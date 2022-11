78-åring var lei av syklistene – la ut piggtråd og spikermatte

I Solrød kommune i Danmark har en 78 år gammel mann lagt ut et spikerbrett dekket med mose og løv, og spent opp en piggtråd etter å ha sett seg lei på terrengsyklister.

Mannen hadde også satt opp et hinder av steiner på sykkelstien.

Saken ble først omtalt av danske TV 2.

– Kritiserte kjøringen

– Flere borgere hadde lagt merke til en mistenkelig mann, som ofte kritiserte andres sykling, og blant annet påpekte kjøringen til terrengsyklistene.

Det skriver politiet i Midt- og Vestsjælland på sin Facebook side lørdag.

Ransaket boligen

Politiet mottok en anmeldelse og fikk hjelp av lokalbefolkningen til å identifisere gjerningsmannen.

Deretter ransaket politiet boligen til 78-åringen. Der fant det aktuelle utstyret som hadde blitt brukt til å lage piggtråden og spikermatten.

Mannen innrømmet så i et avhør at det var han som hadde gjort det, og er nå siktet for å ha satt andre i fare.

STEIN: Mannen la blant annet ut et hinder av stein på sykkelstien i Solrød kommune i Danmark. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

De hjemmelagde fellene har kun resultert i noen punkterte sykkeldekk, og politiet har ikke mottatt noen opplysninger om personskade.

Det skriver de i sitt innlegg på Facebook.