gangen, forteller Therese Lee, som er personlig trener på SATS, mens de ler begge to.

TRENER FLERE GANGER I UKA: Magne Olsen trener styrke flere ganger i uka, alene og sammen med Therese Lee, som er personlig trener. Foto: Erik Manshaus/ God morgen Norge

– Han ville ikke bli assosiert med å være en av dem som gikk på treningssenteret. Så han var litt skeptisk i begynnelsen, forteller hun videre.

Mestringsfølelse

Magne og kona flyttet fra hus til leilighet for noen år siden. Da hadde han ikke lenger det lille treningsrommet i kjelleren hjemme.

– Det kom automatisk en melding om et tilbud til en introduksjonstime. Jeg var litt avvisende, for jeg har drevet litt idrett tidligere, men en helt annen type trening – så jeg mente at jeg visste det som var verdt å vite om trening, så hva kunne de lære meg der oppe?

Han forteller at han ganske fort skjønte at den introduksjonstimen kunne være grei allikevel.

– I løpet av den timen skjønte jeg at jeg sto overfor en person med store kunnskaper. Alt hun sa, jeg strittet i mot, men det matchet, sier han.

Therese Lee jobber som personlig trener på SATS og jobber med både eldre og yngre mennesker. Hun har trent sammen med Magne i to år.

– Det er jo kjempeviktig at jeg som trener måler Magne sine behov opp i mot hvilke mål han har og utgangspunktet han har. Så må vi legge en plan ut i fra det, i et passe tempo, for det er viktig å føle mestring også. Det skal være en plass der du føler mestring, i tillegg til at du jobber med helsa di, forteller hun.

Vondtene ble borte

Magne hadde vondt flere steder i kroppen i mange år.

– Det ble jo plutselig borte, sier han og utdyper:

– Jeg hadde en i skulderen og en i albuen, og den var så ille at jeg fikk kortisonsprøyte på den. Så hadde jeg en over hoften. Og det forsterket seg veldig da jeg begynte å løfte på min kone, fra rullestol til seng og inn og ut av bil – for det var en slik vridning.

STYRKETRENING: Magne Olsen har blitt glad i å trene styrke, og det er viktig for ham å holde seg sterk og sprek. Foto: Erik Manshaus/ God morgen Norge

Etter et par måneder med trening så merket han plutselig ikke det vonde lenger. Han skulle gjøre en øvelse på trening, hvor han står i planken og skal løfte armene vekselsvis.

– Jeg tenkte, huff nå blir det vondt, men så var det plutselig ikke vondt. Jøss, hvor har det blitt av vondtene? forteller han at han tenkte og understreker at de fortsatt er borte.

Magnes treningsråd

Etter at SATS delte videoen av Magne Olsen i sine sosiale medier er det mange som har fortalt at de blir inspirert av den spreke 80-åringen.

– Man trenger ikke sette seg et mål om 150 kilo i markløft, men bare det at man blir inspirert til å starte med trening og ta vare på helsa si – det er flott at Magne har inspirert så mange som han nå gjør, forteller treneren.

Magne selv har gjort seg noen erfaringer han gjerne ønsker å dele med andre.

– Det første jeg vil si er: Finn ditt nivå, det er veldig viktig. Og vær ærlig på at dette er mitt nivå. Ikke tenk på 150 kilo, hvis du ikke har drevet med dette før, understreker han og legger til:

– Du har bare én konkurrent og det er deg selv. Ikke tenk på at andre løfter 20 kilo mer enn deg. Gjør det du føler at du har nivået til.

Så mener han det er viktig å ikke gå for hardt ut.

– Mange går på og er veldig inspirert og så blir de lei, fordi de starter for brått. Jeg pleier å si at det skal være så lang tid mellom treningene at du lengter etter neste trening.

– Hva synes kona di om den kjærlighetserklæringen dette faktisk er?

– Hun støtter meg veldig, fordi vi begge skjønner at dette er viktig for oss begge. Vi har en hytte og der er det en sti opp til hytta, hvor jeg må ta henne på en spesiell rullestol. Det er virkelig en kraftprøve og uten det her så hadde ikke det gått.