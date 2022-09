70 år på tronen: – Helt enestående

Dronning Elizabeth har levd et rikt liv preget av storhet og skandaler. Disse øyeblikkene går inn i historiebøkene, mener eksperter.

ØYEBLIKK: Dronning Elizabeth har ikke bare satt sitt preg på Storbritannia, men verden, ifølge eksperter. Bekymringen over hennes helsetilstand ryster. Foto: Alastair Grant / Reuters

Dronning Elizabeth II var bare 25 år gammel da hun gikk fra prinsesse til dronning den 6. februar 1952.

I løpet av hennes regjeringstid har det vært flere skandaler og det britiske monarkiet har vært utsatt for mye kritikk.

Mens det har stormet, har dronningen likevel klart å holde fast ved en betydelig støtte og sympati hos folket.

Derfor satte det et skikkelig støkk i den britiske befolkningen, og trolig verden, da Buckingham Palace uttrykte bekymring over dronningens helsetilstand torsdag.

– Hun er en bestemor for hele det britiske folk, og hun er en viktig figur for hele verden. Den dagen hun blir borte, er jeg spent på hva som skjer, sier kongehusekspert Caroline Vagle.

HISTORISK: Dette historiske bildet ble tatt 2. juni 1953, da Elisabeth II (25) var på vei til sin innsettelse sammen med prins Philip. Foto: International News (INP) / AFP

Elsket

I begynnelsen av juni var det duket for en fire dagers feiring av dronningen, som da hadde sittet på tronen i 70 år.

– Hun er den lengst-regjerende kvinnelige monarken i verdenshistorien, og den nest lengste regjerende monarken generelt. De 70-årene er noe helt enestående, sier historiker Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

Tusenvis av mennesker hadde samlet seg utenfor Buckingham Palace under feiringen for å få et glimt av den 96 år gamle jubilanten. Da dronningen viste seg på balkongen, brøt det ut stormende jubel.

– Hun har vært dronning så lenge at de fleste ikke kan huske noe annet. Hun er en person som betyr veldig mye for mange, og britene elsker henne høyere enn høyest, sier Vagle.

TIDSALDER: Under platinajubileum i juni ble det vist historiske bilder av dronningen på Buckingham Palace. Foto: Chris Jackson / Reuters

Ifølge kongehuseksperten er det ikke nødvendigvis monarkiet som står så sterkt i Storbritannia; Det er dronningen.

Hun har levd et liv med oppturer og nedturer som folk flest, men livet hennes har vært alt annet enn ordinært. Noen øyeblikk peker seg ut, som hun trolig vil huskes for for alltid.

«... til deres tjeneste»

I 1947, da hun var 21 år, holdt hun en tale i Cape Town, som sent vil glemmes.

– I den sa hun: «Jeg erklærer for dere alle, at hele mitt liv, enten det er langt eller kort, skal vies til deres tjeneste». Og det er nettopp det hun har gjort, sier kongehusekspert Schulsrud-Hansen.

Etter dronningens helsetilstand ble kjent torsdag, re-postes talen i sosiale medier.

Senere samme år gifter Elizabeth seg med prins Philip i Westminster Abbey, som var hennes klippe frem til hans bortgang i 2021.

GIFT: Det offisielle bryllupsbilde av dronning Elizabeth og prins Philip. De giftet seg i 1947. Foto: AP / NTB

I 1948 blir deres første barn, prins Charles, født. Prinsesse Anne blir født to år etter, og siden følger prins Andrew i 1960 og prins Edward i 1964.

2. juni 1953 ble d ronning Elizabeth kronet i Westminster Abbey. Seremonien, som hadde for vane å være en lukket affære, ble sendt på TV over hele verden. I etterkant eksploderte salget av TV-apparater.

– Elizabeth var på det tidspunkt en beundret og erfaren tronarving. Men farens død i 1952 kom brått på både henne og nasjonen, og det var et veldig alvor over tronskiftet, sier Øivind Bratberg, som er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap.

Han viser til at britisk historie har flere som ble dronning i ung alder og som har blitt av de aller høyst respekterte monarker.

– Da Elisabeth tok over tronen, kunne man bare håpe at hun ville følge i Elisabeth og Victorias fotspor.

Lyspunkt

Gjennom 1950-tallet viste hun ved en rekke anledninger at hun var en markant samlende skikkelse for et samfunn i stor forandring, mener Bratberg.

– Tydeligst kom det kanskje til uttrykk i møte med avkoloniseringen og måten hun i de sammenhengene representerte kongehuset, sier Bratberg.

Etter 25 år på tronen gjentar dronningen løftet hun ga da hun var 21 om livslang tjeneste til Storbritannia og Samveldet av nasjoner.

Hun legger ut på en lang reise i Storbritannia og Samveldet, og festlige gatefester blir et lyspunkt i en tung økonomisk tid med industriell tilbakegang og streiker.

STATSMINISTER: Under dronning Elizabeth har britene hatt 15 ulike statsministre, fra Winston Churchill til Liz Truss. Her står dronningen sammen med Churchill 3. desember 1952. Foto: PA

Etter som dronningen vokste seg eldre har også tilhengerskaren vokst seg større. Sunniva Nerbøberg, som er journalist i TV 2, har fulgt dronningen med fascinasjon så lenge hun kan huske.

– Dronning Elizabeth er dronningen over alle dronninger. I en verden hvor alt skal være nytt, moderne og trendy, er hun det stikk motsatte, sier hun.

HYLLES: Queen Elizabeth II er elsket av folket til tross for kontroversene. Torsdag hylles hun i sosiale medier. Foto: Jane Barlow

Nerbøberg mener dronningens verden føles nærmere eventyrbøkene enn verden resten av oss lever i.

– Da kan det være deilig å slippe sin egen virkelighet for en stund og lene seg inn i den eventyrlige og fascinerende verden som dronning Elizabeth lever i istedenfor.

«Annus horribilis»

1992 ble et mørkt år for dronningen.

Tre av hennes eldste barn ble separert fra sine respektive maker, og e n brann i Windsor Castle førte til omfattende ødeleggelser.

BRANN: Bilde tatt fra lufta som viser ødeleggelsene av brannen på Windsor slott i 1992. Foto: AP / NTB

I en tale kaller dronningen disse 12 månedene for sitt «annus horribilis» – det grusomme året.

I lang tid hadde også tronarvingen Charles' turbulente ekteskap med og påfølgende skilsmisse fra prinsesse Diana skapt overskrifter.

Det hele toppet seg med da prinsessen i 1997 døde i en dramatisk bilulykke 31. august. Dødsfallet rystet kongefamilien og over hele verden sørget folk over prinsessen.

Mens folk tok til gatene, ble imidlertid dronningen værende på Balmoral-slottet i Skottland etter ulykken uten å uttale seg. Dette førte til oppstandelse i folket og pressen, og til sjelden kritikk mot dronningen.

FOLKETS PRINSESSE: Prinsesse Diana er kjent som folkets prinsesse. Her intervjues hun av en journalist i BBC i 1995, to år før hun døde. Foto: BBC

Til slutt vendte dronningen tilbake til Buckingham Palace, hvor Union Jack-flagget senkes til halv stang. Hun kom også med en offentlig TV-hyllest av Diana.

– Da prinsesse Diana døde, ble det en krise for monarkiet, men hun klarte seg gjennom det med hodet hevet og holdt sin integritet ved like, sier historiker Schulsrud-Hansen.

Pliktfølelse

Selv om det har vært kontroverser, mener historiker Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen at hun alltid har vært den personen i den britiske kongefamilien som har hatt sterkest pliktfølelse.

– Det er ingen andre i den britiske kongefamilien som har vist en sånn pliktfølelse. Det er uten sidestykke. Det finnes ikke en dronningen og en Elizabeth, det er bare dronning Elizabeth, mener han.

Monarken har også gjort seg bemerket ved å ha noen utypiske roller. Under andre verdenskrig utdannet ut seg til å bli mekaniker for militære kjøretøy.

I 2012 ble en overraskende opptreden fra dronningen sammen med James Bond-skuespiller Daniel Craig en stor hit under åpningsseremonien til OL i London.

Dronningen har hatt en forsiktig, men systematisk åpning mot media, der hun blant annet har lagt vekt på å fremstå som «alminnelig og usnobbet», skriver SNL.

En kinofilm fra 2006, The Queen, med Helen Mirren i rollen som dronning Elizabeth og handlingen lagt til 1997, bidro til å befeste dette inntrykket.

OL: Her følger James Bond, spilt av Daniel Craig, dronningen ut av Buckingham Palace. Foto: Locog / AFP

– En stor sorg

I april 2021 dør hennes ektemann, prins Philip, 99 år gammel.

I begravelsen holdt dronningen en sjelden personlig tale, og bildene av henne alene i kirken gikk verden rundt.

Senere samme år vokser frykten for at også dronningens helse er på hell etter at hun tilbringer en natt på sykehus og trapper ned på sine offentlige opptredener.

AVLYSER MER: Ekspert Caroline Vagle mener det skjedde et skifte etter ektemannen døde. Etter det ble dronningen mer og mer fraværende. Foto: Jonathan Brady / Reuters

Koronapandemien tvang også den aldrende dronningen til å selvisolere seg i Windsor Castle, hvorfra hun opptrådte offentlig via videokonferanser.

Flere eksperter har pekt på at meldingen om dronningens helse torsdag fremstår mer alvorlig enn tidligere.

Dersom tilstanden til dronningen viser seg å være alvorlig, vil det berøre svært mange, mener Vagle.

– Det vil være veldig rystende, og vi kommer til å se en stor sorg blant britene. Men la oss ikke foregripe noe.