700 norske ungdommer evakueres i Sør-Korea

En stor delegasjon med norske speidere har fått merke både hetebølge og tyfonfare under speiderleir i Sør-Korea.

Mandag ble speiderleiren World Scout Jamboree i Saemangeum i Sør-Korea, der om lag 43.000 speidere fra 170 land har deltatt, avsluttet tidligere enn planlagt.

Det skyldes tyfonen Khanun, som er ventet å treffe store deler av Sør-Korea senere denne uka.

Nesten 700 norske speidere deltar på leiren, og evakueres nå trolig til en amerikansk militærbase i nærheten av Seoul.

Alltid beredt

– Vi driver og pakker sammen telt og utstyr, også skal vi reise klokken ni i kveld, sier nestleder for den norske delegasjonen, Martine Branem, til TV 2.

Hun forteller at de har leid private busser for å være sikre på å holde den norske gjengen samlet.

På militærbasen skal de bo sammen med danske og muligens amerikanske speidere.

– Det er ikke et problem, fordi vi har vært på camp, så alle har med seg sovepose og liggeunderlag, sier Branem.

– Dere er alltid beredt?

– Ja, det er det vi er. Selv om vi føler at Korea har fått bydd på alt det ville det har å by på.

GOD STEMNING: Nestleder Martine Branem sier den norske gjengen ikke lar seg deppe av varme og evakuering. Foto: World Scout Jamboree - Den norske kontingenten

God stemning

Branem forteller at det er god stemning i gruppa, til tross for at de har opplevd både hetebølge og tyfonvarsel.

– Det er ingen som henger med nebbet her. Ungdommer er ungdommer, og de er mest opptatt av å treffe andre ungdommer fra andre land, bytte speidermerker og gjøre aktiviteter, sier hun.

Hun forteller at det også finnes fasiliteter på den amerikanske basen, som de håper å kunne benytte seg av.

– Det er mange som sikler på et badeland på basen, men vi vet ikke om vi får tilgang på det, sier Branem.

Ingen alvorlige helsesituasjoner

Kommunikasjonsrådgiver Kirvil Kaasa i Norges Speiderforbund forteller at det ikke har vært noen alvorlige helsesituasjoner i den norske speiderdelegasjonen.

– De har hatt varme dager, men det har gått veldig greit, sier Kaasa til TV 2.

Hun forteller at noen har vært lettere dehydrert og overopphetet, men at det ikke har vært noen alvorlige tilfeller.

– Det meste det norske helseteamet har behandlet er myggstikk, gnagsår og litt solbrente speidere.