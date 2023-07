70-80.000 på Pride-fest: – Fantastisk

PARADE: Fire år etter forrige ordentlige parade, var det igjen tid for Pride-fest i Oslos gater. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lørdag gikk årets Pride-parade av stabelen i Oslo sentrum. Etter paraden i fjor ble avlyst, og to år med pandemi før det igjen, var det tid for å samles igjen.

Og det var mange som ville være med på festen.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt anslår at mellom 70.000 og 80.000 mennesker har tatt turen til Oslo sentrum.

Dette inkluderer både de som går i selve paraden og de som står langs ruten.

– Det er veldig godt besøkt, sier Gulbrandsen.

PARADEGATE: Mange sto også langs paraderuten for å følge med, som her på Karl Johan. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forteller at det er god stemning, store smil og mange glade mennesker i sentrum.

– Vi er veldig synlig tilstede. Vi har en god del uniformert personell i paraden, i tillegg til personell i sivilt.

Politiet jobber tett med arrangørene for å få til en trygg feiring lørdag.

Også byrådsleder Raymond Johansen var klar for å gå i paraden:

Statsministeren gledet seg

Blant de fremmøtte er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). I et intervju med TV 2 før paraden startet, fortalte han at han er glad for at den kunne holdes på Pride-dagen.

– I fjor ble paraden avlyst dagen etter terroren, og så besluttet vi å avlyse arrangementet på rådhusplassen av sikkerhetsmessige grunner. Det støtter jeg. Å ivareta sikkerheten er veldig viktig.

SIKKERHET: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det var riktig å avlyse paraden i fjor. I år klasket han til med en high five. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han understreket at det er jobbet mye med sikkerhet og trygghet i forkant av årets parade.

Totalt gikk sju fra regjeringen i Pride-paraden i Oslo lørdag.

– Vi er godt representert og jeg gleder meg, sa Støre.

Moxnes glad for å være med

Bjørnar Moxnes (R) gikk også i paraden. Det så han fram til, sa han til TV 2.

– Det er en markering av at vi har en lang vei å gå før dem som er skeive har de samme rettighetene som oss som ikke er det.

– I dag skal vi feire mangfoldet og feire samholdet.

Det er noen år siden sist han deltok.

– Men jeg er glad for å kunne være med i år.

TUSENVIS: Mange mennesker tok til gatene i Oslo lørdag. Foto: Jonas Been Henriksen

– Største siden andre verdenskrig

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) så også fram til feiringen da han snakket med TV 2 før paraden startet.

– Dette blir jo fantastisk. Det er trøkk av en annen verden her nå. Jeg gleder meg til å gå foran i toget, sa han.

Han er trygg på at sikkerheten blir ivaretatt av politiet. Samtidig trekker han fram viktigheten av å passe på hverandre.

– Det er en høy deltakelse fra politiet, både sivilt og uniformert. Dette skal bli trygt og godt. Men det viktigste er at folk passer på hverandre.

GLEDET SEG: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) omtalte en trøkk av en annen verden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Og så mye glade mennesker som ønsker at det skal være en god markering er det beste sikkerhetstiltak av alle.

Det var ventet rekordmange deltakere i Pride-paraden i år.

– Jeg tror dette kommer til å bli en av de største markeringene siden andre verdenskrig.