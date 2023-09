70 personer står på hemmelig liste – fra dette rommet følger politiet med

Hver morgen går gruppen gjennom all aktivitet som er registrert i politiets systemer på en gruppe navngitte personer det siste døgnet.

Det kan være husbråk, trusler mot tilfeldige personer, vold og tyverier.

Målet er å finne ut om personene de monitorerer, trenger mer oppfølging for at de ikke skal begå nye lovbrudd – og være plagsomme for omgivelsene.

– Hvis vi da ser at kandidatene enten har fått nye straffesaker på seg, eller at de på andre måter er registrert i politiets systemer, så begynner vi å se på hva vi kan gjøre med det, sier politiinspektør Renate Myhre Medby.

LEDER: Renate Myhre Medby er påtaleleder for psykiatrigruppen i Oslo politidistrikt. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hun er påtaleleder i psykiatrigruppen i Oslo, som er den eneste av sitt slag i Norge.

– Det kan være å starte etterforskning, men det vil også handle om å dele informasjon.

Overvåker kriminelle



Personene på psykiatrigruppens liste har til felles at de er psykisk syke, og at de begår hyppig eller alvorlig kriminalitet.

De er ofte for syke til å sitte i fengsel, men ikke syke nok til at de kan tvangsinnlegges i helsevesenet over tid.

Flere av dem er det mange vil betegne som «tikkende bomber».

– Det er et viktig utgangspunkt at psykisk syke ikke skal straffes. Men så er det jo en grense for hva samfunnet skal tåle. Mandatet vårt er å jobbe forebyggende for å prøve å forhindre at disse personene begår ny kriminalitet, sier Medby.

En sentral del av jobben er å samarbeide tett med andre etater, fordi personene de følger opp, ofte ikke skal i fengsel. Derfor er de avhengig av at helsevesenet og kommunen bidrar med andre tiltak.



– Vi må prøve å finne verktøy i andre etaters verktøykasse. Og vi ser at når vi da samler etatene, at vi i flere saker faktisk klarer å løse problemene som klientene har med kriminalitet, sier Medby.

MØTE: Hver dag starter gruppen med å gå gjennom om det er registrert nye saker på noen av de 70 kandidatene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Målet er at mennesker som er syke og kan bli farlige for seg selv og folk rundt seg, ikke faller mellom stoler.

Mer vold

TV 2 har i en serie saker fortalt om psykisk syke lovbrytere som er dømt til tvungent psykisk helsevern for drap.

19 av dem TV 2 har gransket historikken til, har de til felles at de alle hadde vært i kontakt med politiet før de drepte i saker som ble henlagt fordi det var tvil om tilregnelighet.

Vold som er begått av personer med alvorlige psykiske lidelser har økt de siste fem årene, viser en Kripos-rapport fra 2022.

I Oslo-politiet anslår de at én av ti oppdrag de får, handler om psykisk syke personer.

Medby mener psykiatrigruppens arbeid gjør at de har bedre kontroll på psykisk syke kriminelle.

– Det er vanskelig å måle effekten av forebyggende arbeid, men vi ser i flere saker at dette arbeidet fungerer.

– Et eksempel er en person som hadde godt over 400 straffesaker på seg over mange år. Etter at psykiatrigruppen overtok oppfølgingen av vedkommende, har han nesten ingen nye saker på seg, sier Medby.

POSITIV UTVIKLING: Medby trekker frem flere eksempler på at personer som følges opp av gruppen, begår mindre kriminalitet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Svært ulik praksis

TV 2 har spurt samtlige politidistrikter om de har egne grupper eller ansatte som jobber med psykisk syke kriminelle.

I 9 av landets 12 distrikter finnes det ikke noen slik ordning i dag.

I Øst politidistrikt har de en faggruppe som følger opp personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg og forvaring.

De har også lokale grupper tilknyttet politistasjonene som jobber på tvers av etater for å følge opp personer som er psykisk syke, kriminelle og en utfordring for nærmiljøet de bor i, opplyser politiadvokat Kristin Bugge Lyså i en epost.

UNIKT: Ingen andre steder i landet har de en så stor gruppe som jobber med psykisk syke lovbrytere som i Oslo-politiet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I Innlandet politidistrikt har de jevnlige møter om spørsmål knyttet til psykiatrioppdrag, og de har styrket kapasiteten ved politidistriktets påtaleenhet for å følge tettere opp straffesaker med psykisk syke som mistenkte, opplyser påtalesjef Johan Martil Welhaven.

I Sør-Vest politidistrikt har de opprettet en modell der relevante aktører samarbeider om å iverksette tiltak overfor psykisk syke som begår kriminalitet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hilde Urdal Fløysvik.

I Troms politidistrikt finnes det en samarbeidsavtale mellom politiet, Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsø kommune. De har også en dedikert ressurs som jobber opp mot psykisk syke og samarbeider med kommune og helsevesenet.

– I tillegg har vi en tverretatlig samarbeidsgruppe som jobber opp mot de alvorlig psykisk syke, skriver seksjonsleder for forebygging June-Anita Rognmo Wiesener.

Har ikke oversikt

I Politidirektoratet (POD) finnes det ingen fullstendig oversikt over hvordan politidistriktene jobber med psykisk syke kriminelle.

Samtidig mener avdelingsleder Bjørn Vandvik i POD at de vet en del om hvordan arbeidet er organisert i distriktene.

– Dette er noe av det vi skal prøve å få på plass med det nye rundskrivet for samarbeidet mellom politi og helse. Vi skal tydeliggjøre hvordan det lokale samarbeidet kan skje ved at vi anbefaler samarbeidsavtaler og at man bygger opp grupper, sier Vandvik.

VIL HA ENDRING: Bjørn Vandvik i Politidirektoratet mener det er behov for bedre systemer rundt psykisk syke lovbrytere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Avdelingslederen mener alle distrikter bør ha en gruppe fagpersoner som jobber med psykisk syke kriminelle. Politidirektoratet vurderer også om det skal etableres et nasjonalt kompetansesenter for denne typen saker.

– Nettopp for å ha én særlig enhet i politiet som kan bygge kompetanse, lære opp og videreføre praksis til andre politidistriktene.

– Er det ikke overmodent at man har et mer helhetlig system for å følge opp disse menneskene?

– Jo, det kan du si. Det er litt der vi har kommet. Nå har det vært jobbet målrettet sammen med helse om rundskrivet, og som følge av flere evalueringsrapporter, har vi sett at vi har behov for et bedre system på dette. Så vi er i ferd med å få det på plass.

– Så kan man sikkert diskutere hva som er beste måten å gjøre det på, men at det må være fagmiljøer i politidistriktene som kjenner problematikken godt og samarbeider lokalt med helse – det tror jeg er helt grunnleggende for at dette skal bli bedre fremover.

– Veldig viktig

I Oslo håper politiinspektør Medby at de i løpet av høsten kan øke antallet personer de følger opp, fra 70 til nærmere 90.

ØKER: Psykiatrigruppe-lederen har ambisjoner om å følge opp flere enn de gjør i dag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hun mener det har stor betydning at det er en egen gruppe i politiet som jobber med denne typen kriminelle.

– Det at vi har muligheten til å sette av jurister og etterforskere til å jobbe med psykisk syke som begår kriminalitet, er veldig viktig for å forebygge kriminalitet i Oslo.

– For dette er krevende saker å jobbe med, og det krever en viss kompetanse, sier Medby.