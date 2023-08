700 norske speidere rammet av hetebølge: – Vi er godt forberedt

ALLTID BEREDT: Her er de norske speiderne til stede under åpningsseremonien onsdag. Foto: World Scout Jamboree - Den norske kontingenten

World Scout Jamboree gikk av stabelen i Sør-Korea tidligere denne uken. Det er verdens største speiderleir, og det er om lag 43.000 deltakere fra 158 land som er med.

Reuters melder at 600 speidere er blitt syke av hetebølgen som pågår i Sør-Korea nå, og at flere av dem er fraktet til sykehus. I regionen der leiren foregår er det varslet temperaturer oppe i 35 varmegrader.

Det blir også anslått at 23 personer har dødd av varmen på landsbasis, som er en tredobling sammenlignet med i fjor sommer, skriver The Korea Economic Daily.

– Det går veldig greit med oss. Det er selvfølgelig veldig varmt, men vi er forberedt, sier Martine Branem til TV 2.

Hun er nestleder i den norske speiderkontingenten som er med på leiren, som består av litt under 700 deltakere. Ungdommene er mellom 14 og 18 år.

STOR LEIR: Over 40.000 speidere deltar på World Scout Jamboree i Sør-Korea, som arrangeres hvert fjerde år i ulike land. Foto: Choe Young-soo

Branem forteller at de har med seg et eget helseteam bestående av flere leger og sykepleiere, samt en psykolog.

– De har god kapasitet til å håndtere speiderne som blir for varme. Det har vært et par som har fått beskjed om å kjøle seg ned og å drikke litt mer vann, men utover det er det ingen som har blitt ordentlig satt ut av heten, sier hun.

Britene trekker seg

Den britiske speiderforeningen meldte fredag ettermiddag at de trekker seg fra World Scout Jamboree, og at gruppen deres på omtrent 4.000 speidere blir innlosjert på hotell i hovedstaden Seoul.

– Vi håper at dette hjelper med å lette trykket på leiren generelt, skriver de i en pressemelding.

Den britiske speiderforeningen skriver også at de har strevd med å ha tilstrekkelig tilgang til blant annet toaletter og dusjer under arrangementet.

– De kan ikke kjøle seg ned, teltene deres er for varme, sier moren til en av de britiske speiderne anonymt til BBC, og beskriver leiren som et «overlevelsesoppdrag».

FRAKTES UT: Flere av speiderne på leiren har blitt fraktet til sykehus med varmeplager. Foto: KIM HONG-JI

Overrasket

Martine Branem kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra britiske medier, og forsikrer om at stemningen er på topp i den norske leiren.



– Da vi først kom hit så var det en del av infrastrukturen som ikke var helt på plass. Dusjer, doer og sånne ting. Men det ble iverksatt en del strakstiltak i leiren i går etter press fra det internasjonale speiderforbundet, sier nestlederen.

– Det at britene trekker seg nå, uten å vente et døgn for å se om ting stabiliserer seg, er ekstremt overraskende, legger hun til.

FÅR NYE VENNER: De norske speiderne trives med den sosiale delen av arrangementet, ifølge Martine Branem Foto: World Scout Jamboree - Den norske kontingenten

Under en pressekonferanse torsdag hevdet generalsekretæren for arrangementet, Choi Chang-haeng, at alle sykdomstilfellene på leiren i forbindelse med varmen er «milde», skriver The Guardian.

– Når vi spør speiderne våre om hvordan det går med dem, så er varmen kanskje den sjette eller sjuende tingen de nevner. De snakker mye heller om alle de kule ungdommene fra resten av verden som de har kommet i kontakt med, sier Martine Branem.

Hun forteller at campledelsen blant annet har begynt å dele ut is og vannflasker til speiderne, og at de har kjørt inn busser med aircondition der speiderne kan søke tilflukt i varmen.

– Vi får høre at speiderne stort sett er happy, at de får nye venner og at de synes det er topp å følge på stemningen. Det er ingen ting som tilsier at de føler på det britene beskriver, sier hun.